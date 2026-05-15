LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp chuyển đổi xanh
P.V
15/05/2026, 15:47
Công ty Cổ phần trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) góp mặt trong danh sách Top 10 Doanh nghiệp FDI Tiên phong Chuyển đổi xanh 2025 – 2026 tại chương trình Rồng Vàng 2026.
Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) – Golden Dragon Awards 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố, LOTTE MART được trao tặng danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp FDI Tiên phong Chuyển đổi xanh 2025 – 2026.
Danh hiệu này ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp FDI có thành tích nổi bật trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác, chia sẻ cơ hội và cùng kiến tạo các giá trị phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Ông Shin JuBack cho biết: “Đây là năm thứ hai liên tiếp LOTTE MART Việt Nam được chương trình Rồng Vàng ghi nhận với một danh mục liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Điều này cho thấy định hướng mà chúng tôi theo đuổi không phải là những hoạt động ngắn hạn, mà là cam kết nhất quán trong cách LOTTE MART vận hành, phục vụ khách hàng, hợp tác với nhà cung cấp và đóng góp cho cộng đồng. Giải thưởng này cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào các mô hình bán lẻ hiện đại, có trách nhiệm và thân thiện hơn với môi trường”.
Qua 25 năm hoạt động, chương trình Rồng Vàng 2026 đã tập trung khảo sát và bình xét các doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng, tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và có đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Suốt thời gian vừa qua, LOTTE MART luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong nỗ lực giảm thiểu túi nilon dùng một lần trong mua sắm. Năm 2026, chiến dịch này được nâng tầm hơn nữa với nhiều hoạt động và ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng.
Từ năm 2026, LOTTE MART triển khai rộng rãi hàng loạt chương trình ý nghĩa nhằm khuyến khích khách hàng giảm thiểu túi nilon khi mua sắm. Theo đó, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 300.000đ và có sử dụng túi môi trường sẽ nhận được ngay 3.000 điểm vào tài khoản thẻ thành viên LOTTE MART. Đồng thời, vào các ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 1.000.000đ được nhận ngay 1 túi Re:Earth size L.
Ngoài ra, hệ thống siêu thị này còn ứng dụng chuyển đổi số để tăng cường trải nghiệm khách hàng và góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững chung mà LOTTE MART đang theo đuổi. Theo đó, từ ngày 01.04.2026, tính năng Phiếu thanh toán điện tử sẽ chính thức được áp dụng cho tất cả khách hàng khi mua sắm tại hệ thống 15 siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc. Thay vì nhận phiếu thanh toán giấy tại quầy thu ngân khi mua sắm như thường lệ, khách hàng thành viên LOTTE MART sẽ nhận phiếu thanh toán và dễ dàng kiểm tra lại đơn hàng vừa thực hiện trên ứng dụng LOTTE MART Online.
Đối với khách hàng chưa là thành viên, khách hàng có thể kiểm tra chi tiết đơn hàng bằng cách quét QR in trên phiếu in kèm. Giải pháp này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần trực tiếp vào việc cắt giảm lượng lớn giấy in nhiệt, loại giấy vốn khó tái chế và có tác động không nhỏ đến môi trường.
Đồng thời, LOTTE MART triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới và giải pháp quản lý năng lượng thông minh để tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm phát thải.
Tiêu biểu, LOTTE MART Việt Nam vừa hoàn tất lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại 8 trung tâm thương mại, giúp tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng mỗi năm và giảm phát thải 3.041 tấn CO₂, tương đương lượng khí hấp thụ của 138.236 cây xanh trưởng thành. Đây là bước đi mạnh mẽ của nhà bán lẻ Hàn Quốc trong hành trình hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.
“Đối với LOTTE MART, phát triển bền vững không phải là một hoạt động riêng lẻ, mà là định hướng được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị bán lẻ. Chúng tôi liên tục tối ưu quy trình để giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả lưu chuyển hàng hóa, kiểm soát tồn kho và hạn chế thất thoát. Ở cấp độ hệ thống siêu thị, chúng tôi thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng, đồng thời tăng cường các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường,” ông Shin JuBack chia sẻ thêm.
