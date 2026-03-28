Thứ Bảy, 28/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước

Ngô Anh Văn

28/03/2026, 09:03

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...

Cảng Bến Đình
Cảng Bến Đình

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình nằm tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý. Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền, gồm tàu hàng tổng hợp có trọng tải đến 2.000 tấn tại cầu cảng phía ngoài biển, tàu đến 1.000 tấn ở phía trong bờ và tàu khách trọng tải khoảng 400 tấn tại cầu dẫn.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng, đồng thời căn cứ điều kiện thực tế để cho phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Quyết định giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, bảo đảm các yêu cầu về an toàn hàng hải, an ninh và môi trường theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan sẽ phối hợp tổ chức hoạt động tại bến cảng theo chức năng, nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 637/QĐ-CHHVN ngày 26/4/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngư dân đặc khu Lý Sơn sau chuyến đánh bắt hải sản vận chuyển về cảng cá. Ảnh Ngô Anh Văn
Ngư dân đặc khu Lý Sơn sau chuyến đánh bắt hải sản vận chuyển về cảng cá. Ảnh Ngô Anh Văn

Việc công bố mở bến cảng Bến Đình để tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan, là bước đi quan trọng tạo bứt phá cho đặc khu Lý Sơn phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế đến tham quan, khám phá nét nguyên sơ của đảo cùng nền văn hóa đậm sắc miền biển của ngư dân Quảng Ngãi.

Đặc biệt, khách du lịch trong và ngoài nước đến Lý Sơn sẽ được giới thiệu, tìm hiểu và tri ân những hùng binh Hoàng Sa được Chúa Nguyễn thành lập vào thế kỷ thứ XVI, đầu thế kỷ thứ XVII cho đến trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Cảng Bến Đình được tiếp nhận đón tàu khách quốc tế, kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của hòn đảo được tạo thành bởi sự phun trào của núi lửa, có sức hút mạnh đối với thị trường khách du lịch quốc tế đến khám phá đặc khu Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung trong thời gian tới.

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

10:38, 18/03/2026

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

10:46, 17/03/2026

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

09:31, 12/03/2026

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Từ khóa:

bến cảng Bến Đình Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đặc khu Lý Sơn du lịch Quảng Ngãi

Đọc thêm

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, kinh tế thể thao đang dần được nhìn nhận là một ngành, lĩnh vực mới có thể đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, để nền kinh tế này "cất cánh", việc giải quyết các điểm nghẽn, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp là những vấn đề không mới, nhưng cũng không dễ...

Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng...

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...

TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực hạ tầng liên vùng trong thời gian tới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung Người lao động có cơ hội hưởng lương hưu cao hơn

Dân sinh

2

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Dân sinh

3

"Lối sống một mình" âm thầm định hình thị trường tiêu dùng

Tiêu & Dùng

4

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Thế giới

5

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy