Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia
Nguyễn Thuấn
31/08/2025, 09:58
Ngày 30/8, tại quảng trường Hàm Rồng, vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên Thanh Hóa trở thành điểm đến của một giải đua ô tô thể thao cấp quốc gia, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Với mong muốn mang đến cho khán
giả những trải nghiệm mới mẻ và kịch tính, PVOIL VGC 2025 được tổ chức trong
không gian quảng trường Hàm Rồng, ngay giữa lòng đô thị Thanh Hóa. Đường đua được
thiết kế đặc biệt với nhiều sa hình kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi tốc độ, độ chính
xác và sự phối hợp linh hoạt từ các tay đua.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông
Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng
Trưởng ban Tổ chức, cho biết sự kiện này mang ý nghĩa mở màn cho bộ môn thể
thao tốc độ tại địa phương, đồng thời khẳng định vị thế mới của Thanh Hóa trong
việc trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện thể thao mang tính lễ hội.
Vòng chung kết năm nay quy tụ 26
tay đua xuất sắc, được lựa chọn từ hai vòng loại khu vực miền Bắc, miền Nam và
một số suất đặc cách dựa trên thành tích mùa giải trước. Các vận động viên
tranh tài ở hai phân hạng, phân biệt theo hệ dẫn động cầu trước (FWD) và cầu
sau/hai cầu (RWD/AWD). Mỗi phân hạng có sa hình riêng, phù hợp với đặc thù kỹ
thuật, giúp tay đua phát huy tối đa tính năng của xe cũng như kỹ năng điều khiển.
Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng
Giám đốc OTV Media, đồng Trưởng ban Tổ chức, khán giả sẽ được chứng kiến những
màn thi đấu hấp dẫn, nơi các tay đua cạnh tranh đến từng phần nghìn giây. So với
các mùa giải trước, vận động viên năm nay đã đầu tư nhiều thời gian và công sức
tập luyện, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn và đầy cảm xúc.
Gymkhana là một bộ môn đua xe đặc
biệt, khi các tay đua phải vượt qua những sa hình có nhiều điểm mốc bắt buộc,
thực hiện các vòng cua hình số 8, chạy zíc zắc hoặc ôm cua quanh chóp giao
thông. Tốc độ và sự chính xác được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ một va chạm nhỏ
cũng khiến vận động viên phải nhận điểm phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả
chung cuộc.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Giải
đua PVOIL VGC 2025 còn thể hiện ý nghĩa nhân văn khi Ban tổ chức phối hợp với
Quỹ OF Vì Cộng đồng và Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao tặng 100 triệu đồng hỗ
trợ các gia đình có thân nhân gặp tai nạn giao thông và đang trong hoàn cảnh
khó khăn tại phường Hàm Rồng.
Giải thưởng năm nay có tổng giá
trị lên tới 116 triệu đồng. Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày (30-31/8), hứa
hẹn mang đến cho khán giả không khí sôi động, kịch tính và mới mẻ, góp phần quảng
bá hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện và giàu sức hút.
Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
14:58, 29/08/2025
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...
Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025
Tuần hàng diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9/2025 tại Nhà sự kiện sân Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định, phường Nam Định. Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm nay thu hút 40 gian hàng của 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể, với hơn 400 dòng sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố.
Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…
Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9
Các hoạt động tăng nguồn cung và khuyến mãi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng trong suốt kỳ nghỉ…
Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?
Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: