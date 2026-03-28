Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước

Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước
Ngô Anh Văn
28/03/2026, 09:03
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...
Theo
quyết định, bến cảng Bến Đình nằm tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Cảng
vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý. Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu
thuyền, gồm tàu hàng tổng hợp có trọng tải đến 2.000 tấn tại cầu cảng phía
ngoài biển, tàu đến 1.000 tấn ở phía trong bờ và tàu khách trọng tải khoảng 400
tấn tại cầu dẫn.
Cục
Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện quản
lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng, đồng thời căn cứ điều kiện thực tế
để cho phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và
phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Quyết định giao Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ
chức khai thác bến cảng đúng mục đích, bảo đảm các yêu cầu về an toàn hàng hải,
an ninh và môi trường theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
liên quan sẽ phối hợp tổ chức hoạt động tại bến cảng theo chức năng, nhiệm vụ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế
Quyết định số 637/QĐ-CHHVN ngày 26/4/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam.
Việc công bố mở bến cảng Bến Đình
để tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực
hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan,là bước đi quan trọng tạo bứt phá cho đặc
khu Lý Sơn phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế đến tham quan,
khám phá nét nguyên sơ của đảo cùng nền văn hóa đậm sắc miền biển của ngư dân Quảng
Ngãi.
Đặc biệt, khách du lịch trong và ngoài nước đến Lý Sơn sẽ được giới thiệu, tìm hiểu và tri ân những hùng binh Hoàng Sa được Chúa Nguyễn thành lập vào thế
kỷ thứ XVI, đầu thế kỷ thứ XVII cho đến trước khi thực dân Pháp xâm lược nước
ta.
Cảng Bến Đình được tiếp nhận đón tàu khách quốc tế, kỳ vọng
sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của hòn đảo được tạo thành bởi sự phun trào của
núi lửa, có sức hút mạnh đối với thị trường khách du lịch quốc tế đến khám phá đặc khu Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong thời gian tới.
Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…
Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, kinh tế thể thao đang dần được nhìn nhận là một ngành, lĩnh vực mới có thể đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, để nền kinh tế này "cất cánh", việc giải quyết các điểm nghẽn, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp là những vấn đề không mới, nhưng cũng không dễ...
Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng...
Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác
Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: