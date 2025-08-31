Chủ Nhật, 31/08/2025

Bất động sản

Loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ tìm nhà đầu tư tại Ninh Bình

Thiên Anh

31/08/2025, 21:15

Ngày 25/8/2025, bốn dự án khu đô thị trên địa bàn Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) đồng loạt phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó có ba dự án tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế và một dự án đấu thầu rộng rãi trong nước, đánh dấu bước chuyển động mạnh mẽ của thị trường bất động sản khu vực.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong nhóm dự án quốc tế, khu đô thị kết hợp cải tạo, chỉnh trang phía Tây Quốc lộ 1A tại thị xã Duy Tiên có quy mô vốn lớn nhất, khoảng 2.271 tỷ đồng. Dự án trải trên diện tích 32 ha, đáp ứng quy mô dân số 2.400 người. Hồ sơ mời thầu quy định vốn chủ sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp là 340,7 tỷ đồng, đồng thời cam kết nộp ngân sách với tỷ lệ tối thiểu 0,99%.

Khu đô thị phía Nam Khu công nghiệp Đồng Văn IV có tổng vốn đầu tư 1.408 tỷ đồng, diện tích 34,51 ha, dân số dự kiến 2.540 người. Vốn chủ sở hữu tối thiểu được xác định là 211,2 tỷ đồng, tỷ lệ cam kết nộp ngân sách 0,79%. Trong khi đó, khu đô thị phía Đông Cụm công nghiệp Đồng Hóa có tổng vốn đầu tư 873,2 tỷ đồng, diện tích 24 ha, dân số khoảng 1.897 người. Nhà đầu tư phải đảm bảo ít nhất 130,98 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và nộp ngân sách với tỷ lệ 1,39%. Cả ba dự án đều đóng thầu ngày 27/10/2025, với tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến 2030, trong đó giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác kéo dài 36 tháng kể từ ngày giao đất.

Dự án duy nhất đấu thầu trong nước là khu đô thị phía Đông Khu công nghiệp Kim Bảng I, có tổng vốn đầu tư 534,8 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu yêu cầu tỷ lệ cam kết nộp ngân sách 0,79% và thời điểm đóng thầu là ngày 13/10/2025.

Song song với các dự án nói trên, khu vực Hà Nam (cũ) cũng đang chứng kiến nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn trong giai đoạn mời thầu. Khu đô thị sinh thái Phù Vân có tổng vốn đầu tư 16,5 nghìn tỷ đồng, thời hạn đóng thầu ngày 5/9/2025. Tại thị xã Kim Bảng, một khu đô thị gắn với tổ hợp thể thao và nghỉ dưỡng được triển khai với tổng vốn đầu tư 2.540 tỷ đồng, đóng thầu ngày 8/9/2025. Cũng trong tháng 9, khu đô thị kết hợp chỉnh trang phía Tây Nam nút giao đường Vành đai 5 và Quốc lộ 1A (đoạn tránh thành phố Phủ Lý) có tổng vốn 1.165 tỷ đồng sẽ đóng thầu ngày 8/9/2025. Tiếp đó, khu đô thị Bắc Thái Hà tại xã Bắc Lý và xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, với tổng vốn 1.718 tỷ đồng, sẽ đóng thầu ngày 10/9/2025.

Việc đồng loạt phát hành hồ sơ mời thầu cho hàng loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường bất động sản Ninh Bình sau khi sáp nhập địa giới, đồng thời mở ra dư địa rộng lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tiến trình đô thị hóa giai đoạn 2025 – 2030.

