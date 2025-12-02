LynkiD và GPBank - Giải pháp phòng chờ sân bay tối ưu cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển của nhóm khách hàng cao cấp tăng mạnh, các doanh nghiệp đang chú trọng đầu tư vào những trải nghiệm thiết thực, mang lại giá trị rõ rệt trong từng điểm chạm của hành trình khách hàng. Đặc biệt, những phân khúc khách hàng thương gia, cao cấp coi trọng sự riêng tư, tính ổn định và hiệu quả trong suốt hành trình di chuyển tại sân bay, nơi trải nghiệm chờ đợi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cảm xúc của họ.

Nắm bắt xu hướng này, GPBank hợp tác cùng LynkiD triển khai dịch vụ phòng chờ sân bay miễn phí dành cho khách hàng hạng Diamond Elite và nhóm SME cao cấp, đem đến quyền lợi đẳng cấp tại các phòng chờ trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Hệ thống buffet ẩm thực và đồ uống được phục vụ liên tục, kết hợp cùng khu vực làm việc có wifi tốc độ cao, tạo điều kiện để khách hàng duy trì hiệu suất công việc trong suốt thời gian lưu lại. Dịch vụ cũng hỗ trợ khách hàng đi kèm trẻ em dưới năm tuổi, phù hợp với nhu cầu di chuyển của các gia đình VIP.

Thông qua công nghệ xác thực tự động từ LynkiD, khách hàng VIP của GPBank nhận mã sử dụng dịch vụ theo định kỳ và có thể truy cập phòng chờ nhanh chóng. Việc giảm thiểu các bước thủ tục phức tạp giúp tối ưu hóa trải nghiệm, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp và đồng bộ ngay từ thời điểm khách hàng bước vào sân bay. Với những người có lịch trình bay dày đặc, sự tiện lợi này góp phần quan trọng để duy trì sự hài lòng và gắn bó với doanh nghiệp.

Dịch vụ phòng chờ sân bay là một trong những chiến lược loyalty quan trọng của GPBank.

Hợp tác cùng GPBank là ví dụ nổi bật về giải pháp loyalty của LynkiD. Với hệ sinh thái kết nối hàng nghìn thương hiệu trong các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bán lẻ, F&B, viễn thông và hàng không, LynkiD đang hỗ trợ hàng chục triệu người dùng trên toàn quốc thông qua các chương trình điểm thưởng, đổi quà và dịch vụ tích hợp.

Trong mô hình triển khai cùng GPBank, LynkiD đảm nhiệm vai trò vận hành công nghệ và dịch vụ, bảo đảm quy trình truy cập phòng chờ diễn ra nhất quán tại các sân bay trên cả ba miền. Tính ổn định và sự đồng bộ trong từng khâu vận hành là yếu tố quan trọng giúp chương trình đạt được chất lượng mong muốn, đồng thời củng cố niềm tin của các đối tác khi hợp tác trong các dự án loyalty quy mô lớn.

Dịch vụ phòng chờ sân bay dành cho khách hàng VIP của GPBank là một ví dụ điển hình về cách doanh nghiệp có thể nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng các quyền lợi mang tính ứng dụng cao. LynkiD cam kết tiếp tục phát triển các giải pháp loyalty chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp và người dùng. Đây cũng là định hướng giúp LynkiD đồng hành dài hạn cùng các đối tác trong việc nâng tầm trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.

* Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng giải pháp loyalty dành cho phân khúc khách hàng cao cấp có thể liên hệ với LynkiD qua hotline 1900 636 835, email partner@lynkid.vn hoặc website: https://lynkid.vn/partners để được tư vấn chương trình loyalty phù hợp với định vị thương hiệu.