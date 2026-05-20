Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Mặc dù VIC, VHM vẫn “le lói” sắc xanh nhưng gần như toàn bộ thị trường đều “đỏ quạch”. VN-Index chốt phiên sáng nay giảm mạnh 1,62% (-31,06 điểm) xuống 1881,87 điểm với số mã đỏ gấp gần 6 lần số mã xanh.

VIC tăng 0,36%, VHM tăng 0,06% và thêm LPB tăng 1,74% là những điểm sáng duy nhất của nhóm blue-chips. Toàn bộ số còn lại trong rổ VN30 đỏ, với 22 mã giảm quá 1%, riêng số giảm vượt 2% đã là 16 mã. VN30-Index cũng đang giảm 1,38%.

Thị trường đột nhiên rơi vào cảnh bán tháo từ khoảng 11h trở đi, dù từ 10h40 VN-Index đã chính thức đỏ. Khả năng nâng đỡ của nhóm cổ phiếu trụ hoàn toàn mất hiệu lực, ngay cả VIC, VHM cũng suy yếu dần. VIC trượt giảm khoảng 1,87% so với giá cao nhất đầu ngày, VHM trượt giảm 3,56%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí “thảm bại” toàn diện: VCB giảm 2,48%, BID giảm 3,84%, CTG giảm 2,09%, TCB giảm 3,22%, VPB giảm 3,18%, GAS giảm 3,35%, BSR giảm 5,14%, PLX giảm 2,38%... Các cổ phiếu này ban đầu vẫn còn tăng, thậm chí một số tăng mạnh, nên biến động trong phiên còn lớn hơn nữa, gây thiệt hại nặng hơn cho các nhà đầu tư mua phải mức giá cao.

Ảnh hưởng từ việc VN-Index mất nhiều điểm đã thúc đẩy hoạt động bán ra quyết liệt hơn. Độ rộng những ngày qua vốn đã thể hiện sự lệch pha giữa chỉ số, nhóm dẫn dắt và phần còn lại của thị trường, đến sáng nay càng tạo thêm sức ép. Lúc 9h30 độ rộng chỉ số còn khá tốt với 110 mã tăng/111 mã giảm, tầm 10h còn 90 mã tăng/159 mã giảm. Lúc 11h sàn HoSE có 66 mã tăng/231 mã giảm và kết phiên sáng là 46 mã tăng/269 mã giảm.

Độ rộng co hẹp không chỉ thể hiện xu hướng giảm giá. Biên độ dao động còn cho thấy áp lực tăng lên: Có tới 144 cổ phiếu trượt giảm quá 2% chỉ trong buổi sáng và kết phiên 106 mã giảm quá 2% so với tham chiếu. Giá càng về cuối càng “chìm” sâu hơn và nếu không có “khoảng giá xanh” đầu ngày thì biên độ giảm tổng thể còn lớn hơn nữa. Điều này tạo sức ép tâm lý cho phiên chiều.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Sàn HoSE chốt phiên sáng mới có 10 mã giảm sàn, trong đó NVL, DXG, TCH thanh khoản cao nhất trên trăm tỷ đồng. HDG, DXS, HHS, HDC là các mã khác giao dịch cỡ vài chục tỷ. Số chưa đến mức giảm sàn với thanh khoản cực lớn thì nhiều: VIX giảm 3,9%, BSR giảm 5,14%, CII giảm 6,68%, SSI giảm 3,24%, MWG giảm 2,17%, GEX giảm 3,87%, HCM giảm 4,17%...

Thanh khoản sàn HoSE tăng nhẹ 7% so với sáng hôm qua trong đó 79% tập trung ở nhóm giảm quá 1% so với tham chiếu. Điều này cũng góp phần xác nhận áp lực bán chủ động đã hoàn toàn khống chế thị trường.

Ở phía tăng giá ngược dòng, không chỉ số lượng quá ít mà còn gần như tập trung ở các cổ phiếu không có thanh khoản đảm bảo. LPB tăng 1,74% với 19,4 tỷ đồng; VVS tăng 1,61% với 13,9 tỷ; SBT tăng 1,64% với 11,7 tỷ; PAC tăng 1,81% với 9,1 tỷ; OGC tăng 3,93% với 2,7 tỷ; ITC tăng 1,26% với 1,8 tỷ; CDC tăng 1,83% với 1,5 tỷ là những cổ phiếu khá nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì bán ròng 666,5 tỷ đồng trên HoSE và cũng có vài cổ phiếu được mua ròng nổi bật: VIC +114,1 tỷ, BSR +93,4 tỷ, GAS +45 tỷ, VCB +64,7 tỷ, VHM +27,2 tỷ. Phía bán ròng có MBB -80,2 tỷ, TCB -79,4 tỷ, MWG -67,9 tỷ, VNM -59,2 tỷ, VPB -53,2 tỷ…

Đợt bán tháo xuất hiện sáng nay không xuất phát từ thông tin đột biến xấu nào. Ngay cả giá dầu thế giới cũng không chiều chỉnh nhiều. Tuy nhiên sự quay đầu của nhóm ngân hàng, dầu khí đã khiến thị trường mất hi vọng. VN-Index để mất mốc 1900 điểm không phải là tín hiệu kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng cho thấy thị trường đã hoàn toàn mất đi nhóm cổ phiếu có thể giữ nhịp hoặc dẫn dắt.