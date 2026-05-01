Mỹ đã tiêu 25 tỷ USD vào cuộc chiến tranh với Iran
An Huy
01/05/2026, 10:25
Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 25 tỷ USD, chủ yếu là chi phí sử dụng vũ khí, đạn dược và vật tư của quân đội...
Vào ngày 29/4, ông Jay Hurst, kiểm soát viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã thông báo với Quốc hội nước này rằng Mỹ đã chi "khoảng 25 tỷ USD cho Chiến dịch Epic Fury". Đây là ước tính công khai đầu tiên của Lầu Năm Góc về chi phí của cuộc xung đột này.
“Phần lớn chi phí này là chi cho vũ khí, đạn dược và vật tư”, ông Hurst nhấn mạnh.
Quân đội Mỹ đã sử dụng một lượng lớn tên lửa và các hệ thống đánh chặn phòng không đắt đỏ trong cuộc xung đột với Iran. Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận những ý kiến cho rằng cuộc chiến đã gây ra tình trạng thiếu hụt đạn dược trong quân đội Mỹ. Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa Tomahawk và các hệ thống đánh chặn Patriot và Thaad trong các cuộc tấn công vào Iran đã làm giảm đáng kể kho dự trữ và vượt quá tốc độ sản xuất hàng năm các vũ khí này - theo tờ báo Financial Times.
Tại phiên điều trần ngày 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth - trong lần xuất hiện công khai đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu - đã không trả lời câu hỏi về việc cuộc xung đột sẽ còn gây tốn kém bao nhiêu nữa. Ông chỉ nói rằng: "Giá trị của việc đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân là bao nhiêu, khi xét đến tham vọng cực đoan của chế độ đó?”
Mặc dù chiến dịch ném bom của Mỹ nhằm vào Iran đã ngừng lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran, nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế lên Iran thông qua một cuộc phong tỏa hải quân vẫn đang diễn ra với sự tham gia của hơn một chục tàu chiến và 100 máy bay.
Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, Mỹ đã điều thêm nhiều tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, bao gồm cả một tàu sân bay thứ ba - đánh dấu lần đầu tiên hải quân Mỹ có ba tàu như vậy trong khu vực trong hơn 20 năm qua.
Ông Hurst - người đã cùng điều trần với ông Hegseth và tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, về đề nghị ngân sách kỷ lục 1,5 nghìn tỷ USD của Lầu Năm Góc - cho biết Quốc hội sẽ nhận được đề nghị về bổ sung kinh phí cho bộ này "một khi chúng tôi có đánh giá đầy đủ về chi phí của cuộc xung đột".
Ban đầu, Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng trình lên Quốc hội một kế hoạch bổ sung 200 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Hegseth nói rằng con số này có thể thay đổi.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết đề nghị ngân sách 1,5 nghìn tỷ USD chưa bao gồm chi phí của cuộc chiến Iran.
Tổn thất về thiết bị và chi phí bảo trì cũng được bao gồm trong con số 25 tỷ USD đã chi cho cuộc chiến ở Trung Đông mà Lầu Năm Góc đưa ra - ông Hurst cho biết thêm. Một loạt các tài sản quân sự của Mỹ đã bị hư hại hoặc mất mát - bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tấn công và vận tải, máy bay không người lái và radar - trong các cuộc tấn công của Iran và các sự cố nhầm mục tiêu.
"Tiến thoái lưỡng nan" vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất
Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan"...
Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...
Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...
Theo một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters xem được, Washington đang thúc đẩy các nước thành lập liên minh quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz...
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ được đẩy nhanh trong quý 1 năm nay, khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
