Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm
Kim Phong
20/05/2026, 12:02
Mặc dù VIC, VHM vẫn “le lói” sắc xanh nhưng gần như toàn bộ thị trường đều “đỏ quạch”. VN-Index chốt phiên sáng nay giảm mạnh 1,62% (-31,06 điểm) xuống 1881,87 điểm với số mã đỏ gấp gần 6 lần số mã xanh.
VIC tăng 0,36%, VHM tăng 0,06% và thêm LPB tăng 1,74% là những
điểm sáng duy nhất của nhóm blue-chips. Toàn bộ số còn lại trong rổ VN30 đỏ, với
22 mã giảm quá 1%, riêng số giảm vượt 2% đã là 16 mã. VN30-Index cũng đang giảm
1,38%.
Thị trường đột nhiên rơi vào cảnh bán tháo từ khoảng 11h trở
đi, dù từ 10h40 VN-Index đã chính thức đỏ. Khả năng nâng đỡ của nhóm cổ phiếu
trụ hoàn toàn mất hiệu lực, ngay cả VIC, VHM cũng suy yếu dần. VIC trượt giảm
khoảng 1,87% so với giá cao nhất đầu ngày, VHM trượt giảm 3,56%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí “thảm bại” toàn diện: VCB
giảm 2,48%, BID giảm 3,84%, CTG giảm 2,09%, TCB giảm 3,22%, VPB giảm 3,18%, GAS
giảm 3,35%, BSR giảm 5,14%, PLX giảm 2,38%... Các cổ phiếu này ban đầu vẫn còn
tăng, thậm chí một số tăng mạnh, nên biến động trong phiên còn lớn hơn nữa, gây
thiệt hại nặng hơn cho các nhà đầu tư mua phải mức giá cao.
Ảnh hưởng từ việc VN-Index mất nhiều điểm đã thúc đẩy hoạt động
bán ra quyết liệt hơn. Độ rộng những ngày qua vốn đã thể hiện sự lệch pha giữa
chỉ số, nhóm dẫn dắt và phần còn lại của thị trường, đến sáng nay càng tạo thêm
sức ép. Lúc 9h30 độ rộng chỉ số còn khá tốt với 110 mã tăng/111 mã giảm, tầm
10h còn 90 mã tăng/159 mã giảm. Lúc 11h sàn HoSE có 66 mã tăng/231 mã giảm và kết
phiên sáng là 46 mã tăng/269 mã giảm.
Độ rộng co hẹp không chỉ thể hiện xu hướng giảm giá. Biên độ
dao động còn cho thấy áp lực tăng lên: Có tới 144 cổ phiếu trượt giảm quá 2% chỉ
trong buổi sáng và kết phiên 106 mã giảm quá 2% so với tham chiếu. Giá càng về
cuối càng “chìm” sâu hơn và nếu không có “khoảng giá xanh” đầu ngày thì biên độ
giảm tổng thể còn lớn hơn nữa. Điều này tạo sức ép tâm lý cho phiên chiều.
Sàn HoSE chốt phiên sáng mới có 10 mã giảm sàn, trong đó
NVL, DXG, TCH thanh khoản cao nhất trên trăm tỷ đồng. HDG, DXS, HHS, HDC là các
mã khác giao dịch cỡ vài chục tỷ. Số chưa đến mức giảm sàn với thanh khoản cực
lớn thì nhiều: VIX giảm 3,9%, BSR giảm 5,14%, CII giảm 6,68%, SSI giảm 3,24%, MWG
giảm 2,17%, GEX giảm 3,87%, HCM giảm 4,17%...
Thanh khoản sàn HoSE tăng nhẹ 7% so với sáng hôm qua trong đó
79% tập trung ở nhóm giảm quá 1% so với tham chiếu. Điều này cũng góp phần xác
nhận áp lực bán chủ động đã hoàn toàn khống chế thị trường.
Ở phía tăng giá ngược dòng, không chỉ số lượng quá ít mà còn
gần như tập trung ở các cổ phiếu không có thanh khoản đảm bảo. LPB tăng 1,74% với
19,4 tỷ đồng; VVS tăng 1,61% với 13,9 tỷ; SBT tăng 1,64% với 11,7 tỷ; PAC tăng
1,81% với 9,1 tỷ; OGC tăng 3,93% với 2,7 tỷ; ITC tăng 1,26% với 1,8 tỷ; CDC tăng
1,83% với 1,5 tỷ là những cổ phiếu khá nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì bán ròng 666,5 tỷ đồng
trên HoSE và cũng có vài cổ phiếu được mua ròng nổi bật: VIC +114,1 tỷ, BSR
+93,4 tỷ, GAS +45 tỷ, VCB +64,7 tỷ, VHM +27,2 tỷ. Phía bán ròng có MBB -80,2 tỷ,
TCB -79,4 tỷ, MWG -67,9 tỷ, VNM -59,2 tỷ, VPB -53,2 tỷ…
Đợt bán tháo xuất hiện sáng nay không xuất phát từ thông tin
đột biến xấu nào. Ngay cả giá dầu thế giới cũng không chiều chỉnh nhiều. Tuy
nhiên sự quay đầu của nhóm ngân hàng, dầu khí đã khiến thị trường mất hi vọng.
VN-Index để mất mốc 1900 điểm không phải là tín hiệu kỹ thuật gì đặc biệt,
nhưng cho thấy thị trường đã hoàn toàn mất đi nhóm cổ phiếu có thể giữ nhịp hoặc
dẫn dắt.
Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng
Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026
Trong đó, nhóm phi tài chính tăng mạnh +69,3%, trong khi nhóm tài chính tăng chậm lại còn +13,7%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?
KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.
Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng
"Nếu lặp lại quy mô huy động tương đương 3–5% GDP như các chu kỳ trước thì lượng vốn có thể đạt khoảng 500.000–600.000 tỷ đồng”, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc LPBS nhận định.
Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu
Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...
Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng
Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn chất lượng doanh nghiệp, vị thế ngành và vận động theo chu kỳ chính sách. Một giai đoạn củng cố, giúp cho xu hướng vận động dài hạn bền vững hơn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: