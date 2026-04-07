Lợi nhuận của Samsung tăng gấp 8 lần nhờ con chip

Theo số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1/2026 công bố ngày 7/4, Samsung Electronics Co. ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng vọt gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa dự báo của thị trường...

Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với chip nhớ phục vụ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn rất lớn, bất chấp thị trường toàn cầu biến động vì chiến sự tại Trung Đông.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, khi nhóm khách hàng này đẩy mạnh đặt hàng chip nhớ băng thông cao (HBM) và con chip dùng trong trung tâm dữ liệu để vận hành dịch vụ AI. Xu hướng đó giúp Samsung cải thiện cả sản lượng tiêu thụ lẫn biên lợi nhuận ở mảng con chip.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu Samsung có lúc tăng 4,9% trong phiên sáng thứ Ba (7/4) tại Seoul. Báo cáo lợi nhuận của Samsung đã giúp xoa dịu mối lo của giới đầu tư rằng xung đột Mỹ - Iran có thể ảnh hưởng tới đà chi tiêu cho phần cứng AI, lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện năng. Giá cổ phiếu của công ty SK Hynix Inc. - đối thủ đồng hương của Samsung - cũng tăng 5,3%.

Theo số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1/2026, Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 57,2 nghìn tỷ won, tương đương 37,9 tỷ USD, tăng 755% so với cùng kỳ năm 2025 và lập kỷ lục mới. Mức này cao hơn đáng kể so với dự báo trung bình 39,3 nghìn tỷ won của các nhà phân tích.

Doanh thu của công ty đạt 133 nghìn tỷ won, cũng vượt mức dự báo bình quân 116,8 nghìn tỷ won của các nhà phân tích. Công ty dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ, bao gồm lợi nhuận ròng và kết quả từng mảng kinh doanh, vào ngày 30/4.

“Động lực tăng trưởng hoàn toàn đến từ mảng chip nhớ và động lực này còn mạnh hơn dự báo của thị trường", ông Sanjeev Rana, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chứng khoán CLSA Securities Korea, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Rana, mảng chip nhớ có thể đóng góp gần 90% tổng lợi nhuận hoạt động của Samsung. Ông cũng cho biết nguồn cung chip nhớ HBM và DRAM - loại chip nhớ thông thường, dùng để lưu dữ liệu tạm thời khi thiết bị đang vận hành - hiện đều trong tình trạng thắt chặt.

Samsung hiện là một trong ba doanh nghiệp chi phối thị trường chip nhớ toàn cầu, bên cạnh SK Hynix và Micron Technology của Mỹ. Khi nhu cầu AI tăng mạnh những năm gần đây, cả ba công ty đều đẩy mạnh sản xuất HBM - loại chip dùng trong các bộ tăng tốc AI của hãng chế tạo chip Nvidia - khiến nguồn cung chip nhớ thông thường thêm thắt chặt.

Kết quả là lợi nhuận hoạt động quý 1/2026 của Samsung không chỉ vượt xa các quý trước mà còn cao hơn mức 43,6 nghìn tỷ won mà công ty ghi nhận trong cả năm 2025. Theo dữ liệu từ Chính phủ Hàn Quốc, xuất khẩu chất bán dẫn của nước này đã tăng 151,4% trong tháng 3, lên mức kỷ lục 32,8 tỷ USD, cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với con chip vẫn rất lớn.

“Samsung đang bước vào một chu kỳ phục hồi lợi nhuận rất mạnh”, nhóm nhà phân tích Shawn Kim, Ryan Kim, Duan Liu và Cindy Huang của ngân hàng Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo mới đây.

Theo nhóm nhà phân tích này, cổ phiếu Samsung vẫn còn dư địa tăng giá nếu thị trường điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận theo tốc độ tăng trưởng hiện nay, trong bối cảnh công suất sản xuất toàn ngành đang bị siết chặt ở mức chưa từng có.

Giới phân tích nhìn chung vẫn lạc quan về triển vọng của Samsung. Những lo ngại rằng các công cụ giúp AI vận hành hiệu quả hơn, như TurboQuant của Google hay Claude Mythos của Anthropic, có thể làm giảm nhu cầu đối với phần cứng hiện chưa đủ lớn để ảnh hưởng đáng kể tới đà tăng trưởng của công ty.

Theo báo cáo ngày 2/4 của ngân hàng Citigroup, giá bán bình quân DRAM toàn cầu trong quý 1 tăng 64% so với quý trước. Citigroup dự báo lợi nhuận hoạt động của Samsung trong cả năm 2026 có thể đạt 310 nghìn tỷ won, tương đương 206 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh đối với AI suy luận tiếp tục hỗ trợ giá chip. AI suy luận là giai đoạn mô hình AI tiếp nhận dữ liệu và đưa ra câu trả lời sau khi hoàn tất huấn luyện.

Đầu năm nay, Samsung trở thành doanh nghiệp đầu tiên thương mại hóa chip HBM4 thế hệ mới. Diễn biến này đáng chú ý vì trong những năm gần đây, công ty từng chậm chân hơn SK Hynix ở mảng HBM - dòng chip nhớ phục vụ AI có biên lợi nhuận cao - do gặp khó khăn kỹ thuật và chậm trễ trong quá trình đáp ứng tiêu chuẩn. Dù giá cổ phiếu Samsung tăng hơn 120% trong năm ngoái, mức tăng này vẫn kém xa mức tăng hơn 270% của cổ phiếu SK Hynix.