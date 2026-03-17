Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế

Tuấn Khang

17/03/2026, 09:22

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định tại các tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô khi chờ đến giờ được phép lưu thông vào khu vực hạn chế...

Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về phân vùng hoạt động của phương tiện giao thông trong khu vực nội đô, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 28 chỗ trở lên bị hạn chế hoạt động trong khung giờ cao điểm trong phạm vi vành đai hạn chế. Thời gian áp dụng từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày.

Quy định này nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, do bị giới hạn thời gian lưu thông, nhiều lái xe lựa chọn dừng đỗ tại các tuyến đường ngoài khu vực cấm để chờ đến giờ được phép hoạt động hoặc chờ đón khách cho hành trình tiếp theo. Việc dừng đỗ các phương tiện kích thước lớn không đúng nơi quy định, đặc biệt trong giờ cao điểm, có thể gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế này, ngày 16/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên một số tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô nhằm xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ chờ giờ vào khu vực hạn chế.

Trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện 7 trường hợp xe khách dừng, đỗ trên các tuyến đường ngoài khu vực hạn chế nhưng không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác. Nhiều trường hợp là xe du lịch, xe hợp đồng chở khách dừng chờ đến giờ được phép hoạt động trong nội thành.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để lái xe nắm rõ các tuyến cấm, khung giờ hạn chế và phạm vi hoạt động của từng loại phương tiện.

Thực tế cho thấy phần lớn lái xe chấp hành quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp dừng đỗ sai quy định do nhu cầu đưa đón khách. Nhiều tài xế cho biết hành khách cần di chuyển vào khu vực nội đô nhưng chưa đến giờ được phép hoạt động nên phải dừng xe chờ, nếu không căn thời gian hợp lý sẽ dễ trễ giờ đón khách. Một số tài xế cũng phản ánh việc trung chuyển vào khu vực hạn chế còn bất tiện, điểm đón trả khách ở xa nên thường dừng trên tuyến đường gần nhất.

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho thấy trong vòng 1 tháng (từ ngày 15/2 đến 15/3), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xử lý 141 trường hợp xe khách vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng. Trong đó, phần lớn là lỗi dừng, đỗ không đúng quy định với 140 trường hợp và một trường hợp đi vào đường cấm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và lái xe cần chủ động nắm rõ quy định về phạm vi và khung giờ hạn chế đối với xe khách, đồng thời bố trí lộ trình phù hợp, không dừng đỗ tùy tiện trên đường gây cản trở giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

an toàn giao thông dân sinh đầu tư Giao thông

Đọc thêm

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Áp lực xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị ngày càng gia tăng khi lượng rác phát sinh lên tới hơn 940 tấn mỗi ngày. Trong bối cảnh nhiều bãi chôn lấp quá tải, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án xử lý rác thải nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường...

Huế thúc tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm

Huế thúc tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm

Thành phố Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị quy mô lớn được yêu cầu tăng tốc để bảo đảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

Kết luận cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh triết lý của Quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; phát triển đa cực, đa tầng, đa trung tâm, đa hướng...

Hà Tĩnh “làm mới” quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng quỹ đất công nghiệp

Hà Tĩnh “làm mới” quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng quỹ đất công nghiệp

Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển. Quy hoạch mới định hướng mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, tạo thêm dư địa thu hút các dự án quy mô lớn.

Nghệ An “kích hoạt” chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới

Nghệ An “kích hoạt” chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới

Với mục tiêu xây dựng công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp nền tảng, Nghệ An đặt kế hoạch hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 – 2030, trong đó phấn đấu có 10 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ hồi điểm mạnh nhờ giá dầu hạ nhiệt

Thế giới

2

Nhà đầu tư dài hạn trở lại với bất động sản bền vững

Bất động sản

3

Vị trí tâm điểm kết nối đa tiện ích của The Gali - Khải Hoàn Prime

Bất động sản

4

Giá vàng cầm cự mốc chủ chốt, USD sụt giá, SPDR Gold Trust bán ròng

Thế giới

5

Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy