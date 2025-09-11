Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh
Thu Minh
11/09/2025, 14:03
ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn.
Chứng khoán ABS vừa cập nhật triển vọng thị trường tháng 9 trong đó nhấn mạnh các biện pháp nâng hạng thị trường tiếp tục được triển khai quyết liệt, mở ra khả năng cao rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng lên nhóm "thị trường mới nổi" vào tháng 10/2025. Đây sẽ là cột mốc quan trọng, có thể thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô hàng tỷ USD.
Tuy vậy, đã có một số yếu tố đáng lo ngại. Cán cân thương mại 8 tháng tuy xuất siêu, nhưng chỉ đạt gần 14 tỷ USD, giảm -25,7% so với cùng kỳ.
Chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng, kết hợp với các căng thẳng địa chính trị trên thế giới khiến giá vàng, giá ngoại tệ tăng mạnh trong khi giá cả nhiều loại hàng hóa thiết yếu cũng tăng ảnh hưởng sức mua của người dân. Lãi suất huy động được điều chỉnh tăng khi một số ngân hàng phải tăng huy động cho việc tín dụng tăng trưởng mạnh. Nhà đầu tư ngoại bán ròng kỷ lục gần 43 nghìn tỷ đồng trong tháng 8.
Về mặt định giá, với đà tăng tiếp nối trong tháng 8, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã tăng từ mức 14,37x ngày 8/8/2025 lên mức 14,77x ngày 8/9/2025, cao hơn một chút so với mức 1 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại 14,32x.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,69x, thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong VNMID (18,67x) và VNSML (12,46x). Ngoại trừ chỉ số VNSML, các mức P/E này đều cao hơn mức 1 lần độ lệch chuẩn của trung bình 3 năm qua.
ABS đưa ra hai kịch bản cho thị trường. Kịch bản 1: Xu hướng trung hạn tăng đang tiếp diễn đồng pha trên các cấp độ xu hướng tháng. Kịch bản tăng giá trở lại được xác nhận khi tín hiệu giá giữ vững mốc Hỗ trợ 1 và 2, thị trường kỳ vọng tăng lên các vùng giá tại Kháng cự 2 và 3 lần lượt 1.794-1.820 điểm. Mức hỗ trợ đối với xu hướng: 1586-1600 điểm và 1477-1490 điểm.
Kịch bản 2: Kịch bản điều chỉnh sâu hơn có thể xảy ra sau khi giá tăng quá mạnh trong 5 tháng vừa qua, được xem xét khi giá trên khung tuần không giữ được mốc hỗ trợ 1586 - 1600 điểm. Nhịp điều chỉnh ngắn hạn về mốc Hỗ trợ 3 tương ứng 1.300 điểm đề xuất, sau đó mới tăng giá trở lại theo xu thế chính.
Khi thị trường xác nhận đóng cửa dưới đường trung bình trượt ngắn hạn, cổ phiếu trong tài khoản gãy qua đường trung bình trượt... là tín hiệu kỹ thuật xác nhận điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạ vị thế ngắn hạn đối vối cổ phiếu, và di chuyển dòng tiền sang phân lớp cổ phiếu mới. Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục nắm giữ và tìm cơ hôi gia tăng khối lượng khi có điều chỉnh.
ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể nắm giữ hoặc chốt lời hạ tỷ trọng phù hợp, chờ nhịp mua gia tăng sau khi có điều chỉnh.
Nhà đầu tư ưu tiên theo chiến thuật giao dịch đồng pha lên đối với nhóm cổ phiếu xuất hiện tín hiệu giao dịch mua lên trên biểu đồ tuần. Trong các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, ưu tiên cho việc gia tăng vị thế cổ phiếu sẵn có.
Các ngành đáng chú ý bao gồm: Chứng khoán khi kết quả kinh doanh quý 3 của nhiều công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tích cực nhờ doanh số giao dịch toàn thị trường và dư nợ cho vay ký quỹ tăng mạnh, hoạt động tự doanh và thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư khởi sắc.
Hàng xuất khẩu (Dệt may, Thủy sản) và Bất động sản Khu công nghiệp: Hàng xuất khẩu vào mùa tiêu thụ và thuế suất với Việt Nam không chênh lệch nhiều so với các nước đối thủ. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI.
Dầu khí: Hưởng lợi từ các dự án dầu khí và điện gió ngoài khơi đang tiến hành, cũng như quy định chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 từ 2026
Thực phẩm/Bán lẻ: Triển vọng lợi nhuận tích cực nhờ cải thiện biên lợi nhuận và định giá lại công ty con. Đầu tư công/Bất động sản: Hưởng lợi từ các dự án đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và thị trường bất động sản ấm lên.
