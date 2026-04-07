Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lợi nhuận của Samsung tăng gấp 8 lần nhờ con chip

Đức Anh

07/04/2026, 11:11

Theo số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1/2026 công bố ngày 7/4, Samsung Electronics Co. ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng vọt gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa dự báo của thị trường...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với chip nhớ phục vụ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn rất lớn, bất chấp thị trường toàn cầu biến động vì chiến sự tại Trung Đông.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, khi nhóm khách hàng này đẩy mạnh đặt hàng chip nhớ băng thông cao (HBM) và con chip dùng trong trung tâm dữ liệu để vận hành dịch vụ AI. Xu hướng đó giúp Samsung cải thiện cả sản lượng tiêu thụ lẫn biên lợi nhuận ở mảng con chip.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu Samsung có lúc tăng 4,9% trong phiên sáng thứ Ba (7/4) tại Seoul. Báo cáo lợi nhuận của Samsung đã giúp xoa dịu mối lo của giới đầu tư rằng xung đột Mỹ - Iran có thể ảnh hưởng tới đà chi tiêu cho phần cứng AI, lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện năng. Giá cổ phiếu của công ty SK Hynix Inc. - đối thủ đồng hương của Samsung - cũng tăng 5,3%.

Theo số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1/2026, Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 57,2 nghìn tỷ won, tương đương 37,9 tỷ USD, tăng 755% so với cùng kỳ năm 2025 và lập kỷ lục mới. Mức này cao hơn đáng kể so với dự báo trung bình 39,3 nghìn tỷ won của các nhà phân tích.

Doanh thu của công ty đạt 133 nghìn tỷ won, cũng vượt mức dự báo bình quân 116,8 nghìn tỷ won của các nhà phân tích. Công ty dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ, bao gồm lợi nhuận ròng và kết quả từng mảng kinh doanh, vào ngày 30/4.

“Động lực tăng trưởng hoàn toàn đến từ mảng chip nhớ và động lực này còn mạnh hơn dự báo của thị trường", ông Sanjeev Rana, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chứng khoán CLSA Securities Korea, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Rana, mảng chip nhớ có thể đóng góp gần 90% tổng lợi nhuận hoạt động của Samsung. Ông cũng cho biết nguồn cung chip nhớ HBM và DRAM - loại chip nhớ thông thường, dùng để lưu dữ liệu tạm thời khi thiết bị đang vận hành - hiện đều trong tình trạng thắt chặt.

Samsung hiện là một trong ba doanh nghiệp chi phối thị trường chip nhớ toàn cầu, bên cạnh SK Hynix và Micron Technology của Mỹ. Khi nhu cầu AI tăng mạnh những năm gần đây, cả ba công ty đều đẩy mạnh sản xuất HBM - loại chip dùng trong các bộ tăng tốc AI của hãng chế tạo chip Nvidia - khiến nguồn cung chip nhớ thông thường thêm thắt chặt.

Kết quả là lợi nhuận hoạt động quý 1/2026 của Samsung không chỉ vượt xa các quý trước mà còn cao hơn mức 43,6 nghìn tỷ won mà công ty ghi nhận trong cả năm 2025. Theo dữ liệu từ Chính phủ Hàn Quốc, xuất khẩu chất bán dẫn của nước này đã tăng 151,4% trong tháng 3, lên mức kỷ lục 32,8 tỷ USD, cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với con chip vẫn rất lớn.

“Samsung đang bước vào một chu kỳ phục hồi lợi nhuận rất mạnh”, nhóm nhà phân tích Shawn Kim, Ryan Kim, Duan Liu và Cindy Huang của ngân hàng Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo mới đây.

Theo nhóm nhà phân tích này, cổ phiếu Samsung vẫn còn dư địa tăng  giá nếu thị trường điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận theo tốc độ tăng trưởng hiện nay, trong bối cảnh công suất sản xuất toàn ngành đang bị siết chặt ở mức chưa từng có.

Giới phân tích nhìn chung vẫn lạc quan về triển vọng của Samsung. Những lo ngại rằng các công cụ giúp AI vận hành hiệu quả hơn, như TurboQuant của Google hay Claude Mythos của Anthropic, có thể làm giảm nhu cầu đối với phần cứng hiện chưa đủ lớn để ảnh hưởng đáng kể tới đà tăng trưởng của công ty.

Theo báo cáo ngày 2/4 của ngân hàng Citigroup, giá bán bình quân DRAM toàn cầu trong quý 1 tăng 64% so với quý trước. Citigroup dự báo lợi nhuận hoạt động của Samsung trong cả năm 2026 có thể đạt 310 nghìn tỷ won, tương đương 206 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh đối với AI suy luận tiếp tục hỗ trợ giá chip. AI suy luận là giai đoạn mô hình AI tiếp nhận dữ liệu và đưa ra câu trả lời sau khi hoàn tất huấn luyện.

Đầu năm nay, Samsung trở thành doanh nghiệp đầu tiên thương mại hóa chip HBM4 thế hệ mới. Diễn biến này đáng chú ý vì trong những năm gần đây, công ty từng chậm chân hơn SK Hynix ở mảng HBM - dòng chip nhớ phục vụ AI có biên lợi nhuận cao - do gặp khó khăn kỹ thuật và chậm trễ trong quá trình đáp ứng tiêu chuẩn. Dù giá cổ phiếu Samsung tăng hơn 120% trong năm ngoái, mức tăng này vẫn kém xa mức tăng hơn 270% của cổ phiếu SK Hynix.

Xuất khẩu Hàn Quốc đạt kỷ lục nhờ đơn hàng chip

CEO Nvidia dự báo bán được 1 nghìn tỷ USD chip AI trong 2 năm

Từ khóa:

con chip Lợi nhuận của Samsung Samsung thế giới

Đọc thêm

Khủng hoảng năng lượng, nhiều quốc gia Đông Nam Á có thể bị hạ xếp hạng tín nhiệm

Theo các nhà phân tích, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia do gánh nặng tài khóa tăng lên sau khi triển khai các chương trình trợ giá nhiên liệu...

CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn

CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về lạm phát và lãi suất...

Ấn Độ quay trở lại mua dầu thô và khí đốt Iran sau 7 năm

Ấn Độ đã chính thức quay trở lại mua dầu thô và khí đốt từ Iran sau 7 năm không nhập khẩu năng lượng từ quốc gia Trung Đông này...

Lâm khủng hoảng, các hãng ô tô châu Âu tính chuyển sang sản xuất vũ khí

Đối mặt tình trạng doanh số bán hàng liên tục giảm mạnh, một số hãng ô tô châu Âu đang cân nhắc việc chuyển hướng sang sản xuất vũ khí như một giải pháp cứu cánh...

Chứng khoán Mỹ tăng liền 4 phiên, giá dầu nhích lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/4), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp, khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy