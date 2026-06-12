Thứ Sáu, 12/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ấn Độ tăng gấp đôi đầu tư công để xây đường sắt cao tốc và nhà máy chip

Hoài Thu

12/06/2026, 08:25

Ngân sách đầu tư công của Ấn Độ trong năm tài khóa 2025 đạt 11 nghìn tỷ rupee, tương đương 115 tỷ USD, gần gấp đôi so với 5 năm trước. Con số này dự kiến tăng lên 128 tỷ USD trong năm nay...

Một nhà ga đường sắt cao tốc đang được xây dựng ở Mumbai - Ảnh: Nikkei Asia
Một nhà ga đường sắt cao tốc đang được xây dựng ở Mumbai - Ảnh: Nikkei Asia

Ấn Độ đang đẩy mạnh chi tiêu công để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về đường cao tốc, đường sắt cao tốc và nhà máy sản xuất con chip. Cùng với tiêu dùng cá nhân, đầu tư công là một trong những động lực giúp nền kinh tế thực của Ấn Độ tăng trưởng 7,7% trong năm tài khóa 2025.

NHU CẦU HẠ TẦNG TĂNG THEO TẦNG LỚP TRUNG LƯU

Trong năm tài khóa 2025, kết thúc vào ngày 31/3/2026, ngân sách của Chính phủ Ấn Độ dành cho các dự án công trình công cộng đạt 11 nghìn tỷ rupee, tương đương 115 tỷ USD. Mức này tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua. Sang năm tài khóa 2026, New Delhi tiếp tục nâng ngân sách cho lĩnh vực này lên mức kỷ lục 12,2 nghìn tỷ rupee, tương đương khoảng 128 tỷ USD.

Vào cuối tháng 4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự lễ khánh thành một tuyến cao tốc tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Phát biểu tại sự kiện, ông ví tuyến cao tốc mới như “mạch sống” cho sự phát triển của bang, tương tự vai trò của sông Hằng đối với Ấn Độ trong hàng nghìn năm qua.

Tuyến cao tốc Ganga Expressway được khởi công từ năm 2021, chạy theo trục Đông - Tây dọc lưu vực sông Hằng, với chiều dài 594 km. Đây là một trong những dự án hạ tầng đường bộ lớn nhất Ấn Độ, có tổng vốn đầu tư 360 tỷ rupee, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD.

Lâu nay, tiêu dùng cá nhân là động lực chính của kinh tế Ấn Độ, đóng góp khoảng 60% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong năm tài khóa 2025, các đợt cắt giảm thuế quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với hàng tiêu dùng lâu bền, trong đó có ô tô và thiết bị gia dụng.

Khi thu nhập của tầng lớp trung lưu tăng lên, tỷ lệ sở hữu ô tô tại Ấn Độ cũng đi lên, khiến nhu cầu mở rộng mạng lưới đường bộ trở nên cấp thiết hơn. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng 10.000 km quốc lộ mỗi năm, tương đương quãng đường từ Tokyo đến London. Tuy nhiên, mức độ này có thể vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Không chỉ đường bộ, các dự án đường sắt cũng đang được đẩy nhanh. Tuyến đường sắt cao tốc nối Mumbai với Ahmedabad, dài khoảng 500 km, được Nhật Bản và Ấn Độ coi là dự án biểu tượng trong hợp tác hạ tầng giữa hai nước. Nhật Bản hỗ trợ 80% tổng chi phí dự án thông qua các khoản vay bằng đồng yên.

Tại ga Mumbai, điểm đầu phía Nam của tuyến đường sắt, một phần công trình đang được thi công dưới lòng đất. Theo tờ báo Nikkei Asia, vào giữa tháng 5, khu vực này xuất hiện một hố đào lớn, sâu hơn 30 m, tương đương chiều cao của một tòa nhà 10 tầng. Theo báo cáo, hơn 80% khối lượng công việc đã hoàn thành.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa một phần tuyến đường sắt cao tốc Mumbai - Ahmedabad vào vận hành từ tháng 8/2027. Đến đầu thập niên 2030, New Delhi dự kiến sử dụng dòng tàu E10 mới, hiện do Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản phát triển cho Tohoku Shinkansen - tuyến tàu cao tốc nối Tokyo với vùng Đông Bắc Nhật Bản.

ĐẦU TƯ CÔNG MỞ ĐƯỜNG CHO VỐN TƯ NHÂN

Theo các nhà phân tích, New Delhi đang đi theo mô hình dùng đầu tư công như một công cụ để kích thích nhu cầu trong nước và thu hút vốn tư nhân. Thông qua việc xây dựng hạ tầng, Chính phủ Ấn Độ muốn kéo thêm dòng vốn vào các ngành sản xuất chiến lược, trong đó có bán dẫn. Đây cũng là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chính sách thúc đẩy sản xuất “Make in India”.

Hồi tháng 2, công ty Micron Technology của Mỹ bắt đầu sản xuất chip nhớ tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Đây là nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động trong số 12 nhà máy sản xuất con chip trên toàn quốc được nhận trợ cấp của chính phủ.

“Hôm nay là thời khắc đáng tự hào đối với Micron và ngành bán dẫn đang phát triển của Ấn Độ”, CEO Sanjay Mehrotra của Micron phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy.

Hiện Ấn Độ có 2 nhà máy sản xuất con chip đang vận hành, trong khi 2 nhà máy khác dự kiến đi vào hoạt động trước cuối năm nay. Ngành bán dẫn có mạng lưới nhà cung cấp rộng, từ vật liệu đến thiết bị sản xuất. Nếu các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng này tập trung nhiều hơn tại Ấn Độ, hiệu ứng lan tỏa đối với nền kinh tế có thể sẽ lớn hơn.

Từ tháng 4 đến tháng 12/2025, Ấn Độ thu hút 47,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, kinh tế Ấn Độ vẫn đối mặt với rủi ro từ bất ổn kéo dài ở Trung Đông. Khu vực này hiện cung cấp khoảng 1/2 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của Ấn Độ. Vì thế, nếu giá nhiên liệu tăng mạnh, chi phí của doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ chịu thêm sức ép, qua đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 5, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân làm việc tại nhà và hạn chế đi du lịch nước ngoài.

“Nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài, giá nguyên liệu thô tăng cao có thể khiến việc mua sắm vật tư gặp khó khăn, qua đó làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công”, ông Takahiro Sato, giáo sư Đại học Kobe, nhận định.

Theo ông Sato, khi rủi ro lạm phát gia tăng, chính phủ và ngân hàng trung ương “sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi điều đó gây tổn hại cho nền kinh tế”.

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

08:59, 11/06/2026

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Cổ phiếu Ấn Độ ít tên tuổi tăng giá 530%, hé lộ nhóm doanh nghiệp hưởng lợi âm thầm từ cơn sốt AI

09:48, 07/06/2026

Cổ phiếu Ấn Độ ít tên tuổi tăng giá 530%, hé lộ nhóm doanh nghiệp hưởng lợi âm thầm từ cơn sốt AI

Lý do chứng khoán Ấn Độ tụt lại sau Hàn Quốc và Đài Loan

18:27, 04/06/2026

Lý do chứng khoán Ấn Độ tụt lại sau Hàn Quốc và Đài Loan

Từ khóa:

Ấn Độ Đầu tư công tăng trưởng kinh tế thế giới

Đọc thêm

Đất hiếm, nội chiến Myanmar và cái giá phải trả của người dân hạ lưu sông Mekong

Đất hiếm, nội chiến Myanmar và cái giá phải trả của người dân hạ lưu sông Mekong

Ô nhiễm từ hoạt động khai thác đất hiếm tại Myanmar đang theo các dòng sông xuyên biên giới đe dọa an toàn thực phẩm, sinh kế và sức khỏe của hàng triệu người dân Thái Lan ở lưu vực Mekong. Trong cuộc đua toàn cầu giành các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghệ cao và năng lượng sạch, những cộng đồng ở hạ nguồn đang phải trả giá đắt…

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chủ chốt lên mức 2,25%...

SpaceX chốt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu, huy động kỷ lục 75 tỷ USD

SpaceX chốt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu, huy động kỷ lục 75 tỷ USD

Công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX ngày 11/6 chốt giá cổ phiếu trong vụ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 135 USD/cổ phiếu, theo đó trở thành một trong những công ty đắt giá nhất trên thế giới...

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất từ thời Covid-19

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất từ thời Covid-19

Ngày thứ Năm (11/6), Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống 2,5% do tác động từ cuộc chiến ở Trung Đông. Đây là mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19...

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc vì khả năng sắp có thỏa thuận Mỹ - Iran

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc vì khả năng sắp có thỏa thuận Mỹ - Iran

Nhà đầu tư cũng hưng phấn trước thềm cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kỷ nguyên hậu tăng trưởng đầy khó khăn của ngành hàng xa xỉ

Đẹp +

2

Sông Sài Gòn có thể trở thành “sân khấu văn hóa” của du lịch TP.HCM

Du lịch

3

Doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục xem Việt Nam là thị trường chiến lược đầu tư dài hạn

Đầu tư

4

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Thế giới

5

SpaceX chốt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu, huy động kỷ lục 75 tỷ USD

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy