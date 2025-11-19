LynkiD được tạp chí quốc tế vinh danh với 2 giải thưởng tại Asian Innovation Excellence Awards 2025

Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.

Đây là một trong những cột mốc quốc tế quan trọng nhất kể từ khi LynkiD ra mắt, đánh dấu bước tiến mới của một nền tảng công nghệ “Make in Vietnam”.

HAI GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ GHI NHẬN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA LYNKID

Tại lễ công bố, LynkiD được vinh danh ở hai hạng mục nổi bật:

Vietnam Financial Innovation of the Year – Financial Services.

Vietnam Customer-Centric Innovation of the Year – Technology.

Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp tạo ra tác động thực tế thông qua ứng dụng công nghệ, dữ liệu và mô hình đổi mới. Việc LynkiD đồng thời nhận hai danh hiệu ngay trong lần đầu tiên tham gia phản ánh chất lượng sản phẩm, tầm nhìn phát triển và tính thực thi của hệ sinh thái mà doanh nghiệp đang xây dựng.

HỆ SINH THÁI ĐIỂM THƯỞNG MỞ: LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM – TẠO GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

Theo đánh giá từ Asian Business Review, LynkiD tạo dấu ấn bằng mô hình loyalty mở – một trong những xu hướng công nghệ tiêu dùng tăng trưởng nhanh tại Châu Á. Hệ sinh thái của LynkiD cho phép:

Hợp nhất điểm thưởng từ nhiều đối tác vào một định danh số duy nhất;

Tích điểm – đổi trải nghiệm – nhận ưu đãi liền mạch từ hơn 1.300 thương hiệu;

Cá nhân hóa ưu đãi dựa trên dữ liệu hành vi;

Tích hợp linh hoạt với thanh toán thẻ, tài khoản ngân hàng để gia tăng giá trị sử dụng điểm thưởng.

Với gần 9 triệu người dùng, LynkiD đang trở thành nền tảng kết nối giữa người dùng – doanh nghiệp – hệ sinh thái tài chính, mở ra phương thức tương tác mới giữa thương hiệu và khách hàng.

Đối với doanh nghiệp, mô hình loyalty mở giúp:

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng;

Tăng tần suất tương tác và doanh thu;

Triển khai chương trình khách hàng thân thiết không cần đầu tư hạ tầng phức tạp;

Áp dụng dữ liệu để hiểu rõ nhu cầu khách hàng theo thời gian thực.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHỆ VIỆT TRÊN BẢN ĐỒ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHÂU Á

Đại diện LynkiD cho biết: “Lần đầu tiên được một tạp chí quốc tế ghi nhận là dấu mốc quan trọng, khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo mà LynkiD theo đuổi. Hai giải thưởng này cho thấy chiến lược phát triển dựa trên công nghệ và triết lý ‘lấy người dùng làm trung tâm’ của chúng tôi đang tạo ra giá trị rõ rệt. LynkiD sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái mở và tăng cường ứng dụng công nghệ để mang lại lợi ích thiết thực, bền vững cho khách hàng và đối tác.”

Việc được ghi danh tại Asian Innovation Excellence Awards giúp củng cố vị thế của LynkiD trong lĩnh vực loyalty tech, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Đổi mới công nghệ – nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

LynkiD cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục tăng cường đầu tư vào các công nghệ trọng điểm, phải kể đến như:

Blockchain & Web3;

Phân tích dữ liệu lớn & AI cá nhân hóa;

Hệ thống nền tảng mở cho loyalty và dịch vụ tài chính;

Bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Định hướng này giúp LynkiD đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và khả năng mở rộng khi đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi số.

Asian Innovation Excellence Awards là giải thưởng quốc tế nhằm tôn vinh các sáng kiến đột phá tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, là thước đo quan trọng để đánh giá sức sáng tạo và năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tin về LynkiD

Thành lập: 2020

Lĩnh vực hoạt động: Nền tảng công nghệ số, Blockchain, Web3, giải pháp CRM và quản trị khách hàng

Website: https://lynkid.vn

Email: support@lynkid.vn