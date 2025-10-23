Luật Báo chí sửa đổi: Đề xuất 5 nguồn thu mới của cơ quan báo chí

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Đỗ Mến
23/10/2025, 10:04
Sáng 23/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Báo chí sửa đổi. Dự thảo lần này quy định về 5 nguồn thu mới của cơ quan báo chí như thu từ bán quyền xem, nghe tác phẩm báo chí; thu từ cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí...
Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Báo chí 2016 đã bộc lộ một số hạn chế trước sự thay đổi nhanh của công nghệ, mô hình truyền thông.
Việc sửa luật lần này nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về báo chí, xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại… Mặt khác, đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; bảo đảm yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật…
Dự án luật gồm 4 chương, 51 điều. So với Luật Báo chí năm 2016, dự thảo giữ nguyên 6 Điều; sửa đổi nội dung 41 Điều; bổ sung 4 điều mới.
Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo đề xuất bổ sung quy định về định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí…
Thứ nhất là bổ sung quy định “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Còn “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình” là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.
Thứ hai, bổ sung quy định về hoạt động của cơ quan báo chí trên không gian mạng. Trong đó, bổ sung khái niệm “xuất bản báo chí trên không gian mạng bao gồm đăng, phát thông tin lên Kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng và Nền tảng số báo chí quốc gia”.
Đặc biệt, dự thảo quy định “kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng là sản phẩm báo chí. “Cơ quan báo chí thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí khi mở các kênh nội dung trên không gian mạng..”.
Thứ ba, bổ sung quy định Nhà nước đầu tư Nền tảng số báo chí quốc gia, Hạ tầng dữ liệu báo chí số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số báo chí và giao Chính phủ quy định chi tiết.
Cơ quan báo chí ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến trên báo chí và giao Chính phủ quy định chi tiết.
Cơ quan báo chí được tích hợp trên báo chí hoạt động dịch vụ công và thương mại điện tử trực tuyến, bao gồm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế và các dịch vụ tiện ích khác theo quy định pháp luật; cung cấp dịch vụ nội dung số theo yêu cầu, khai thác dữ liệu người dùng theo quy định pháp luật.
Bốn là, bổ sung quy định cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, trừ nội dung về thời sự chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…
Năm là, bổ sung quy định đầy đủ các phương thức Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và hỗ trợ cước vận chuyển, chi phí đăng tải, truyền dẫn, phát sóng…
Sáu là, bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: (1) Thu từ bán quyền xem, nghe tác phẩm báo chí; (2) Thu từ cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; (3) Thu từ liên kết trong hoạt động báo chí; (4) Thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; (5) Thu từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học để có kinh phí phản biện, hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài viết.
Bảy là, sửa đổi, bổ sung quy định xuất, nhập khẩu báo chí.
Tám là, bổ sung quy định cơ quan tạp chí khoa học được xuất bản nhiều tạp chí khoa học để tạo thuận lợi cho các tổ chức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Chín là, sửa đổi, bổ sung quy định về thẻ nhà báo với thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 05 năm tính từ ngày cấp thẻ và được ghi trên thẻ.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Báo chí.
Theo Ủy ban, dự thảo tiếp tục xác định có 4 loại hình báo chí, đồng thời, sửa đổi tên gọi thành báo chí in, báo nói, báo hình và báo chí điện tử. Ủy ban cho rằng việc thay đổi cách gọi trên cần xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm thống nhất với thuật ngữ chuyên ngành, mang tính phổ quát.
Về quy định “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.
Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, Ủy ban đề nghị nghiên cứu có quy định nguyên tắc về cơ chế thực hiện thỏa thuận, trách nhiệm của cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm báo chí trên không gian mạng, tác phẩm báo chí có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
08:29, 09/10/2025
Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất...
Giáo sư Trần Phương đã đi xa, nhưng ánh sáng từ “ô thoáng đổi mới” mà ông từng mở vẫn còn chiếu rọi đến hôm nay. Mỗi khi đất nước đứng trước ngã rẽ, chúng ta lại nhớ đến tinh thần ấy – tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, dám thừa nhận cái đúng, và dám đổi mới từ chính mình.
Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23-24/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường...
Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...
Điểm mới của dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) lần này là đề xuất quy định cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi có đủ các điều kiện theo yêu cầu...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: