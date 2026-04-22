Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất, kinh doanh

Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc “loại trừ trách nhiệm hình sự” đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp về dự án Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), trong đó có đề xuất hoàn thiện, bổ sung các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

Hiện nay, Điều 25 Bộ luật Hình sự 2015 quy định “hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm”.

Theo Bộ Công an, quy định trên áp dụng đối đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; thiếu quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

Trong khi đó, việc áp dụng, thử nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh mới là một trong những động lực của nền kinh tế, tuy nhiên lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro có thể gặp phải.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng chỉ rõ: “cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc... cho phép thí điểm đối với những vấn đề mới thực tiễn đặt ra, có chính sách miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan”.

Theo Bộ Công an, thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự cho thấy có những hành vi vi phạm, gây thiệt hại nhưng vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; không tham nhũng; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước; có thể khắc phục toàn bộ hậu quả nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này là chưa phù hợp với thực tiễn, chưa góp phần khuyến khích người phạm tội khắc phục hậu quả…

Do đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc “loại trừ trách nhiệm hình sự” đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới; bổ sung quy định để loại trừ trách nhiệm hình sự trong trường hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự;

Đặc biệt, dự thảo đề xuất quy định về “tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự”, cho thời gian khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm gây thiệt hại nhưng vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; không tham nhũng; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước; có thể khắc phục toàn bộ hậu quả.

Cùng với đó, bổ sung căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối với người được hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã đủ các điều kiện để được miễn.

Bộ Công an cũng đề xuất “miễn hình phạt” đối với một số tội về trật tự quản lý kinh tế gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; không tham nhũng; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước; đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại.