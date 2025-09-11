Masterise Homes ra mắt Masteri Sky Quarter - Tâm điểm trải nghiệm môi trường sống quốc tế tại trung tâm Wonder City, Hà Nội
Lan Anh
11/09/2025, 15:47
Tiếp nối thành công của Masteri Collection, Masteri Sky Quarter chính thức ra mắt, mở ra một không gian sống vượt trội ngay tại trái tim Wonder City.
Kế thừa tinh hoa thương hiệu và lợi thế đại đô thị, dự án nâng tầm phong cách sống cho thế hệ cư dân toàn cầu, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của Masterise Homes tại phía Tây Hà Nội.
KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG CÂN BẰNG , CHẤT LƯỢNG GIỮA TRUNG TÂM WONDER CITY, HÀ NỘI
Là biểu tượng tiếp theo của dòng sản phẩm bất động sản cao cấp Masteri Collection tại phía Tây Hà Nội, Masteri Sky Quarter mang “Phong cách sống Masteri” đến trái tim Wonder City, kiến tạo không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và tinh thần nghệ thuật đầy cảm hứng. Với vị thế là tổ hợp cao tầng đầu tiên và duy nhất tại đại đô thị, dự án khẳng định uy tín và năng lực được bảo chứng bởi Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.
Masteri Sky Quarter sở hữu tổ hợp gồm hai phân khu tầng thấp MultiLex độc đáo cùng hai tòa căn hộ cao tầng 16 và 22 tầng. Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối với hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các trục giao thông huyết mạch như Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng các cây cầu chiến lược, chỉ mất khoảng 15 phút để tới Tây Hồ, khu Ngoại Giao Đoàn hay 36 Bộ ngành Trung ương, mở rộng liên kết vượt trội các vùng phía Bắc.
Đặc biệt, với vị trí nội khu độc bản, “trung tâm của trung tâm” Wonder City, nơi đây là tâm điểm hội tụ cảnh quan sinh thái, nhịp sống hiện đại và kết nối đa chiều, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích toàn diện của đại đô thị. Nhờ đó, từng khoảnh khắc di chuyển đều được tối ưu, trao lại cho cư dân nhiều thời gian hơn để tận hưởng trải nghiệm sống gắn kết. Tại Masteri Sky Quarter, chủ nhân không chỉ an cư trong không gian hiện đại, mà còn tìm thấy sự cân bằng cho bản thân, sự gắn bó cùng gia đình và sự kết nối với cộng đồng.
Song hành cùng nhịp sống gắn kết, dự án khắc họa phong cách sống tinh tế, được truyền cảm hứng từ những trường phái nghệ thuật đương đại danh tiếng. Đó là sự tối giản, chuẩn mực và hài hòa của Bauhaus; là những mảng màu rực rỡ, trẻ trung từ Piet Mondrian; hay tinh thần phóng khoáng, sáng tạo tự do của Pollock. Tất cả được lồng ghép khéo léo trong thiết kế, để không gian sống vừa tối ưu công năng, vừa đậm chất duy mỹ.
Tại Masteri Sky Quarter, chủ nhân còn được tận hưởng tiêu chuẩn sống quốc tế đẳng cấp với 69 tiện ích đặc quyền, quy hoạch thành ba nhóm chức năng toàn diện: Giải trí, thư giãn, nghệ thuật. Từ quảng trường trung tâm, khu thể thao đa năng sôi động, đến vườn dưỡng sinh thư thái hay những khu vườn nghệ thuật, mỗi trải nghiệm đều được chăm chút theo triết lý “lấy con người làm trung tâm”, mang đến nhịp sống cân bằng và trọn vẹn.
RIVER QUARTER - TIÊN PHONG KIẾN TẠO MÔ HÌNH CĂN HỘ ĐA CHỨC NĂNG MULTILEX
Masteri Sky Quarter chính thức giới thiệu phân khu River Quarter - căn hộ tầng thấp đa chức năng MultiLex trong tổ hợp, được định vị là không gian giao thương sầm uất, mang đậm dấu ấn nghệ thuật giữa lòng đại đô thị. Nổi bật với mô hình căn hộ MultiLex độc đáo trên thị trường, River Quarter mang đến giải pháp tiên phong, hài hòa giữa giá trị an cư và tiềm năng thương mại.
MultiLex
mở ra trải nghiệm Sống - Làm việc - Đầu tư trọn vẹn trong cùng một không gian.
Cư dân có thể vừa an cư, vừa vận hành cửa hàng kinh doanh hay cho thuê văn
phòng để gia tăng giá trị, với từng tầng được thiết kế độc lập, đảm bảo hiệu
suất và sự riêng tư tối đa. Từ tầng 3 trở lên, các lựa chọn Simplex, Duplex hay
Triplex mở ra khả năng tùy biến linh hoạt cho những chủ nhân hiện đại - từ
không gian tiện nghi tinh gọn đến nơi an cư rộng mở, sang trọng và ngập tràn
năng lượng.
Tại River Quarter, cảm hứng nghệ thuật Piet Mondrian được tái hiện qua hình khối cơ bản và gam màu nổi bật, tạo nên không gian sống vừa tối giản vừa tinh tế. Triết lý “thẩm mỹ từ công năng” được thể hiện rõ trong từng đường nét, chất liệu và phối màu, mang đến cảm giác hiện đại và khác biệt. Cư dân nơi đây còn được gắn kết qua các tiện ích biểu tượng như Quảng trường Mondrian, Vườn đón tiếp Piet hay Vườn cây chủ đề Pixel – nơi sinh hoạt cộng đồng hòa quyện cùng nguồn cảm hứng nghệ thuật xuyên suốt.
Tiếp nối thành công của Masteri Collection, Masteri Sky Quarter sở hữu tổ hợp cao tầng đầu tiên và duy nhất tại Wonder City - hứa hẹn trở thành tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế. Dự án không chỉ nâng tầm phong cách sống cho cộng đồng công dân toàn cầu, mà còn kiến tạo hành trình an cư đầy cảm hứng giữa đại đô thị đang vươn mình mạnh mẽ.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: