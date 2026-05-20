Singapore chuẩn bị “bài kiểm tra hạt nhân” với IAEA: Bước đi thận trọng trước ngã rẽ năng lượng tương lai
Trọng Hoàng
20/05/2026, 10:31
Quốc đảo này sẽ trải qua cuộc đánh giá toàn diện của IAEA vào năm 2027 nhằm xác định liệu đã đủ năng lực để đưa ra quyết định về điện hạt nhân hay chưa, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh và làn sóng phát triển năng lượng hạt nhân đang quay trở lại tại châu Á…
Singapore đang bước vào một giai
đoạn được xem là mang tính bản lề trong chiến lược năng lượng dài hạn khi lần
đầu tiên chấp nhận để Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành một
cuộc đánh giá độc lập về mức độ sẵn sàng đối với điện hạt nhân.
Theo thông báo của Thủ tướng
Lawrence Wong ngày 19/5, Singapore sẽ trải qua giai đoạn đầu tiên của chương
trình Đánh giá Hạ tầng Hạt nhân Tích hợp (Integrated Nuclear Infrastructure
Review - INIR) vào năm 2027. Đây là quy trình do IAEA xây dựng dành cho các
quốc gia đang cân nhắc triển khai chương trình điện hạt nhân dân sự.
Điều đáng chú ý là Singapore nhấn
mạnh cuộc đánh giá này không đồng nghĩa với việc quốc đảo sẽ triển khai điện
hạt nhân. Thay vào đó, mục tiêu là xác định liệu nước này đã có đủ năng lực kỹ
thuật, thể chế, pháp lý và quản trị để đưa ra một quyết định có cơ sở về năng
lượng hạt nhân trong tương lai hay chưa.
“Đây không phải là quyết định triển
khai điện hạt nhân tại Singapore”, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định. Tuyên bố này phản ánh cách tiếp cận đặc trưng của Singapore: thận trọng, từng bước và dựa trên đánh giá khoa học - kỹ thuật trước các quyết định có thể ảnh hưởng lâu dài tới an ninh năng lượng quốc gia.
“BÀI
KIỂM TRA” TOÀN DIỆN VỀ NĂNG LỰC HẠT NHÂN
Theo mô hình đánh giá của IAEA, giai
đoạn đầu tiên của INIR sẽ xem xét năng lực của Singapore trong 19 lĩnh vực then
chốt liên quan tới chương trình điện hạt nhân. Các lĩnh vực này bao gồm an toàn
hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ, ứng phó khẩn cấp, an ninh hạt nhân, khung
pháp lý, cơ chế tài chính, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở hạ
tầng kỹ thuật và khả năng điều phối giữa các cơ quan quản lý.
Đây thực chất là một “bài kiểm tra
năng lực quốc gia”, bởi điện hạt nhân không chỉ là câu chuyện công nghệ lò phản
ứng mà còn liên quan tới toàn bộ hệ sinh thái quản trị đi kèm.
Trong giai đoạn đánh giá, Singapore
sẽ phải chuẩn bị báo cáo tự đánh giá toàn diện trước khi nhóm chuyên gia quốc
tế của IAEA tới làm việc trực tiếp trong khoảng một tuần vào năm 2027. Sau đó,
IAEA sẽ công bố các phát hiện chính, đồng thời phát hành báo cáo cuối cùng gồm
các quan sát, khuyến nghị và đề xuất cải thiện.
Theo Chính phủ Singapore, nước này
không kỳ vọng có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu của giai đoạn 1 ngay lập tức. Tuy
nhiên, quá trình này sẽ giúp xác định những khoảng trống cần tiếp tục hoàn
thiện nếu Singapore muốn duy trì khả năng lựa chọn điện hạt nhân trong tương
lai. Điều này đặc biệt quan trọng bởi theo quy trình của IAEA, INIR chỉ là bước
đầu tiên trong lộ trình kéo dài nhiều năm.
Nếu một quốc gia quyết định phát
triển điện hạt nhân sau giai đoạn đánh giá ban đầu, họ sẽ tiếp tục bước sang
giai đoạn hai - chuẩn bị cho đấu thầu và xây dựng nhà máy điện hạt nhân – trước
khi bước vào giai đoạn ba là vận hành thương mại. Theo IAEA, toàn bộ quá trình
từ lúc bắt đầu cân nhắc điện hạt nhân cho tới khi vận hành nhà máy đầu tiên
thường mất khoảng 10-15 năm.
VÌ
SAO SINGAPORE QUAN TÂM TỚI ĐIỆN HẠT NHÂN?
Việc Singapore nghiêm túc nghiên cứu
năng lượng hạt nhân diễn ra trong bối cảnh quốc đảo này đang đối mặt với bài
toán năng lượng ngày càng phức tạp.
Singapore gần như không có tài
nguyên năng lượng nội địa và hiện phụ thuộc chủ yếu vào khí tự nhiên nhập khẩu
để phát điện. Trong khi đó, nhu cầu điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh
trong các thập kỷ tới khi nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu
và quá trình điện hóa ngày càng mở rộng.
Thủ tướng Lawrence Wong cho biết thế
giới hiện cũng đang chứng kiến sự quan tâm trở lại đối với điện hạt nhân do nhu
cầu điện toàn cầu tăng nhanh cùng áp lực cắt giảm phát thải carbon. Điện hạt
nhân được xem là nguồn điện nền ổn định, phát thải thấp và có mật độ năng lượng
rất cao. “Chúng ta đang chứng kiến làn sóng dự án điện hạt nhân mới mạnh nhất
trong nhiều thập kỷ”, ông Wong nhận định.
Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia
châu Á đang quay lại với điện hạt nhân như một giải pháp bảo đảm an ninh năng
lượng và giảm phát thải. Đáng chú ý, 5 quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia,
Philippines, Malaysia và Thái Lan đều đã công bố kế hoạch nghiên cứu hoặc phát
triển điện hạt nhân trong tương lai.
Riêng Việt Nam đang có những bước đi
nhanh hơn đáng kể. Tháng 3/2026, Việt Nam ký thỏa thuận với Nga về xây dựng nhà
máy điện hạt nhân gồm hai lò phản ứng với tổng công suất 2.400 MW, đồng thời
đặt mục tiêu đưa các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành sớm nhất từ
năm 2030.
Sự chuyển động của khu vực khiến
Singapore không thể đứng ngoài xu thế. Theo Tiến sĩ Michael Short thuộc Viện
Công nghệ Massachusetts (MIT), dù Singapore có triển khai điện hạt nhân hay
không, quốc gia này vẫn cần hiểu rõ tác động từ các quyết định năng lượng của
các nước láng giềng.
Thực tế, Singapore đã nghiên cứu điện hạt nhân từ hơn một
thập kỷ trước. Năm 2012, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore từng phối hợp
với các chuyên gia độc lập từ Mỹ và Thụy Sĩ tiến hành nghiên cứu về tính khả
thi của điện hạt nhân truyền thống.
Kết quả khi đó cho thấy các công
nghệ lò phản ứng quy mô lớn truyền thống không phù hợp với điều kiện của
Singapore. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diện tích nhỏ, mật độ dân số cao và yêu
cầu an toàn cực kỳ nghiêm ngặt của quốc đảo này. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay,
công nghệ hạt nhân đã thay đổi đáng kể. Một trong những hướng đi đang được
Singapore quan tâm là lò phản ứng module nhỏ (Small Modular Reactors - SMR). Khác
với các lò phản ứng truyền thống công suất lớn, SMR có công suất nhỏ hơn, thiết
kế module linh hoạt hơn và được quảng bá là có tiêu chuẩn an toàn cao hơn. Đặc
biệt, các công nghệ SMR được cho là yêu cầu vùng đệm an toàn nhỏ hơn - yếu tố
rất quan trọng đối với Singapore.
Dù vậy, Chính phủ Singapore vẫn giữ
thái độ rất thận trọng. Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh nhiều công nghệ hạt
nhân tiên tiến hiện vẫn ở giai đoạn đầu triển khai. Thế giới cần thêm thời gian
để tích lũy kinh nghiệm vận hành thực tế, hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn và xây
dựng khung quản lý phù hợp.
“Là một quốc gia thành phố nhỏ và
mật độ dân cư cao, chúng tôi không có chỗ cho sai sót”, ông Wong nói. Phát biểu
này cho thấy an toàn sẽ tiếp tục là “lằn ranh đỏ” trong mọi cân nhắc của
Singapore về điện hạt nhân.
XÂY
DỰNG NĂNG LỰC TRƯỚC KHI RA QUYẾT ĐỊNH
Một trong những điểm đáng chú ý nhất
trong chiến lược của Singapore là quốc gia này đang xây dựng năng lực hạt nhân
ngay cả khi chưa đưa ra quyết định triển khai điện hạt nhân.
Theo giới chuyên gia, đây là cách
tiếp cận nhằm bảo đảm Singapore có đầy đủ kiến thức và khả năng đánh giá trước
khi phải đối mặt với các lựa chọn chiến lược trong tương lai.
Trong nhiều năm qua, Singapore đã
liên tục mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan quản lý hạt nhân hàng đầu thế
giới. Các đối tác bao gồm Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ, Cơ quan An toàn Bức xạ và
Hạt nhân Phần Lan, cùng Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp.
Song song với đó, Singapore đã thành
lập các đơn vị chuyên trách về an toàn hạt nhân tại Cơ quan Môi trường Quốc gia
(NEA) và tăng cường nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.
Các nghiên cứu này bao gồm thiết kế
an toàn lò phản ứng, hệ thống ứng phó khẩn cấp, tiêu chuẩn vận hành, khả năng
phòng ngừa tai nạn và quản lý chất thải phóng xạ.
Năm 2023, Cơ quan Thị trường Năng
lượng Singapore cũng thực hiện nghiên cứu riêng về quản lý chất thải phóng xạ. Theo
Chính phủ Singapore, nghiên cứu này giúp nước này hiểu rõ hơn các thông lệ quốc
tế trong lưu trữ và xử lý chất thải phóng xạ an toàn, đồng thời đề xuất các
phương án quản lý phù hợp. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất
đối với Singapore.
Ông Low Xin Wei, Giám đốc điều hành
Viện Nghiên cứu và An toàn Hạt nhân Singapore, cho rằng quản lý chất thải phóng
xạ là vấn đề đặc biệt nhạy cảm với một quốc gia thiếu đất và có mật độ dân cư
cao như Singapore.
Không giống nhiều quốc gia rộng lớn
có thể dành các khu vực biệt lập để lưu trữ chất thải dài hạn, Singapore gần
như không có “vùng đệm” địa lý. Do đó, nếu theo đuổi điện hạt nhân, quốc đảo
này sẽ phải xây dựng hệ thống an toàn ở mức cao nhất.
Theo các chuyên gia, điều đáng chú ý
trong cách tiếp cận của Singapore là quốc gia này không xem điện hạt nhân đơn
thuần là bài toán công nghệ. Thay vào đó, đây là quyết định mang tính chiến
lược quốc gia, liên quan đồng thời tới an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu,
tài chính công, quản trị rủi ro và niềm tin xã hội.
Giáo sư Laurence Williams - Chủ tịch
Hội đồng Cố vấn An toàn Hạt nhân thuộc NEA - cho rằng việc tiến hành đánh giá
INIR giúp Singapore xác định liệu cơ sở hạ tầng hiện tại đã đủ toàn diện để đáp
ứng yêu cầu của một chương trình điện hạt nhân hay chưa.
Nếu quyết định phát triển điện hạt
nhân được đưa ra trong tương lai, Singapore nhiều khả năng sẽ phải xây dựng một
kế hoạch hành động quy mô lớn nhằm khắc phục các điểm yếu được IAEA chỉ ra.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu
ý rằng kết quả đánh giá của IAEA sẽ chỉ là một phần trong quá trình ra quyết
định. Các yếu tố kinh tế, chi phí công nghệ, khả năng chấp nhận của xã hội,
diễn biến công nghệ toàn cầu và cả môi trường địa chính trị khu vực đều sẽ ảnh
hưởng tới lựa chọn cuối cùng.
Thậm chí, Thủ tướng Lawrence Wong
cũng thừa nhận quá trình đánh giá có thể dẫn tới kết luận rằng điện hạt nhân
không phải là con đường phù hợp với Singapore. “Nếu vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận
kết luận đó”, ông nói.
Tuy nhiên, ông cho rằng ngay cả
trong trường hợp Singapore không triển khai điện hạt nhân, những năng lực và
kiến thức được tích lũy vẫn sẽ rất có giá trị. Điều này đặc biệt quan trọng khi
điện hạt nhân đang dần trở thành một phần trong cơ cấu năng lượng của ASEAN.
Sự dịch chuyển của Singapore phản
ánh xu hướng lớn hơn đang diễn ra tại Đông Nam Á. Trong nhiều năm, điện hạt
nhân từng bị xem là lựa chọn quá rủi ro hoặc quá đắt đỏ đối với phần lớn các
quốc gia ASEAN.
Tuy nhiên, áp lực giảm phát thải
carbon, nhu cầu điện tăng nhanh và lo ngại về an ninh năng lượng đang khiến khu
vực này bắt đầu đánh giá lại vai trò của điện hạt nhân.
Không chỉ Việt Nam, Indonesia hay
Philippines, nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu
công nghệ SMR như một giải pháp điện nền phát thải thấp. Các tập đoàn công nghệ
lớn trên thế giới cũng đang ngày càng quan tâm tới điện hạt nhân để đáp ứng nhu
cầu điện khổng lồ từ trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Trong bối cảnh đó, cuộc đánh giá của
IAEA đối với Singapore có thể trở thành dấu mốc quan trọng không chỉ với riêng
quốc đảo này mà còn với cả ASEAN.
Nếu một quốc gia nổi tiếng thận
trọng như Singapore quyết định tiếp tục mở rộng nghiên cứu điện hạt nhân sau
INIR, điều đó có thể tạo thêm động lực cho xu hướng phát triển hạt nhân dân sự
trong khu vực. Ngược lại, nếu Singapore kết luận rằng điện hạt nhân không phù
hợp, quyết định đó cũng sẽ mang nhiều giá trị tham khảo đối với các quốc gia
ASEAN khác đang đứng trước lựa chọn tương tự.
Dù kết quả ra sao, việc Singapore
chủ động tiến hành “bài kiểm tra hạt nhân” với IAEA cho thấy một thực tế rõ
ràng: trong kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng và điện hóa sâu rộng, điện hạt nhân
đang quay trở lại bàn nghị sự chiến lược của châu Á.
