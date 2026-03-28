Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình nằm tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý. Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền, gồm tàu hàng tổng hợp có trọng tải đến 2.000 tấn tại cầu cảng phía ngoài biển, tàu đến 1.000 tấn ở phía trong bờ và tàu khách trọng tải khoảng 400 tấn tại cầu dẫn.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng, đồng thời căn cứ điều kiện thực tế để cho phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Quyết định giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, bảo đảm các yêu cầu về an toàn hàng hải, an ninh và môi trường theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan sẽ phối hợp tổ chức hoạt động tại bến cảng theo chức năng, nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 637/QĐ-CHHVN ngày 26/4/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngư dân đặc khu Lý Sơn sau chuyến đánh bắt hải sản vận chuyển về cảng cá. Ảnh Ngô Anh Văn

Việc công bố mở bến cảng Bến Đình để tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan, là bước đi quan trọng tạo bứt phá cho đặc khu Lý Sơn phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế đến tham quan, khám phá nét nguyên sơ của đảo cùng nền văn hóa đậm sắc miền biển của ngư dân Quảng Ngãi.

Đặc biệt, khách du lịch trong và ngoài nước đến Lý Sơn sẽ được giới thiệu, tìm hiểu và tri ân những hùng binh Hoàng Sa được Chúa Nguyễn thành lập vào thế kỷ thứ XVI, đầu thế kỷ thứ XVII cho đến trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Cảng Bến Đình được tiếp nhận đón tàu khách quốc tế, kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của hòn đảo được tạo thành bởi sự phun trào của núi lửa, có sức hút mạnh đối với thị trường khách du lịch quốc tế đến khám phá đặc khu Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong thời gian tới.