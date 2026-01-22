Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Đỗ Mến

22/01/2026, 15:10

Hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp vừa đăng tải hồ sơ để thẩm định dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật là Bộ Công thương.

Theo dự thảo tờ trình, Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 được đánh giá là một trong những luật chuyên ngành tiến bộ với những cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Trong 3 năm, nhiều quyết định đã được thẩm định, phê duyệt/chấp thuận giúp cho ngành dầu khí phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết.

Bộ Công thương xác định chính sách hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính khả thi của Luật Dầu khí và bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động dầu khí.

Đặc biệt là bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của các nhà thầu, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động dầu khí. Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi hơn đối với PVN, các doanh nghiệp ngành dầu khí, các nhà thầu, nhà đầu tư trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí kỷ nguyên mới. Ngoài ra, thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân vào các hoạt động dầu khí.

Từ đó, Bộ Công thương đề xuất tập trung 5 nhóm chính sách lớn.

Chính sách 1 là hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục; tăng cường phân quyền trong thẩm định, phê duyệt các bước triển khai điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Chính sách 2 là bổ sung, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí. Mục tiêu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập mang tính đặc thù phát sinh trong thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam; bổ sung các vấn đề mới phát sinh chưa được quy định trong pháp luật dầu khí hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dầu khí...

Chính sách 3 là bổ sung, hoàn thiện các quy định về ưu đãi đầu tư trong hoạt động dầu khí như sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với mỏ cận biên; các dự án dầu khí áp dụng nâng cao hệ số thu hồi dầu; các hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon…

Chính sách 4 là quy định cơ chế, chính sách phát triển chuỗi giá trị dầu khí, bao gồm dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi.

Chính sách 5 là quy định khung cho việc giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon trong hoạt động dầu khí.

Theo tờ trình, mục tiêu của chính sách 5 nhằm tạo lập khung pháp lý để khuyến khích nhà thầu áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động dầu khí. Kết hợp hoạt động dầu khí và các hoạt động thu giữ, lưu trữ carbon. Tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng các mỏ dầu khí hoặc các cấu tạo địa chất có thể lưu giữ CO2.

Đồng thời có cơ chế phù hợp để khuyến khích thương mại hóa hoạt động thu giữ, lưu trữ carbon (mua bán tín chỉ carbon) trong quá trình triển khai hoạt động dầu khí theo quy định của hợp đồng dầu khí.

Chính sách hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng; góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050), nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Mở ra không gian phát triển mới cho ngành dầu khí

08:50, 22/08/2024

Mở ra không gian phát triển mới cho ngành dầu khí

Ngành dầu khí trước sức ép thách thức giảm phát thải carbon

12:27, 02/06/2025

Ngành dầu khí trước sức ép thách thức giảm phát thải carbon

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Sẽ rà soát quy định, đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí

19:06, 07/04/2023

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Sẽ rà soát quy định, đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí

Từ khóa:

luật dầu khí ô nhiễm môi trường sửa đổi luật Tín chỉ carbon

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Càng cận Tết Nguyên đán, thôn Luận Văn, xã Lam Sơn (Thanh Hóa) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi những vườn bưởi đỏ tiến vua chín rộ, thương lái tấp nập về tận vườn đặt hàng phục vụ thị trường Tết...

Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do lớn

Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do lớn

Để đảm bảo việc thực thi các cam kết quốc tế một cách hiệu quả và đồng bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký các quyết định quan trọng nhằm phân công rõ vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành trong việc triển khai 3 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên...

Ngành Công thương chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo” để bứt phá

Ngành Công thương chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo” để bứt phá

Với quyết tâm chuyển đổi tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo", Bộ Công Thương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá…

Vương quốc Anh rà soát hạn ngạch thuế quan với sản phẩm tôn mạ và thép tấm

Vương quốc Anh rà soát hạn ngạch thuế quan với sản phẩm tôn mạ và thép tấm

Vương quốc Anh vừa rà soát nhằm xem xét loại bỏ sản phẩm tôn mạ và thép tấm khỏi biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép. Để bảo vệ quyền lợi, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động kiểm tra mã HS và thực hiện đăng ký tham gia trước ngày 25/1/2026 nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh xuất khẩu tại thị trường này...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy