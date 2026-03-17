Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định tại các tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô khi chờ đến giờ được phép lưu thông vào khu vực hạn chế...

Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về phân vùng hoạt động của phương tiện giao thông trong khu vực nội đô, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 28 chỗ trở lên bị hạn chế hoạt động trong khung giờ cao điểm trong phạm vi vành đai hạn chế. Thời gian áp dụng từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày.

Quy định này nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, do bị giới hạn thời gian lưu thông, nhiều lái xe lựa chọn dừng đỗ tại các tuyến đường ngoài khu vực cấm để chờ đến giờ được phép hoạt động hoặc chờ đón khách cho hành trình tiếp theo. Việc dừng đỗ các phương tiện kích thước lớn không đúng nơi quy định, đặc biệt trong giờ cao điểm, có thể gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế này, ngày 16/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên một số tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô nhằm xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ chờ giờ vào khu vực hạn chế.

Trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện 7 trường hợp xe khách dừng, đỗ trên các tuyến đường ngoài khu vực hạn chế nhưng không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác. Nhiều trường hợp là xe du lịch, xe hợp đồng chở khách dừng chờ đến giờ được phép hoạt động trong nội thành.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để lái xe nắm rõ các tuyến cấm, khung giờ hạn chế và phạm vi hoạt động của từng loại phương tiện.

Thực tế cho thấy phần lớn lái xe chấp hành quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp dừng đỗ sai quy định do nhu cầu đưa đón khách. Nhiều tài xế cho biết hành khách cần di chuyển vào khu vực nội đô nhưng chưa đến giờ được phép hoạt động nên phải dừng xe chờ, nếu không căn thời gian hợp lý sẽ dễ trễ giờ đón khách. Một số tài xế cũng phản ánh việc trung chuyển vào khu vực hạn chế còn bất tiện, điểm đón trả khách ở xa nên thường dừng trên tuyến đường gần nhất.

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho thấy trong vòng 1 tháng (từ ngày 15/2 đến 15/3), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xử lý 141 trường hợp xe khách vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng. Trong đó, phần lớn là lỗi dừng, đỗ không đúng quy định với 140 trường hợp và một trường hợp đi vào đường cấm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và lái xe cần chủ động nắm rõ quy định về phạm vi và khung giờ hạn chế đối với xe khách, đồng thời bố trí lộ trình phù hợp, không dừng đỗ tùy tiện trên đường gây cản trở giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.