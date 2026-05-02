Lý do kinh tế và chứng khoán Israel vẫn vững giữa xung đột Trung Đông
Hoài Thu
02/05/2026, 17:08
Thị trường chứng khoán Israel không chỉ thể hiện sức chống chịu, mà còn tăng mạnh, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ trạng thái sốc sang giai đoạn bình thường hóa...
Vào đầu tháng trước, Ngân hàng Trung ương Israel (BOI) hạ mạnh
dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 do tác động từ các cuộc xung đột tại Trung
Đông.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dù đã hạ dự báo 1,4 điểm phần trăm, BOI vẫn
cho rằng tổng sản phẩm trong nước của Israel có thể tăng 3,8% trong năm nay, bất
chấp việc nước này đã ở trong trạng thái thời chiến gần 3 năm qua.
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VẪN SÁNG
Triển vọng có thể sáng hơn nếu căng thẳng khu vực hạ nhiệt.
Trong cuộc trao đổi với kênh CNBC hôm 16/4, Thống đốc BOI Amir Yaron cho biết
kinh tế Israel có thể phục hồi và tăng trưởng 5,5% trong năm 2027 nếu các cuộc
xung đột trong khu vực được giải quyết.
Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế
Israel tăng trưởng 3,5% trong năm nay, cao hơn mức 2,3% của Mỹ và 1,3% của Liên
minh châu Âu (EU). Với tốc độ này, tăng trưởng GDP của Israel trong năm 2026 được
dự báo cao hơn toàn bộ các nền kinh tế thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển
(G7). Sang năm tới, IMF dự báo kinh tế Israel tiếp tục tăng 4,4%, qua đó duy
trì mức tăng trưởng vượt nhiều nền kinh tế phát triển lớn.
Nền tảng tài khóa của Israel cũng được đánh giá là tương đối
vững so với nhiều nước phát triển. Theo IMF, tỷ lệ nợ công/GDP của Israel ở mức
69,8% trong năm nay. Dù tăng nhẹ so với năm 2025, con số này vẫn thấp hơn nhiều
so với mức bình quân có trọng số 123,7% của G7.
Thị trường lao động Israel cũng duy trì sức chống chịu tốt
trong thời chiến. Số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này nhích lên
3,2% trong tháng 3, nhưng vẫn thấp hơn mức 4,3% của Mỹ và 6,2% của khu vực đồng
euro.
Lạm phát cũng nằm trong tầm kiểm soát. Trong 2 tháng kể từ
khi chiến sự Iran bùng phát, lạm phát của Israel gần như ổn định và giảm nhẹ xuống
1,9% trong tháng 3, nằm trong khoảng mục tiêu 1-3% của BOI. Diễn biến này trái
ngược với Mỹ, EU và Anh, nơi giá dầu tăng mạnh kéo lạm phát tăng lên.
Israel rơi vào xung đột kéo dài từ sau cuộc tấn công của
nhóm vũ trang Hamas ngày 7/10/2023, sự kiện dẫn tới chiến dịch quân sự của
Israel tại Dải Gaza. Ngày 28/2/2026, Israel cùng Mỹ không kích Iran, đồng thời
tiếp tục giao tranh với Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
Nước này cũng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi ở
Yemen.
Dù vậy, theo bà Keren Uziyel, nhà phân tích cấp cao tại
Economist Intelligence Unit (EIU), kinh tế Israel vẫn chứng tỏ sức chống chịu tốt.
“Sau nhiều năm chiến tranh, dù nền kinh tế Israel tăng trưởng
dưới mức tiềm năng, khu vực tư nhân linh hoạt, lạm phát thấp, lực lượng lao động
có trình độ cao và nền tảng tăng trưởng tốt đã giúp nước này phục hồi sau khủng
hoảng”, bà Uziyel nhận xét với CNBC.
Theo bà Uziyel, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ công nghệ cao
là động lực chính giúp kinh tế Israel tăng trưởng mạnh và tạo dựng tài sản
trong 2 thập kỷ qua. Bên cạnh đó, nền kinh tế nước này cũng ghi nhận đà tăng tốt
ở một số lĩnh vực khác, trong đó có phát triển nguồn khí đốt và xuất khẩu quốc
phòng.
