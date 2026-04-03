“Tiếp sức” cho hàng Việt từ chuyển đổi số và liên kết nguồn lực xã hội

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang nỗ lực "bắt tay" với các nền tảng số và đơn vị thanh toán để tạo "sức bật" mới cho hàng Việt. Mục tiêu đặt ra là đưa hàng Việt phủ sóng mạnh mẽ hơn ngay tại thị trường nội địa đầy tiềm năng...

Ngày 3/4/2026, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 4 với chủ đề “Thực phẩm cho người Việt” đã chính thức khai mạc. Qua 4 lần tổ chức, chương trình không chỉ là cầu nối cung – cầu thiết thực mà còn chỉ ra những điểm nghẽn về quy mô sản xuất và năng lực làm thương hiệu của doanh nghiệp nội, từ đó mở ra những hướng đi mang tính chiến lược cho thị trường phân phối trong nước.

YẾU VỀ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Diễn ra từ ngày 3 – 5/4/2026, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 4 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Chương trình quy tụ nhiều sản phẩm thực phẩm tiêu biểu, có nguồn gốc rõ ràng và gắn liền với các vùng nguyên liệu đặc trưng như yến sào Khánh Hòa, mắc-ca Trường Giang (Lai Châu), trà và trứng gà cà gai leo Sadu.

Chia sẻ về hiệu quả của chuỗi chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết dù mới chỉ có khoảng 20 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn qua 4 kỳ tổ chức, nhưng chương trình đã phác thảo một bức tranh rất rõ nét về cả ưu điểm và nhược điểm của hàng Việt hiện nay.

Về mặt tích cực, sản phẩm Việt Nam đang ngày càng đa dạng hóa về chủng loại, từ đồ ăn, thức uống đến hóa mỹ phẩm. Bao bì, mẫu mã liên tục được cải thiện và chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao.

Tuy nhiên, ông Linh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cố hữu của hàng Việt. Đó là quy mô sản xuất nhỏ lẻ, đa số doanh nghiệp chỉ đáp ứng được lượng hàng nhỏ trong vài ngày. Khi có đơn hàng lớn để đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp lập tức gặp khó trong việc mở rộng quy mô mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Hơn nữa, sản phẩm Việt còn yếu về định vị thương hiệu. Dù chất lượng sản phẩm rất tốt nhưng doanh nghiệp chưa biết cách làm thương hiệu và marketing để tối ưu hóa tiêu thụ.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Mặt khác, rào cản tiếp cận kênh phân phối hiện đại, việc đưa hàng vào các kênh phân phối ổn định vẫn là thách thức lớn. Do hạn chế về tài chính, các doanh nghiệp nhỏ khó gánh nổi chi phí vận chuyển, logistics, hay chi phí chạy quảng cáo và livestream để hiển thị gian hàng trên các nền tảng online.

KÍCH HOẠT "SỨC BẬT" TỪ TRỢ LỰC ĐA KÊNH VÀ KINH TẾ SỐ

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương đã đưa ra các định hướng cụ thể nhằm tạo đòn bẩy thực chất cho hàng Việt. Giải pháp đầu tiên là hỗ trợ bài bản và chuyên sâu thông qua việc đánh giá tổng thể năng lực của từng doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan quản lý sẽ hỗ trợ toàn diện từ khâu sản xuất, thiết kế bao bì cho đến việc phối hợp với các kênh phân phối cả trực tuyến (online) lẫn trực tiếp (offline). Những mặt hàng đạt chuẩn sẽ được tiếp tục hỗ trợ sâu hơn để "bám rễ" vững chắc vào thị hiếu tiêu dùng nội địa.

Bên cạnh đó, việc tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng số được coi là "chìa khóa vàng". Minh chứng rõ nét nhất là tại "Sức sống hàng Việt" số 4, chương trình đã tổ chức phiên livestream bán hàng vào tối 3/4 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, quy tụ sự tham gia của NSƯT Ngọc Quỳnh. Ngay cả những mặt hàng giá trị thấp, khó vận chuyển như trứng gà cũng đã được tiêu thụ thành công qua các nền tảng như Facebook, Tiktok, Shopee.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương dự kiến xây dựng một nền tảng số riêng phối hợp cùng doanh nghiệp. Đây sẽ là "sân chơi mẫu", vừa định hướng cho người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm chất lượng, vừa trực tiếp nâng đỡ các doanh nghiệp nhỏ ở vùng sâu, vùng xa vốn đang thiếu thốn nguồn lực.

Một trong những điểm sáng trong cách thức vận hành của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chính là chủ động đóng vai trò làm đầu mối kết nối các nguồn lực xã hội theo mô hình "các bên cùng có lợi" trong bối cảnh kinh phí nhà nước hỗ trợ rất hạn hẹp.

Cụ thể, TikTok Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ nền tảng để vừa thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa gia tăng lượt truy cập và quảng bá thương hiệu. Trong khi đó, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đứng ra tài trợ toàn bộ các giải pháp công nghệ liên quan đến thanh toán qua mã QR.

Đánh giá về tiềm năng dài hạn, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh thị trường nội địa hiện đang chiếm tới 55% - 61% GDP cả nước. Để khai thác triệt để dư địa này, sau 17 năm triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", cơ quan quản lý sẽ đề xuất đổi mới thông điệp theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt hơn "Người Việt Nam phải dùng sản phẩm của Việt Nam".

Hiện tại, Bộ Công Thương cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang rốt ráo xây dựng lại hạ tầng thị trường nội địa, tính toán các bước đi chiến lược để thiết kế các chương trình kích cầu tiêu dùng bùng nổ ngay trong các quý tới.