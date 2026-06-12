Sông Sài Gòn có thể trở thành “sân khấu văn hóa” của du lịch TP.HCM
Tường Bách
12/06/2026, 09:47
Theo Sở Du lịch TP.HCM, du lịch đường sông đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thành phố đã xây dựng hơn 60 chương trình tour, tuyến và sản phẩm du lịch đường thủy, trong đó có 7 chương trình thường kỳ và hơn 15 tour mới…
Theo báo cáo tổng kết về phát triển sản phẩm du lịch đường
thủy giai đoạn 2023 – 2025 của Sở Du lịch TP.HCM, hiện thành phố có
khoảng 150 doanh nghiệp tham gia khai thác với hơn 300 phương tiện phục vụ du
khách, bao gồm tàu nhà hàng, du thuyền, buýt sông, buýt sông hai tầng, cano và
tàu gỗ du lịch.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển
tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), cho biết thành phố đã triển khai nhiều
kế hoạch nhằm phát triển du lịch đường sông thành sản phẩm đặc trưng. Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tập trung hoàn thiện và mở rộng mạng lưới các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng
đường thủy.
Theo đó, tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) đã được đưa
vào khai thác từ năm 2017 sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm), Sở Xây dựng
đang phối hợp với nhà đầu tư triển khai xây
dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi các dự án hạ tầng
liên quan đang thi công trên tuyến hoàn thành.
Song song, thành phố đang nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo
hình thức PPP đối với các tuyến mới như tuyến Bạch Đằng - Phú Mỹ Hưng, tuyến Bạch
Đằng - Mũi Đèn Đỏ - SwanBay, tuyến Bạch Đằng - Rạch Chiếc - phân khu phía đông
VinCity, tuyến Sông Vàm Thuật - kênh Tham Lương và tuyến kết nối với Thủ Dầu Một
nhằm kết nối
trung tâm Thành phố... Một số
tuyến dự kiến bắt đầu triển khai trong giai đoạn từ nay đến 2027.
Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nâng cấp hệ thống cảng,
bến thủy như Bến Bạch Đằng, Hiệp Phước, các bến khu vực Nhà Bè và Cần Giờ; đầu
tư các điểm dừng chân, dịch vụ du lịch ven sông; phát triển các sản phẩm du lịch
sinh thái, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng gắn với giao thông thủy nhằm nâng cao
sức hút của loại hình du lịch đường sông.
Mới nhất, dự án đầu tư gần 1.000 tỉ đồng từ LuxGroup để phát
triển hạm đội 10 du thuyền sẽ hình thành sản phẩm du lịch đường thủy cao cấp tại
TP.HCM, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa ấn tượng
cho dòng khách có khả năng chi tiêu cao.
Dự án là một phần trong sáng kiến Vietnam Waterways 2045 với
mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng sông ngòi và đường bờ biển của Việt Nam. Theo
đó, Amiral Cruises xây dựng theo mô hình du thuyền boutique với quy mô nhỏ,
ưu tiên tính riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa. Trong đó, đội tàu cao tốc Amiral
Explorers phục vụ tối đa 35 khách, còn du thuyền Amiral Cruises for Presidents
chỉ đón 99 khách mỗi hải trình.
Hành trình sẽ lồng ghép những câu chuyện về lịch sử, nghệ
thuật, âm nhạc, mĩ thuật và ẩm thực Nam Bộ, đưa du khách tham quan, tìm hiểu
về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Gia Định - Chợ Lớn - Sài Gòn
- TP.HCM thông qua các hoạt động kể chuyện, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm
văn hóa trên tàu.
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành đội
tàu cao tốc và du thuyền boutique xuất phát từ Bến Bạch Đằng, phục vụ các sản
phẩm tham quan nội đô, hành trình kết nối TP.HCM - Củ Chi bằng đường sông, tour
ngắm hoàng hôn và du thuyền ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật.
Giai đoạn
2027 - 2028, LuxGroup dự kiến đưa vào khai thác dòng du thuyền ngủ đêm quy mô
khoảng 50 cabin, phục vụ các hải trình từ Cảng thủy Nhà Rồng - Khánh Hội kết nối
TP.HCM với Cần Giờ, Vũng Tàu, vùng Mekong và Campuchia.
TS Phạm Hà, Founder kiêm CEO LuxGroup, cho biết tại nhiều
thành phố lớn trên thế giới như Paris, London, Amsterdam hay Bangkok, du lịch
đường sông là một phần không thể thiếu của trải nghiệm đô thị. Sau sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM có rừng, có đô thị,
có biển và đầy đủ tài nguyên du lịch, khí hậu thuận lợi để nâng tầm du lịch.
"Chính vì vậy, chúng
tôi quyết định đầu tư lâu dài và bền vững vào sông Sài Gòn và lấy cảnh quan
sông Sài Gòn làm nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch. Tôi luôn tin rằng sông
Sài Gòn có thể trở thành một sân khấu văn hóa của Thành phố, nơi du khách có thể
trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống của vùng đất Nam Bộ,” TS.
Phạm Hà nói.
Ngày 11/6 vừa qua, tại du thuyền Saigon Princess (Cảng Sài
Gòn), Hiệp hội Du lịch TP.HCM cũng đã tổ chức lễ công bố thành lập Chi hội Du lịch
Đường thủy TP.HCM (HWTS), đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển du
lịch đường sông của thành phố.
Phát
biểu tại buổi lễ, ông An Sơn Lâm, Chủ tịch lâm thời Chi
hội Du lịch đường thủy TP.HCM, cho biết ý tưởng hình thành một tổ chức kết nối
các doanh nghiệp du lịch đường thủy đã được ấp ủ từ nhiều năm trước. Đến nay, khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu đầu tư các tàu quy mô lớn trên sông
Sài Gòn, nhu cầu liên kết để phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu chung
càng trở nên cấp thiết.
Hiện chi hội quy tụ 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du
lịch đường thủy. Theo kế hoạch, số lượng hội viên sẽ được mở rộng lên khoảng 20
đơn vị trong năm 2026. “Chúng tôi mong muốn có một tiếng nói chung để kiến nghị các
cơ quan chức năng quan tâm hơn đến lĩnh vực du lịch đường thủy, đồng thời kết nối
các doanh nghiệp để cùng xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ
và mở rộng thị trường khách", ông Lâm nói.
Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công
ty Thường Nhật (Saigon Waterbus), nhận định: "Thành phố này về bản chất là
một cảng thị. Du lịch đường thủy không phải là một phân khúc nhỏ mà là loại
hình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn -
TP.HCM".
Ông Toản cho biết lượng khách du lịch đường thủy vẫn duy trì đà
tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, với tỉ lệ lấp đầy và lượng khách
bình quân tăng từ 10 - 15% mỗi năm. Ngoài khách quốc tế, thị trường khách nội địa,
đặc biệt là người dân TP.HCM đang trở thành nhóm khách
tiềm năng của các sản phẩm du lịch trên sông.
Theo các doanh nghiệp, khi TP.HCM xác định phát triển đô thị
theo trục sông và hướng ra biển, du lịch đường thủy sẽ có thêm cơ hội để trở
thành một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố. Để hiện thực
hóa tiềm năng đó, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp vẫn cần những giải pháp đồng
bộ về hạ tầng, quy hoạch và cơ chế quản lý để khai thác hiệu quả hơn lợi thế sông
nước vốn có.
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