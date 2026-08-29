Mang tinh hoa miền Tây đến chinh phục người tiêu dùng Thủ đô

Lạp xưởng bò, đường thốt nốt, bánh hạnh nhân, cá ngừ đóng hộp, nước mắm, muối tôm, yến chưng, mật ong dú... những sản phẩm đặc sản của An Giang đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 5 sao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt như VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP, GMP đã đến với người tiêu dùng Thủ đô...

Các đặc sản nổi tiếng An Giang được trưng bày tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội). Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Ngày 28/8/2026, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 với chủ đề “An Giang - Tinh hoa miền Tây” chính thức khai mạc tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội). Không chỉ dừng lại ở một không gian trưng bày thuần túy, sự kiện mang đến làn gió mới cho công tác xúc tiến thương mại khi kết nối liền mạch giữa điểm bán trực tiếp ngay trung tâm Thủ đô và các nền tảng thương mại số, giúp sản phẩm miền Tây tự tin chinh phục người tiêu dùng phía Bắc.

TỪ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ ĐẾN PHIÊN PHÁT SÓNG HÀNG TRIỆU VIEW

Dù cách xa Hà Nội gần 2.000 km, 11 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của An Giang vẫn nỗ lực đưa đặc sản miền Tây đến với người tiêu dùng Thủ đô.

Tại không gian sự kiện, người tiêu dùng Hà Nội và du khách thập phương được trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm một "An Giang thu nhỏ" phong phú và đậm đà bản sắc, từ những nét ẩm thực truyền thống như tùng lò mò (lạp xưởng bò) của Hộ kinh doanh Tung Lò Mò ANAS, đường thốt nốt của Công ty TNHH Thảo Hương, bánh hạnh nhân của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Anh, đến các sản phẩm thủy hải sản chế biến sâu của Công ty CP TM Kiên Giang, Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC, hay nước mắm Hồng Đức I, nước mắm Huỳnh Khoa.

Bên cạnh đó là danh mục sản phẩm quà tặng, chăm sóc sức khỏe độc đáo như muối tôm Miền Tây Kim Giang, đồ thủ công từ cỏ bàng của Hợp tác xã Phụ nữ Phú Mỹ, yến chưng Fanza, hay mật ong dú đến từ Công ty TNHH Nuôi Ong Thảo Dược Mekong Bee.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, cho biết khoảng cách địa lý từ An Giang đến Hà Nội khá xa, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điều khích lệ lớn nhất đối với các doanh nghiệp chính là cơ hội được trực tiếp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng Thủ đô, khách du lịch cũng như các đối tác phía Bắc. Hà Nội là thị trường lớn, có sức mua cao và hệ thống phân phối vô cùng đa dạng. Đây chính là điểm tựa thiết thực để doanh nghiệp tiếp thu phản hồi, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ.

"Không chỉ sở hữu nét đặc trưng vùng miền, phần lớn danh mục hàng hóa tham gia đợt này đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt như VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP, GMP", bà Thảo khẳng định và cho biết thêm rằng thông tin minh bạch về xuất xứ và quy chuẩn bao bì chỉn chu chính là "tấm hộ chiếu" giúp nông sản An Giang tự tin chinh phục những thị trường khắt khe.

Người dân Thủ đô hào hứng mua sắm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Điểm nhấn mang tính đột phá của "Sức sống hàng Việt" số 12 không dừng lại ở gian hàng trưng bày truyền thống, mà nằm ở mô hình kết nối đa kênh. Ngay trong tối 28/8 (từ 19h đến 22h), phiên livestream với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây" đã chính thức lên sóng trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Sự xuất hiện của diễn viên Văn Anh – gương mặt quen thuộc qua các bộ phim Phía trước là bầu trời, Hàn Mặc Tử, Hoa cỏ may – trong vai trò người trải nghiệm trực tiếp đã thu hút lượng tương tác lớn. Qua cách truyền tải gần gũi và chân thực của nam diễn viên, 4 sản phẩm chủ lực gồm: Mật ong Dú Mekong Bee, yến chưng Fanza, muối tôm miền Tây Kim Giang và nước mắm Phú Quốc đã nhanh chóng tiếp cận hàng ngàn khách hàng trên không gian mạng chỉ trong vài giờ phát sóng.

"CẦM TAY CHỈ VIỆC" ĐỂ CHỦ THỂ OCOP LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

Đánh giá về tư duy xúc tiến thương mại hiện đại này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết "Sức sống hàng Việt" được tổ chức theo hướng đưa hàng hóa đến đúng nơi có nhu cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng và kiểm chứng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Việc kết hợp không gian bán hàng trực tiếp với các nền tảng số giúp sản phẩm An Giang không chỉ hiện diện tại Hà Nội mà còn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn trên cả nước. Những phản hồi trực tiếp từ thị trường sẽ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm và từng bước mở rộng hệ thống phân phối.

Đông đảo người tiêu dùng Hà Nội tham quan, mua sắm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Thực tế cho thấy livestream hay bán hàng thương mại điện tử chỉ thực sự phát huy tác dụng bền vững khi chính các cơ sở sản xuất nội địa làm chủ được kỹ năng. Đối với các hợp tác xã, hộ kinh doanh nhỏ lẻ – vốn quen với phương thức sản xuất truyền thống, việc tiếp cận công nghệ luôn là một rào cản lớn.

Để giải quyết bài toán này, thời gian qua ngành Công Thương An Giang đã chủ động triển khai chuỗi chương trình đào tạo "cầm tay chỉ việc". Chia sẻ về chiến lược hỗ trợ dài hạn cho doanh nghiệp địa phương, bà Thảo cho biết Sở Công thương An Giang đặc biệt quan tâm đến các cơ sở sản xuất nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh thông qua việc tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn trực tiếp từ cách tạo hình ảnh sản phẩm, xây dựng video ngắn, viết nội dung giới thiệu hấp dẫn trên TikTok, Facebook, cho đến kỹ năng tương tác, chốt đơn khi livestream. Chương trình lần này tại Hà Nội chính là cơ hội thực tế để các chủ thể OCOP của An Giang cọ xát, trải nghiệm và ứng dụng trực tiếp những kiến thức đã học vào môi trường kinh doanh thực chiến.

Trải qua 12 kỳ tổ chức thành công, "Sức sống hàng Việt" đã và đang khẳng định vai trò cầu nối thương mại hiệu quả. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trải nghiệm thực tế tại không gian 62 Tràng Tiền và sức lan tỏa của thương mại điện tử không chỉ giải bài toán đầu ra trước mắt cho nông sản An Giang, mà còn mở ra định hướng phát triển bền vững: Đưa tinh hoa làng nghề, sản phẩm OCOP Việt Nam vững vàng vươn xa trong kỷ nguyên số.