Năm ngoái, Israel có hai thương vụ đầu tư nước ngoài lớn nhất
từ trước đến nay, đều thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Hai thương vụ này gồm tập
đoàn công nghệ Google mua lại công ty Wiz của Israel với giá 32 tỷ USD và công
ty an ninh mạng Palo Alto Networks mua lại công ty CyberArk của Israel với giá
25 tỷ USD. Cả hai đều hoàn tất vào tháng 3/2026.
NHIỀU LỢI THẾ GIÚP DUY TRÌ SỨC CHỐNG CHỊU
Bà Uziyel cho rằng cơ cấu dân số cũng là một lợi thế của
Israel so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Trong hầu hết các năm của 2 thập
kỷ qua, dân số nước này tăng bình quân gần 2% mỗi năm.
“So với mặt bằng các nền kinh tế phát triển, dân số Israel
còn tương đối trẻ. Ngay cả khi tính theo bình quân đầu người, nền kinh tế nước
này vẫn duy trì sức bật đáng kể trong 20 năm qua”, bà Uziyel nói.
Theo bà Uziyel, nếu các thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến
chiến sự Iran tiếp tục được duy trì, dù còn mong manh, kinh tế Israel có thể phục
hồi khá mạnh vào giữa năm nay và tăng trưởng khoảng 3% trong cả năm 2026.
“Tăng trưởng của Israel được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: tỷ lệ
thất nghiệp thấp, nhu cầu quốc tế lớn đối với hàng hóa và dịch vụ công nghệ, xuất
khẩu quốc phòng và dòng vốn đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh
đó, việc hoàn tất một số thương vụ đầu tư quy mô lớn cũng mang lại nguồn thu
đáng kể cho các hộ gia đình, đặc biệt là nhóm thu nhập cao”, bà Uziyel nhận định.
Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng cũng được dự báo thu hút đầu
tư đáng kể trong giai đoạn 2026-2027, gồm đầu tư vào công suất năng lượng tái tạo
trong nước và các dự án giúp tăng sản lượng, cũng như năng lực xuất khẩu khí đốt
tự nhiên.
Dù vậy, ông Joao Gomes, Giáo sư tài chính tại trường kinh
doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania cho rằng kinh tế Israel đã bắt đầu chịu
tác động từ chiến sự Iran.
Theo ông, sức ép thể hiện rõ ở tình trạng thiếu lao
động trong nhóm tuổi lao động chính, do nhiều người được huy động cho xung đột,
trong khi tiêu dùng suy yếu vì lo ngại an toàn. Du lịch cũng bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, qua đó tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng và nguồn thu ngân
sách.
“Trong dài hạn, tác động kinh tế sẽ phụ thuộc lớn vào nội
dung của thỏa thuận hòa bình đạt được tại Trung Đông, cũng như mức độ an toàn
mà Israel tạo dựng được trong mắt nhà đầu tư và du khách quốc tế”, ông Gomes nhận
xét với CNBC.
Theo ông Gomes, nợ công của Israel đã tăng đáng kể, khiến nước
này cần điều chỉnh chính sách tài khóa. Tuy nhiên, gánh nặng nợ vẫn có thể kiểm
soát nếu Israel đạt được một khuôn khổ hòa bình đủ ổn định để giảm mạnh và duy
trì mức chi tiêu quốc phòng thấp hơn, đồng thời giữ được niềm tin của nhà đầu
tư nước ngoài và lực lượng lao động chất lượng cao.
“Một yếu tố khác, dù không mang tính quyết định, là chiến
tranh có thể ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Israel và khiến nước này kém hấp
dẫn hơn trong mắt du khách toàn cầu”, ông Gomes nhận định.
Ông Gomes nói thêm rằng nếu không đạt được thỏa thuận hòa
bình hiệu quả, triển vọng kinh tế Israel sẽ trở nên khó khăn hơn. Khi đó, các rủi
ro có thể gia tăng, gồm dòng vốn chảy ra ngoài, đồng nội tệ suy yếu và nhiều khả
năng sẽ lạm phát đi lên.
Đồng quan điểm, bà Uziyel của EIU cho rằng dù nền tảng kinh tế vĩ mô
của Israel vẫn tương đối vững, chiến tranh sẽ tiếp tục gây sức ép lên nhiều mặt
của nền kinh tế.
Theo bà, trong vòng xung đột mới nhất, Chính phủ Israel đã
nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với những dịch vụ không thiết yếu.
Lý do là nhà chức trách lo ngại việc đóng cửa kéo dài sẽ khiến kinh tế suy giảm
sâu hơn và gây tác động mạnh hơn tới nguồn thu ngân sách. Tuy vậy, EIU cho rằng tiêu dùng tại Israel vẫn giảm đáng kể trong tháng 3-4, giai đoạn thường là mùa
cao điểm nghỉ lễ.
CHỨNG KHOÁN KHỞI SẮC
Sức chống chịu của kinh tế Israel cũng phản ánh rõ trên thị
trường tài chính. Theo bà Karen Schwok, nhà sáng lập kiêm CEO công ty quản lý
tài sản gia đình Lucid Investments có trụ sở tại Tel Aviv, thị trường vốn
Israel đã ghi nhận dòng tiền chảy vào mạnh trong thời gian qua.
Từ đầu năm đến nay, chỉ số Tel Aviv 35 tăng khoảng 20%, nối
tiếp mức tăng 51,6% trong năm 2025. Ngay cả trong 2 tháng chiến sự với Iran, chỉ
số này vẫn tăng khoảng 1%. Chỉ số Tel Aviv 125, bao quát nhiều cổ phiếu hơn
trên sàn chứng khoán Israel, cũng tăng hơn 17% từ đầu năm.
Đồng shekel của Israel cũng tăng gần 7% so với USD từ đầu
năm đến nay, trong đó tăng khoảng 4% trong 2 tháng chiến sự Iran. Diễn biến này
đáng chú ý vì shekel vẫn mạnh lên ngay cả khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại nắm
giữ USD - đồng tiền thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn
bất ổn.
Với mức tăng từ đầu năm, chỉ số Tel Aviv 35 vượt xa nhiều chỉ
số lớn tại các thị trường phát triển, trong đó có cả ba chỉ số chứng khoán
chính của Phố Wall.
“Thị trường không chỉ cho thấy sức chống chịu, mà còn tăng rất
mạnh. Tôi cho rằng đây là sự chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái bị sốc sang bình
thường hóa”, bà Schwok nói.
Theo bà Schwok, nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm tỷ trọng
đáng kể và ngày càng tăng trong hoạt động giao dịch tại thị trường tài chính
Israel.
“Dòng vốn nước ngoài đang quay trở lại thị trường nước này
và tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và các ngành liên quan đến
quốc phòng”, bà Schwok nói thêm.
Mỹ đã tiêu 25 tỷ USD vào cuộc chiến tranh với Iran
10:25, 01/05/2026
Toàn cảnh nền kinh tế Iran giữa cuộc chiến tranh với Mỹ
16:27, 24/04/2026
Những nơi giá xăng tăng mạnh nhất thế giới giữa xung đột tại Iran, 4 nước Đông Nam Á dẫn đầu
Dù hơn 190 quốc gia đã nhất trí tại COP28 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch nhưng thực tế cho thấy tiến trình này đang diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những ràng buộc về kinh tế, lợi ích chính trị, sức ép từ các nhóm vận động hành lang và bài toán tài chính toàn cầu đang khiến mục tiêu “chia tay dầu mỏ” trở nên đầy thách thức...
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 26/4-2/5/2026: 4 ngân hàng trung ương lớn cùng "án binh bất động", UAE rút khỏi OPEC
Tuần này, 4 ngân hàng trung ương lớn cùng thể hiện sự thận trọng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng và làm phức tạp bài toán lạm phát...
Giá vàng đuối sức khi đồng USD hồi phục
Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 và kết thúc phiên trong trạng thái giảm, dưới sức ép từ sự hồi phục của tỷ giá đồng USD...
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về đàm phán hòa bình
Những đỉnh cao mới lại được thiết lập trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (1/5), khi giá cổ phiếu Apple tăng mạnh và giá dầu thô sụt giảm...
Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với ô tô từ EU lên 25%
Tổng thống Donald Trump vừa có động thái leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương khi tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25%...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
