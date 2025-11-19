LynkiD được tạp chí quốc tế vinh danh với 2 giải thưởng tại Asian Innovation Excellence Awards 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
P.V
19/11/2025, 14:00
Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.
Đây là một trong những cột mốc quốc tế quan trọng nhất kể từ khi LynkiD ra mắt, đánh dấu bước tiến mới của một nền tảng công nghệ “Make in Vietnam”.
Tại lễ công bố, LynkiD được vinh danh ở hai hạng mục nổi bật:
Vietnam Financial Innovation of the Year – Financial Services.
Vietnam Customer-Centric Innovation of the Year – Technology.
Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp tạo ra tác động thực tế thông qua ứng dụng công nghệ, dữ liệu và mô hình đổi mới. Việc LynkiD đồng thời nhận hai danh hiệu ngay trong lần đầu tiên tham gia phản ánh chất lượng sản phẩm, tầm nhìn phát triển và tính thực thi của hệ sinh thái mà doanh nghiệp đang xây dựng.
Theo đánh giá từ Asian Business Review, LynkiD tạo dấu ấn bằng mô hình loyalty mở – một trong những xu hướng công nghệ tiêu dùng tăng trưởng nhanh tại Châu Á. Hệ sinh thái của LynkiD cho phép:
Hợp nhất điểm thưởng từ nhiều đối tác vào một định danh số duy nhất;
Tích điểm – đổi trải nghiệm – nhận ưu đãi liền mạch từ hơn 1.300 thương hiệu;
Cá nhân hóa ưu đãi dựa trên dữ liệu hành vi;
Tích hợp linh hoạt với thanh toán thẻ, tài khoản ngân hàng để gia tăng giá trị sử dụng điểm thưởng.
Với gần 9 triệu người dùng, LynkiD đang trở thành nền tảng kết nối giữa người dùng – doanh nghiệp – hệ sinh thái tài chính, mở ra phương thức tương tác mới giữa thương hiệu và khách hàng.
Đối với doanh nghiệp, mô hình loyalty mở giúp:
Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng;
Tăng tần suất tương tác và doanh thu;
Triển khai chương trình khách hàng thân thiết không cần đầu tư hạ tầng phức tạp;
Áp dụng dữ liệu để hiểu rõ nhu cầu khách hàng theo thời gian thực.
Đại diện LynkiD cho biết: “Lần đầu tiên được một tạp chí quốc tế ghi nhận là dấu mốc quan trọng, khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo mà LynkiD theo đuổi. Hai giải thưởng này cho thấy chiến lược phát triển dựa trên công nghệ và triết lý ‘lấy người dùng làm trung tâm’ của chúng tôi đang tạo ra giá trị rõ rệt. LynkiD sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái mở và tăng cường ứng dụng công nghệ để mang lại lợi ích thiết thực, bền vững cho khách hàng và đối tác.”
Việc được ghi danh tại Asian Innovation Excellence Awards giúp củng cố vị thế của LynkiD trong lĩnh vực loyalty tech, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong thời gian tới.
Đổi mới công nghệ – nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo
LynkiD cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục tăng cường đầu tư vào các công nghệ trọng điểm, phải kể đến như:
Blockchain & Web3;
Phân tích dữ liệu lớn & AI cá nhân hóa;
Hệ thống nền tảng mở cho loyalty và dịch vụ tài chính;
Bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Định hướng này giúp LynkiD đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và khả năng mở rộng khi đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi số.
Asian Innovation Excellence Awards là giải thưởng quốc tế nhằm tôn vinh các sáng kiến đột phá tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, là thước đo quan trọng để đánh giá sức sáng tạo và năng lực công nghệ của doanh nghiệp.
Thông tin về LynkiD
Thành lập: 2020
Lĩnh vực hoạt động: Nền tảng công nghệ số, Blockchain, Web3, giải pháp CRM và quản trị khách hàng
Website: https://lynkid.vn
Email: support@lynkid.vn
Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử...
Hội thảo được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: