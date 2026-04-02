Mạng lưới cảng cạn quốc gia có thêm 2 cảng mới tại phía Nam

Gia Huy

02/04/2026, 15:28

Với việc bổ sung 2 cảng cạn mới tại TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh, tổng số cảng cạn trên cả nước đã được nâng lên 19...

Cả nước hiện đang có tổng cộng 19 cảng cạn.
Cả nước hiện đang có tổng cộng 19 cảng cạn.

Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các cảng cạn tại Việt Nam, trong đó bổ sung thêm 2 cảng cạn mới.

Theo danh mục này, cả nước hiện có 19 cảng cạn, gồm: cảng cạn Đông Phố Mới (Lào Cai); cảng cạn (ICD) Hải Linh; cảng cạn Km3+4 Móng Cái (Quảng Ninh). Tại Hải Phòng có các cảng cạn: Tân Cảng Hải Phòng, Đình Vũ - Quảng Bình, Hoàng Thành và Nam Đình Vũ (giai đoạn 1).

Ngoài ra, còn có các cảng cạn: Long Biên (Hà Nội); Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1, Tây Ninh); Tân Cảng Hà Nam; ICD Phúc Lộc - Ninh Bình.

Tại Bắc Ninh có 3 cảng cạn gồm: Tân Cảng Quế Võ, Tiên Sơn và Tân Chi (giai đoạn 1). Đồng Nai có 2 cảng cạn là Tân Cảng Nhơn Trạch và Tân Cảng Long Bình (giai đoạn 1). TP. Hồ Chí Minh có 3 cảng cạn gồm: Phú Mỹ (giai đoạn 1), Cái Mép, Thạnh Phước.

So với danh mục công bố vào tháng 3/2025, hai cảng cạn mới được bổ sung là Cái Mép (TP. Hồ Chí Minh) và Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1, Tây Ninh).

Trong đó, cảng cạn Cái Mép được đặt tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh), do Công ty Cổ phần Logistics quốc tế Cái Mép làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 9,15 ha, công suất thông quan khoảng 133.000 TEU mỗi năm.

Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1) nằm tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, đường 6A, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, do Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 38/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác cảng cạn, cùng các quy định pháp luật liên quan.

Theo Nghị định 38/2017/NĐ-CP, cảng cạn là một bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đóng vai trò đầu mối tổ chức vận tải, gắn kết với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt và cửa khẩu đường bộ. Đồng thời, cảng cạn cũng thực hiện chức năng như một “cửa khẩu nội địa” đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các cảng cạn đảm nhiệm nhiều chức năng như tiếp nhận và gửi hàng container; đóng, rút hàng; tập kết container để vận chuyển đến cảng biển và các địa điểm theo quy định; kiểm tra, hoàn tất thủ tục hải quan; gom, chia hàng lẻ; lưu giữ tạm thời hàng hóa và container; cũng như sửa chữa, bảo dưỡng container.

Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

