Lợi nhuận của Samsung tăng gấp 8 lần nhờ con chip

Kết quả này cho thấy
nhu cầu đối với chip nhớ phục vụ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn
rất lớn, bất chấp thị trường toàn cầu biến động vì chiến sự tại Trung Đông.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà cung cấp dịch vụ
đám mây, khi nhóm khách hàng này đẩy mạnh đặt hàng chip nhớ băng thông cao
(HBM) và con chip dùng trong trung tâm dữ liệu để vận hành dịch vụ AI. Xu hướng
đó giúp Samsung cải thiện cả sản lượng tiêu thụ lẫn biên lợi nhuận ở mảng con
chip.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu Samsung có lúc
tăng 4,9% trong phiên sáng thứ Ba (7/4) tại Seoul. Báo cáo lợi nhuận của Samsung đã giúp
xoa dịu mối lo của giới đầu tư rằng xung đột Mỹ - Iran có thể ảnh hưởng tới đà chi tiêu cho phần
cứng AI, lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện năng. Giá cổ phiếu của công ty
SK Hynix Inc. - đối thủ đồng hương của Samsung - cũng tăng 5,3%.
Theo số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1/2026, Samsung ghi nhận lợi
nhuận hoạt động đạt 57,2 nghìn tỷ won, tương đương 37,9 tỷ USD, tăng 755% so với
cùng kỳ năm 2025 và lập kỷ lục mới. Mức này cao hơn đáng kể so với dự báo trung
bình 39,3 nghìn tỷ won của các nhà phân tích.
Doanh thu của công ty đạt 133 nghìn tỷ won, cũng vượt mức dự
báo bình quân 116,8 nghìn tỷ won của các nhà phân tích. Công ty dự kiến công bố
báo cáo tài chính đầy đủ, bao gồm lợi nhuận ròng và kết quả từng mảng kinh
doanh, vào ngày 30/4.
“Động lực tăng trưởng hoàn toàn đến từ mảng chip nhớ và động
lực này còn mạnh hơn dự báo của thị trường", ông Sanjeev Rana, Trưởng bộ
phận nghiên cứu tại công ty chứng khoán CLSA Securities Korea, nhận xét với
hãng tin Bloomberg.
Theo ông Rana, mảng chip nhớ có thể đóng góp gần 90% tổng lợi
nhuận hoạt động của Samsung. Ông cũng cho biết nguồn cung chip nhớ HBM và DRAM
- loại chip nhớ thông thường, dùng để lưu dữ liệu tạm thời khi thiết bị đang vận
hành - hiện đều trong tình trạng thắt chặt.
Samsung hiện là một trong ba doanh nghiệp chi phối thị trường
chip nhớ toàn cầu, bên cạnh SK Hynix và Micron Technology của Mỹ. Khi nhu cầu
AI tăng mạnh những năm gần đây, cả ba công ty đều đẩy mạnh sản xuất HBM - loại
chip dùng trong các bộ tăng tốc AI của hãng chế tạo chip Nvidia - khiến nguồn
cung chip nhớ thông thường thêm thắt chặt.
Kết quả là lợi nhuận hoạt động quý 1/2026 của Samsung không
chỉ vượt xa các quý trước mà còn cao hơn mức 43,6 nghìn tỷ won mà công ty ghi
nhận trong cả năm 2025. Theo dữ liệu từ Chính phủ Hàn Quốc, xuất khẩu chất bán
dẫn của nước này đã tăng 151,4% trong tháng 3, lên mức kỷ lục 32,8 tỷ USD, cho
thấy nhu cầu toàn cầu đối với con chip vẫn rất lớn.
“Samsung đang bước vào một chu kỳ phục hồi lợi nhuận rất mạnh”,
nhóm nhà phân tích Shawn Kim, Ryan Kim, Duan Liu và Cindy Huang của ngân hàng
Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo mới đây.
Theo nhóm nhà phân tích này, cổ phiếu Samsung vẫn còn dư địa
tăng giá nếu thị trường điều chỉnh kỳ vọng
lợi nhuận theo tốc độ tăng trưởng hiện nay, trong bối cảnh công suất sản xuất
toàn ngành đang bị siết chặt ở mức chưa từng có.
Giới phân tích nhìn chung vẫn lạc quan về triển vọng của
Samsung. Những lo ngại rằng các công cụ giúp AI vận hành hiệu quả hơn, như
TurboQuant của Google hay Claude Mythos của Anthropic, có thể làm giảm nhu cầu
đối với phần cứng hiện chưa đủ lớn để ảnh hưởng đáng kể tới đà tăng trưởng của
công ty.
Theo báo cáo ngày 2/4 của ngân hàng Citigroup, giá bán bình
quân DRAM toàn cầu trong quý 1 tăng 64% so với quý trước. Citigroup dự báo lợi
nhuận hoạt động của Samsung trong cả năm 2026 có thể đạt 310 nghìn tỷ won,
tương đương 206 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh đối với AI suy luận tiếp tục hỗ trợ
giá chip. AI suy luận là giai đoạn mô hình AI tiếp nhận dữ liệu và đưa ra câu
trả lời sau khi hoàn tất huấn luyện.
Đầu năm nay, Samsung trở thành doanh nghiệp đầu tiên thương
mại hóa chip HBM4 thế hệ mới. Diễn biến này đáng chú ý vì trong những năm gần
đây, công ty từng chậm chân hơn SK Hynix ở mảng HBM - dòng chip nhớ phục vụ AI
có biên lợi nhuận cao - do gặp khó khăn kỹ thuật và chậm trễ trong quá trình
đáp ứng tiêu chuẩn. Dù giá cổ phiếu Samsung tăng hơn 120% trong năm ngoái, mức
tăng này vẫn kém xa mức tăng hơn 270% của cổ phiếu SK Hynix.