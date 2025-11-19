Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

LynkiD được tạp chí quốc tế vinh danh với 2 giải thưởng tại Asian Innovation Excellence Awards 2025

P.V

19/11/2025, 14:00

Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.

VnEconomy

Đây là một trong những cột mốc quốc tế quan trọng nhất kể từ khi LynkiD ra mắt, đánh dấu bước tiến mới của một nền tảng công nghệ “Make in Vietnam”.

HAI GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ GHI NHẬN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA LYNKID

Tại lễ công bố, LynkiD được vinh danh ở hai hạng mục nổi bật:

Vietnam Financial Innovation of the Year – Financial Services.

Vietnam Customer-Centric Innovation of the Year – Technology.

Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp tạo ra tác động thực tế thông qua ứng dụng công nghệ, dữ liệu và mô hình đổi mới. Việc LynkiD đồng thời nhận hai danh hiệu ngay trong lần đầu tiên tham gia phản ánh chất lượng sản phẩm, tầm nhìn phát triển và tính thực thi của hệ sinh thái mà doanh nghiệp đang xây dựng.

HỆ SINH THÁI ĐIỂM THƯỞNG MỞ: LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM – TẠO GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

VnEconomy

Theo đánh giá từ Asian Business Review, LynkiD tạo dấu ấn bằng mô hình loyalty mở – một trong những xu hướng công nghệ tiêu dùng tăng trưởng nhanh tại Châu Á. Hệ sinh thái của LynkiD cho phép:

Hợp nhất điểm thưởng từ nhiều đối tác vào một định danh số duy nhất;

Tích điểm – đổi trải nghiệm – nhận ưu đãi liền mạch từ hơn 1.300 thương hiệu;

Cá nhân hóa ưu đãi dựa trên dữ liệu hành vi;

Tích hợp linh hoạt với thanh toán thẻ, tài khoản ngân hàng để gia tăng giá trị sử dụng điểm thưởng.

Với gần 9 triệu người dùng, LynkiD đang trở thành nền tảng kết nối giữa người dùng – doanh nghiệp – hệ sinh thái tài chính, mở ra phương thức tương tác mới giữa thương hiệu và khách hàng.

Đối với doanh nghiệp, mô hình loyalty mở giúp:

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng;

Tăng tần suất tương tác và doanh thu;

Triển khai chương trình khách hàng thân thiết không cần đầu tư hạ tầng phức tạp;

Áp dụng dữ liệu để hiểu rõ nhu cầu khách hàng theo thời gian thực.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHỆ VIỆT TRÊN BẢN ĐỒ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHÂU Á

Đại diện LynkiD cho biết: “Lần đầu tiên được một tạp chí quốc tế ghi nhận là dấu mốc quan trọng, khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo mà LynkiD theo đuổi. Hai giải thưởng này cho thấy chiến lược phát triển dựa trên công nghệ và triết lý ‘lấy người dùng làm trung tâm’ của chúng tôi đang tạo ra giá trị rõ rệt. LynkiD sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái mở và tăng cường ứng dụng công nghệ để mang lại lợi ích thiết thực, bền vững cho khách hàng và đối tác.”

Việc được ghi danh tại Asian Innovation Excellence Awards giúp củng cố vị thế của LynkiD trong lĩnh vực loyalty tech, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Đổi mới công nghệ – nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

LynkiD cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục tăng cường đầu tư vào các công nghệ trọng điểm, phải kể đến như:

Blockchain & Web3;

Phân tích dữ liệu lớn & AI cá nhân hóa;

Hệ thống nền tảng mở cho loyalty và dịch vụ tài chính;

Bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Định hướng này giúp LynkiD đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và khả năng mở rộng khi đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi số.

Asian Innovation Excellence Awards là giải thưởng quốc tế nhằm tôn vinh các sáng kiến đột phá tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, là thước đo quan trọng để đánh giá sức sáng tạo và năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tin về LynkiD

Thành lập: 2020

Lĩnh vực hoạt động: Nền tảng công nghệ số, Blockchain, Web3, giải pháp CRM và quản trị khách hàng

Website: https://lynkid.vn

Email: support@lynkid.vn

Từ khóa:

LynkiD

Đọc thêm

Chung tay mở rộng thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Chung tay mở rộng thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…

Mở xa lộ thanh toán số

Mở xa lộ thanh toán số

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử...

[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

Hội thảo được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Trong phiên sáng 19/11/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, mức tăng đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 600 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy