Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia
Thiên Anh
01/09/2025, 12:39
Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...
Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 chính thức khép lại sau hai ngày tranh tài đầy kịch tính. Đây không chỉ là sự kiện thể thao tốc độ lớn nhất trong năm mà còn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa như một điểm đến mới của các sự kiện thể thao – lễ hội tầm quốc gia.
Với sự tham gia của 26 tay đua xuất sắc, Quảng trường Hàm Rồng đã biến thành một trường đua Gymkhana khốc liệt, nơi các vận động viên phô diễn kỹ năng điều khiển xe ở tốc độ cao trên sa hình phức tạp. Từng vòng chạy, từng pha drift và màn đốt lốp mãn nhãn đã mang đến cho khán giả những cảm xúc bùng nổ.
Trên tinh thần công bằng, minh bạch và tôn trọng đối thủ, PVOIL VGC 2025 đã ghi dấu như một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, tạo cú hích lớn cho phong trào đua xe thể thao tại Việt Nam. Ông Ngô Việt Dũng, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Xe thể thao Việt Nam, nhận định rằng thành công của giải đấu là bước đệm quan trọng để Gymkhana Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.
Khán giả đã chứng kiến sự lên ngôi của những nhà vô địch mới. Ở hạng Cầu trước (FWD), Phạm Hoàng Đức xuất sắc giành chức vô địch, Nguyễn Trung Quân về nhì và Hoàng Quân đứng ở vị trí thứ ba.
Ở hạng Cầu sau/Hai cầu (RWD/AWD), Trương Nam Thành chinh phục ngôi vương, Khúc Cao Thế giành ngôi á quân, trong khi Phạm Quốc Huy khép lại mùa giải với vị trí thứ ba.
Năm nay, tổng giá trị giải thưởng lên tới 116 triệu đồng, gấp đôi so với các vòng loại khu vực, trong đó mỗi nhà vô địch nhận 30 triệu đồng tiền mặt cùng bộ lốp Kumho trị giá 10 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở những con số giải thưởng, giải đấu còn để lại dấu ấn nhân văn khi Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn có thân nhân gặp tai nạn giao thông. Đây là thông điệp mạnh mẽ khẳng định cam kết của PVOIL VGC trong việc không chỉ lan tỏa niềm đam mê tốc độ mà còn đồng hành cùng cộng đồng.
Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT PVOIL cho biết việc tài trợ cho giải đấu không chỉ nhằm lan tỏa đam mê đua xe thể thao đến cộng đồng mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Có thể nói, PVOIL VGC 2025 đã khép lại trong tiếng hò reo, khói lốp và ánh sáng rực rỡ trên Quảng trường Hàm Rồng, để lại dư âm khó quên cho các vận động viên, khán giả và cộng đồng yêu tốc độ cả nước. Thành công này không chỉ mở ra một mùa giải Gymkhana trọn vẹn mà còn góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm hẹn mới của những lễ hội thể thao tốc độ trong tương lai.
