Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump muốn áp trần lãi suất thẻ tín dụng 10%

Bình Minh

12/01/2026, 19:36

Tổng thống Donald Trump hôm 9/1 kêu gọi áp dụng mức trần lãi suất thẻ tín dụng 10%, bắt đầu từ ngày 20/1 - thời điểm đánh dấu tròn 1 năm kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng người dân Mỹ đang bị "bóc lột" vì lãi suất thẻ tín dụng cao và nhấn mạnh áp trần thẻ tín dụng là một biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt đang ngày càng trở nên căng thẳng đối với nhiều hộ gia đình.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ cách thức thực hiện đề xuất này, chẳng hạn thông qua sự tham gia tự nguyện của các nhà phát hành thẻ tín dụng hay thông qua các cơ chế của Chính phủ.

Đề xuất trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đã trở thành một vấn đề gây bức xúc cho nhiều người Mỹ, đồng thời một gánh nặng chính trị đối với ông Trump và đảng Cộng hòa của ông. Lạm phát cao tích lũy qua nhiều năm đã dẫn tới áp lực giá cả lớn, và ông Trump đã quy trách nhiệm trong việc này cho người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Joe Biden. Trong đó, ông Trump cho rằng các chính sách của ông Biden đã dẫn tới mức lãi suất thẻ tín dụng cao.

Tuy nhiên, việc ủng hộ áp trần lãi suất thẻ tín dụng lại là một sự thay đổi quan điểm đáng chú ý của ông Trump, vì mới năm ngoái, chính quyền ông Trump đã bãi bỏ trần phí thẻ tín dụng 8 USD do chính quyền ông Biden áp dụng. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) khi đó ước tính rằng biện pháp của chính quyền ông Biden sẽ tiết kiệm cho các gia đình Mỹ hơn 10 tỷ USD mỗi năm bằng cách cắt giảm phí thẻ tín dụng từ mức trung bình 32 USD.

Sau khi đề xuất áp trần lãi suất thẻ tín dụng được ông Trump đưa ra, ngành ngân hàng Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng cách làm như vậy có thể gây hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ. Các tổ chức gồm Viện Chính sách Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Hiệp hội Ngân hàng Tiêu dùng, Diễn đàn Dịch vụ Tài chính và Hiệp hội Ngân hàng Cộng đồng Độc lập của Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung nêu rõ những hậu quả tiêu cực.

Tuyên bố nói rằng có những bằng chứng cho thấy mức trần lãi suất 10% sẽ làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng và gây thiệt hại cho hàng triệu gia đình và chủ doanh nghiệp nhỏ Mỹ. “Nếu được thực hiện, mức trần này sẽ chỉ đẩy người tiêu dùng đến các lựa chọn ít được quản lý và tốn kém hơn”, tuyên bố viết.

Lãi suất thẻ tín dụng chiếm một phần đáng kể trong doanh thu của các tổ chức tài chính ở Mỹ. Việc áp trần lãi suất có thể gây phản tác dụng, dẫn đến các tiêu chuẩn cho vay nghiêm ngặt hơn đáng kể và làm cho tín dụng trở nên khó tiếp cận hơn đối với những người có thu nhập thấp hoặc có điểm tín dụng thấp.

Một sự dịch chuyển theo chiều hướng như vậy có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nền kinh tế hình chữ K của Mỹ - một nền kinh tế mà trong đó khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Trong lúc nhiều người Mỹ giàu có đã tận hưởng nhiều năm tăng trưởng hai con số của thị trường chứng khoán, giá nhà tăng và tiền lương tăng, những người có thu nhập thấp hơn lại đương đầu với áp lực từ sự kết hợp của giá cả cao hơn, nợ nần và thị trường việc làm chậm lại.

Tuần vừa rồi, ông Trump đưa ra nhiều chủ trương kinh tế mang tính dân túy. Hôm 8/1, ông tuyên bố đã yêu cầu "các đại diện của tôi" mua trái phiếu phát hành dựa trên các khoản vay thế chấp nhà để giúp giảm lãi suất vay mua nhà trả góp. Trước đó một ngày, ông đề xuất cấm các nhà đầu tư tổ chức mua nhà ở đơn lẻ tại Mỹ nhằm hạ nhiệt cơn sốt bất động sản.

VnEconomy