Quỹ ngoại: "Ưu tiên doanh nghiệp triển vọng lợi nhuận và định giá rẻ"

Thu Minh

27/01/2026, 16:44

Vietnam Holding (VNH) vừa cập nhật vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 trong đó nhấn mạnh Việt Nam khép lại năm 2025 với quỹ đạo tích cực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước hết, nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% cho cả năm – mức cao nhất khu vực Đông Nam Á, vượt xa các ước tính của Indonesia (4,9%), Thái Lan (2,4%), Philippines (6,1%), cũng như Hoa Kỳ (2,5%) và Trung Quốc (5%).

Thành tích vượt trội này càng đáng chú ý trong bối cảnh những bất định của cuộc chiến thương mại xuất hiện từ đầu năm, khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế trên diện rộng, bao gồm mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam vào tháng 4.

Việc Việt Nam đàm phán thành công, đưa mức thuế này xuống còn 20% vào tháng 7, cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục mạnh mẽ và đà tăng trưởng của ngành sản xuất (thặng dư thương mại đạt 20 tỷ USD), đã cho thấy sự linh hoạt trong điều hành chính sách và khả năng chống chịu của nền kinh tế trong môi trường toàn cầu đầy biến động.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng 10% cho năm 2026. Các chỉ báo vĩ mô tháng 12 cho thấy nền kinh tế vẫn đang tiến gần mục tiêu này: chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) đạt 53 – cao hơn phần lớn các thị trường phát triển và mới nổi trên thế giới; kim ngạch xuất khẩu tăng 17% so với cả năm; và vốn FDI đạt mức cao nhất trong 5 năm, lên tới 27,6 tỷ USD. Tháng 12 cũng phản ánh rõ hiệu quả của cải cách hành chính khi tạo nền tảng vững chắc cho đầu tư công và phát triển hạ tầng, với giải ngân đầu tư công đạt 30,5 tỷ USD, tương đương 83,7% kế hoạch.

Chỉ số VN-Index kết thúc năm gần mức cao nhất lịch sử, nhưng lợi nhuận phân bổ không đồng đều. Một số ít cổ phiếu vốn hóa siêu lớn chiếm phần lớn mức tăng của tháng, trong khi nhiều doanh nghiệp chất lượng, quy mô trung bình ghi nhận giá cổ phiếu đi ngang dù nền tảng kinh doanh vẫn tích cực.

Với quỹ VNH, hiệu suất quỹ tăng 1,6%. Trong danh mục của VNH, Vinhomes (VHM) dẫn đầu với mức tăng 20,9%, nhờ các thông báo về việc triển khai những dự án nhà ở quy mô lớn. Thế Giới Di Động (MWG) tăng 11%, cho thấy sức mạnh bền bỉ của khu vực tiêu dùng Việt Nam khi doanh số bán lẻ phục hồi lên mức tăng 9,8% trong tháng 12, sau gián đoạn do thời tiết bất lợi vào tháng 11. Nhóm ngân hàng cũng đóng góp tích cực, với MBB tăng 9,1%, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của ngành sau khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 19% trong năm 2025.

Tháng 12 đồng thời làm nổi bật thách thức khi mức sinh lời ngày càng tập trung vào số ít cổ phiếu lớn nhất. Vingroup (VIC) – không nằm trong danh mục của quỹ – tăng tới 30,3% trong tháng 12, và với tỷ trọng rất lớn trong chỉ số, riêng cổ phiếu này đã đóng góp một phần không tương xứng vào mức tăng chung.

VNH duy trì quan điểm thận trọng đối với VIC, ưu tiên những doanh nghiệp khác có triển vọng lợi nhuận rõ ràng hơn và định giá hấp dẫn hơn. Dù chiến lược này ảnh hưởng đến hiệu suất tương đối trong tháng 12, nó phản ánh kỷ luật đầu tư của Quỹ, hướng tới lợi nhuận bền vững. Các khoản đầu tư chủ chốt của VNH sở hữu quy mô, lợi thế cạnh tranh và bảng cân đối tài chính vững mạnh. Danh mục hiện giao dịch ở mức 9,5 lần lợi nhuận dự phóng, với tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu dự kiến đạt 18%.

Nhìn về phía trước, bức tranh vĩ mô của Việt Nam cho năm 2026 đang trở nên ngày càng hấp dẫn. Ngành sản xuất tiếp tục trong trạng thái mở rộng và lạm phát vẫn được kiểm soát tương đối ở mức 3,3%. Đây không phải là những con số được chọn lọc có chủ ý, mà là nền tảng của một nền kinh tế đang vận hành đồng thời trên nhiều động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục là động lực chính cho thị trường cổ phiếu Việt Nam. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, Việt Nam cần chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên lợi thế chi phí sang các ngành có giá trị gia tăng cao hơn, dựa trên đổi mới sáng tạo.

Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng hạ nhiệt về khoảng 15% (vẫn ở mức cao), thị trường bất động sản có khả năng mở rộng ra ngoài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, và việc phân loại lại theo chuẩn FTSE vào ngày 21/9/2026 sẽ mang đến các dòng vốn mới cùng hạ tầng thị trường tốt hơn.

Quan trọng hơn cả là quá trình chuyển đổi dài hạn của Việt Nam: thị trường vốn ngày càng sâu rộng, quản trị doanh nghiệp được cải thiện, tiêu dùng nội địa gia tăng và nền tảng sản xuất thể hiện sức bền đáng kể trước những bất định địa chính trị toàn cầu đang trở thành “bình thường mới”.

"Sau một năm ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, cùng năng lực điều hành linh hoạt trước những bất định của chính sách thương mại toàn cầu và việc chủ động chuẩn bị nền tảng cho một năm 2026 với mục tiêu tham vọng hơn, triển vọng trung hạn của Việt Nam đang được đánh giá ngày càng tích cực, mở ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn cho giai đoạn tiếp theo", Vietnam Holding nhấn mạnh. 

