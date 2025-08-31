Chủ Nhật, 31/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

Nguyễn Thuấn

31/08/2025, 09:58

Ngày 30/8, tại quảng trường Hàm Rồng, vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên Thanh Hóa trở thành điểm đến của một giải đua ô tô thể thao cấp quốc gia, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Không khí sôi động, kịch tính lan tỏa khắp quảng trường Hàm Rồng
Không khí sôi động, kịch tính lan tỏa khắp quảng trường Hàm Rồng

Với mong muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và kịch tính, PVOIL VGC 2025 được tổ chức trong không gian quảng trường Hàm Rồng, ngay giữa lòng đô thị Thanh Hóa. Đường đua được thiết kế đặc biệt với nhiều sa hình kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và sự phối hợp linh hoạt từ các tay đua.

Sự kiện thể thao trên được tổ chức tại Quảng trường Hàm Rồng, Thanh Hoá
Sự kiện thể thao trên được tổ chức tại Quảng trường Hàm Rồng, Thanh Hoá

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng Trưởng ban Tổ chức, cho biết sự kiện này mang ý nghĩa mở màn cho bộ môn thể thao tốc độ tại địa phương, đồng thời khẳng định vị thế mới của Thanh Hóa trong việc trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện thể thao mang tính lễ hội.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng Trưởng ban tổ chức
Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng Trưởng ban tổ chức

Vòng chung kết năm nay quy tụ 26 tay đua xuất sắc, được lựa chọn từ hai vòng loại khu vực miền Bắc, miền Nam và một số suất đặc cách dựa trên thành tích mùa giải trước. Các vận động viên tranh tài ở hai phân hạng, phân biệt theo hệ dẫn động cầu trước (FWD) và cầu sau/hai cầu (RWD/AWD). Mỗi phân hạng có sa hình riêng, phù hợp với đặc thù kỹ thuật, giúp tay đua phát huy tối đa tính năng của xe cũng như kỹ năng điều khiển.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 26 tay đua xuất sắc
Vòng chung kết năm nay quy tụ 26 tay đua xuất sắc

Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc OTV Media, đồng Trưởng ban Tổ chức, khán giả sẽ được chứng kiến những màn thi đấu hấp dẫn, nơi các tay đua cạnh tranh đến từng phần nghìn giây. So với các mùa giải trước, vận động viên năm nay đã đầu tư nhiều thời gian và công sức tập luyện, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn và đầy cảm xúc.

Đông đảo khán giả đến xem màn trình diễn của các tay đua
Đông đảo khán giả đến xem màn trình diễn của các tay đua

Gymkhana là một bộ môn đua xe đặc biệt, khi các tay đua phải vượt qua những sa hình có nhiều điểm mốc bắt buộc, thực hiện các vòng cua hình số 8, chạy zíc zắc hoặc ôm cua quanh chóp giao thông. Tốc độ và sự chính xác được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến vận động viên phải nhận điểm phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc.

Các tay đua trình diễn kỹ thuật điêu luyện sau lễ khai mạc.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Giải đua PVOIL VGC 2025 còn thể hiện ý nghĩa nhân văn khi Ban tổ chức phối hợp với Quỹ OF Vì Cộng đồng và Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có thân nhân gặp tai nạn giao thông và đang trong hoàn cảnh khó khăn tại phường Hàm Rồng.

Lịch thi đấu chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025
Lịch thi đấu chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025

Giải thưởng năm nay có tổng giá trị lên tới 116 triệu đồng. Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày (30-31/8), hứa hẹn mang đến cho khán giả không khí sôi động, kịch tính và mới mẻ, góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện và giàu sức hút.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: