Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Bộ Tư pháp vừa đăng tải hồ sơ để thẩm định dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật là Bộ Công thương.

Theo dự thảo tờ trình, Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 được đánh giá là một trong những luật chuyên ngành tiến bộ với những cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Trong 3 năm, nhiều quyết định đã được thẩm định, phê duyệt/chấp thuận giúp cho ngành dầu khí phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết.

Bộ Công thương xác định chính sách hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính khả thi của Luật Dầu khí và bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động dầu khí.

Đặc biệt là bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của các nhà thầu, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động dầu khí. Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi hơn đối với PVN, các doanh nghiệp ngành dầu khí, các nhà thầu, nhà đầu tư trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí kỷ nguyên mới. Ngoài ra, thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân vào các hoạt động dầu khí.

Từ đó, Bộ Công thương đề xuất tập trung 5 nhóm chính sách lớn.

Chính sách 1 là hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục; tăng cường phân quyền trong thẩm định, phê duyệt các bước triển khai điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Chính sách 2 là bổ sung, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí. Mục tiêu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập mang tính đặc thù phát sinh trong thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam; bổ sung các vấn đề mới phát sinh chưa được quy định trong pháp luật dầu khí hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dầu khí...

Chính sách 3 là bổ sung, hoàn thiện các quy định về ưu đãi đầu tư trong hoạt động dầu khí như sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với mỏ cận biên; các dự án dầu khí áp dụng nâng cao hệ số thu hồi dầu; các hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon…

Chính sách 4 là quy định cơ chế, chính sách phát triển chuỗi giá trị dầu khí, bao gồm dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi.

Chính sách 5 là quy định khung cho việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon trong hoạt động dầu khí.

Theo tờ trình, mục tiêu của chính sách 5 nhằm tạo lập khung pháp lý để khuyến khích nhà thầu áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động dầu khí. Kết hợp hoạt động dầu khí và các hoạt động thu giữ, lưu trữ carbon. Tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng các mỏ dầu khí hoặc các cấu tạo địa chất có thể lưu giữ CO2.

Đồng thời có cơ chế phù hợp để khuyến khích thương mại hóa hoạt động thu giữ, lưu trữ carbon (mua bán tín chỉ carbon) trong quá trình triển khai hoạt động dầu khí theo quy định của hợp đồng dầu khí.

Chính sách hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng; góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050), nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.