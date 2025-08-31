Loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ tìm nhà đầu tư tại Ninh Bình

Trong nhóm dự án quốc
tế, khu đô thị kết hợp cải tạo, chỉnh trang phía Tây Quốc lộ 1A tại thị xã Duy
Tiên có quy mô vốn lớn nhất, khoảng 2.271 tỷ đồng. Dự án trải trên diện tích 32
ha, đáp ứng quy mô dân số 2.400 người. Hồ sơ mời thầu quy định vốn chủ sở hữu tối
thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp là 340,7 tỷ đồng, đồng thời cam kết nộp ngân
sách với tỷ lệ tối thiểu 0,99%.
Khu đô thị phía Nam
Khu công nghiệp Đồng Văn IV có tổng vốn đầu tư 1.408 tỷ đồng, diện tích 34,51
ha, dân số dự kiến 2.540 người. Vốn chủ sở hữu tối thiểu được xác định là 211,2
tỷ đồng, tỷ lệ cam kết nộp ngân sách 0,79%. Trong khi đó, khu đô thị phía Đông
Cụm công nghiệp Đồng Hóa có tổng vốn đầu tư 873,2 tỷ đồng, diện tích 24 ha, dân
số khoảng 1.897 người. Nhà đầu tư phải đảm bảo ít nhất 130,98 tỷ đồng vốn chủ sở
hữu và nộp ngân sách với tỷ lệ 1,39%. Cả ba dự án đều đóng thầu ngày
27/10/2025, với tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến 2030, trong đó giai đoạn xây
dựng và đưa vào khai thác kéo dài 36 tháng kể từ ngày giao đất.
Dự án duy nhất đấu
thầu trong nước là khu đô thị phía Đông Khu công nghiệp Kim Bảng I, có tổng vốn
đầu tư 534,8 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu yêu cầu tỷ lệ cam kết nộp ngân sách 0,79%
và thời điểm đóng thầu là ngày 13/10/2025.
Song song với các dự
án nói trên, khu vực Hà Nam (cũ) cũng đang chứng kiến nhiều dự án khu đô thị
quy mô lớn trong giai đoạn mời thầu. Khu đô thị sinh thái Phù Vân có tổng vốn đầu
tư 16,5 nghìn tỷ đồng, thời hạn đóng thầu ngày 5/9/2025. Tại thị xã Kim Bảng, một
khu đô thị gắn với tổ hợp thể thao và nghỉ dưỡng được triển khai với tổng vốn đầu
tư 2.540 tỷ đồng, đóng thầu ngày 8/9/2025. Cũng trong tháng 9, khu đô thị kết hợp
chỉnh trang phía Tây Nam nút giao đường Vành đai 5 và Quốc lộ 1A (đoạn tránh
thành phố Phủ Lý) có tổng vốn 1.165 tỷ đồng sẽ đóng thầu ngày 8/9/2025. Tiếp
đó, khu đô thị Bắc Thái Hà tại xã Bắc Lý và xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, với tổng
vốn 1.718 tỷ đồng, sẽ đóng thầu ngày 10/9/2025.
Việc đồng loạt phát
hành hồ sơ mời thầu cho hàng loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ cho thấy sức hút
ngày càng lớn của thị trường bất động sản Ninh Bình sau khi sáp nhập địa giới,
đồng thời mở ra dư địa rộng lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tiến
trình đô thị hóa giai đoạn 2025 – 2030.