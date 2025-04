Long An: Tăng trưởng GRDP quý 1/2025 đạt 7,2%

Quý 1/2025, tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn khó khăn, thách thức nhất định, nhưng tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2025 của tỉnh đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) ước quý 1 đạt 7,2%. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 cao nhất từ năm 2021 đến nay, cao hơn tốc độ tăng trưởng cả nước (tăng 6,93%). Với tốc độ tăng trưởng kinh tế này, Long An đứng 5/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo báo cáo kinh tế quý 1 của tỉnh, sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đồng thời, tình hình sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, doanh nghiệp có nhiều đơn hàng hơn; tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tăng khá cao (tăng 10,27%).

Công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh. Quý 1, số dự án và số vốn đầu tư trong nước tăng cao với cùng kỳ; trong đó thành lập mới 511 doanh nghiệp; cấp mới 25 dự án trong nước; cấp mới 29 dự án FDI.

Tính đến đầu tháng 4, giải ngân đầu tư công 1.130 tỷ đồng, đạt 11,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 12,67% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ; cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước (9,53%). Tổng thu ngân sách Nhà nước đến hết ngày 2/4/2025 đạt 7.864,4 tỷ đồng, đạt 32,07% dự toán tỉnh giao, bằng 85,1% cùng kỳ.

Họat động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý tăng 13,73% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực; xuất khẩu đạt 2,03 tỷ USD tăng 17,61%; nhập khẩu đạt 1,27 tỷ USD, tăng 13,59%. Hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động thông suốt; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 3 tháng đầu năm 2025, tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: tình hình tiêu thụ nông sản không được thuận lợi so với cùng kỳ; giá đa số các mặt hàng nông sản (sản phẩm cây trồng) có xu hướng giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân đầu tư công, thu ngân sách vẫn thấp hơn so với cùng kỳ;…

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh cho biết về kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 của tỉnh Long An. Theo kết quả đánh giá PAR INDEX năm 2024, Long An đạt 89,68%, tăng 0,46% so với năm 2023 (89,22%), xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng 1/13 các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với Chỉ số SIPAS năm 2024, tỉnh Long An đạt được 82,71%, xếp thứ tự 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 16 bậc so với năm 2023 (57/63), tăng 4,05% so với năm 2023 (78,66%), xếp thứ 8/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2025 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết công việc, nhiệm vụ của tháng 4, quý 2, thời gian còn lại rất nặng nề, yêu cầu sự quyết tâm của các sở ngành, địa phương làm ngay các nhiệm vụ, không chần chừ, không chờ đợi, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh đã đề ra.

Do đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực đã được giao; đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, danh mục chuyển tiếp, phấn đấu quý 2 năm 2025 giải ngân đạt trên 50%; tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách nhà nước, quyết tâm thu đạt theo nghị quyết đã đề ra.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung tháo gỡ rào cản đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh xúc tiến, hỗ trợ các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Út yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp ngay các công trình, dự án quan trọng, các công trình lớn của tỉnh đủ điều kiện theo quy định khởi công, khánh thành trong tháng 4, đồng loạt trong một ngày cùng cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.