Trang chủ Dân sinh

Lộ trình xây dựng vị trí việc làm công chức tại Hà Nội

Phúc Minh

24/02/2026, 07:20

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu trong tháng 3/2026, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai xây dựng vị trí việc làm công chức theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, đề ra lộ trình thực hiện cụ thể. 

Kế hoạch nêu rõ việc công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm.

Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc trong cơ quan, tổ chức khi xếp vào ngạch theo vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng được sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu không áp dụng đối với người được giao quyền.

Sau khi bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỷ lệ quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất xử lý, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đảm bảo việc sắp xếp, bố trí đúng tỷ lệ theo quy định từ ngày 1/7/2027.

Trong thời gian này, không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỷ lệ theo quy định.

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2026, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Sở Nội vụ sẽ tiến hành thẩm định tính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đồng thời kiểm tra việc xác định tỷ lệ công chức theo đúng quy định của Nghị định 361/2025/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố, Sở Nội vụ thực hiện phê duyệt theo phân cấp. Riêng các vị trí lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tỷ lệ công chức, làm căn cứ phê duyệt hồ sơ vị trí việc làm của từng đơn vị. 

Theo lộ trình được xác định rõ trong kế hoạch, việc thẩm định, phê duyệt phải hoàn thành trong tháng 4/2026, và chậm nhất trước ngày 20/4/2026. 

Sau mốc thời gian này, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai bước tiếp theo là bố trí công chức vào vị trí việc làm đã được phê duyệt và thực hiện xếp ngạch công chức tương ứng.

Đồng thời, dữ liệu về vị trí việc làm và tỷ lệ bố trí công chức phải được cập nhật lên Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của thành phố để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

công chức Hà Nội Nghị định 361/2025/NĐ-CP Sở Nội vụ vị trí việc làm

Nhân lực - Việc làm

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

