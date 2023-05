Mạnh dạn mở cửa thị trường du lịch điện ảnh

Cuối tháng 4 vừa qua, nền tảng Netflix đã phát sóng bộ phim "A Tourist's Guide to Love" (tựa Việt: Hành trình tình yêu) với bối cảnh chính ở Việt Nam. Lọt top các phim được xem nhiều nhất trên thế giới sau 8 ngày công chiếu, bộ phim đã truyền cảm hứng để nhiều khách quốc tế đưa Việt Nam vào danh sách "phải đến" trong thời gian tới. Tờ Cosmopolitan đã trích dẫn một số cảm nhận của khán giả: “Ngay bây giờ, A Tourist’s Guide to Love khiến tôi tha thiết muốn đến thăm Việt Nam,” một độc giả viết.

XU HƯỚNG DU NGOẠN THEO BỐI CẢNH

Trên thế giới, xu hướng set-jetting (du ngoạn theo bối cảnh), nơi du khách ghé thăm các điểm đến trong các chương trình truyền hình và bộ phim yêu thích của họ đang gia tăng. Hiện tượng này đã xuất hiện từ khá lâu, khi khách du lịch đổ xô đến căn hộ ở West Village, nơi từng là bối cảnh của bộ phim sitcom nổi tiếng "Friends" hay đến Dubrovnik (Croatia), nơi tràn ngập những người hâm mộ "Trò chơi vương quyền". Tuy nhiên, xu hướng này đã bùng nổ sau đại dịch, với một số khách sạn đã kín phòng nhờ các bộ phim ăn khách của HBO hay Netflix.

Theo một báo cáo từ American Express năm 2022, 70% khách du lịch Gen Z nói rằng họ được truyền cảm hứng để đến thăm một điểm đến sau khi nhìn thấy nó trong phim. Audrey Hendley, Chủ tịch của American Express Travel cho biết: "Du khách đang ngày càng được truyền cảm hứng bởi văn hóa đại chúng". Theo đó, đại dịch Covid-19 đã đóng một vai trò quan trọng, khi những người bị mắc kẹt ở nhà say sưa xem các chương trình truyền hình và phim ảnh như "Emily in Paris".

Khi các biên giới mở cửa trở lại, set-jetting đã trở thành một trong những xu hướng du lịch lớn nhất của năm 2023. "The White Lotus" là một ví dụ điển hình của hiện tượng này. Những người xem say mê chương trình đã tìm tới các khách sạn xuất hiện trong phim. Marc Speichert, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc thương mại của Four Seasons cho biết: "Xu hướng đặt phòng tăng mạnh ở Maui và Taormina. Đồng thời, lưu lượng truy cập website khách sạn Four Seasons Maui đã tăng 425% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Khách sạn Four Seasons Maui "cháy phòng" sau bộ phim The White Lotus.

Tại Trung Quốc, bộ phim “Đi đến nơi có gió” vừa phát sóng vào tháng 1 vừa qua đã giúp cho du lịch Đại Lý hồi sinh. Trước thành công này, tỉnh Vân Nam đã lấy bộ phim làm tiền đề cho việc thảo luận chuyên sâu về cách tỉnh Vân Nam hồi sinh ngành du lịch bằng các tác phẩm văn học và phim ảnh. Trước đó, bộ phim "Ký sinh trùng" của Hàn Quốc thành công rực rỡ ở các liên hoan phim quốc tế danh giá năm 2019. Ngay sau đó, tour khám phá các địa điểm quay phim đã được chính quyền thành phố Seoul giới thiệu trên trang du lịch Seoul, thu hút hơn 60.000 lượt truy cập.

Nhưng thành công nhất có thể phải nhắc đến New Zealand với loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn" (Lord of the Rings) của đạo diễn Peter Jackson. Theo một khảo sát khách quốc tế của quốc gia này, gần 10 năm sau khi bộ phim công chiếu, vẫn có đến 14% khách du lịch trả lời bộ phim là yếu tố chính khiến họ quyết định du lịch tới New Zealand.

Không phải vô cớ khi nói điện ảnh là một trong những sức mạnh văn hóa “mềm” tạo sự kết nối thân thiện giữa con người với nhau. Trên thực tế, có nhiều du khách đến Việt Nam sau khi đã diện kiến cảnh đẹp của Việt Nam qua các phim họ đã xem như “Good Morning, Vietnam”, “Người tình”, “Đông Dương”, “Người Mỹ trầm lặng”, “Kong: Skrull Island”… Tuy nhiên, so với nhiều nước trong khu vực thì Việt Nam vẫn được cho là thiếu chính sách, cơ chế ưu đãi để thu hút các đoàn làm phim nước ngoài...

