Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược, tiên phong kiến tạo giải pháp sống thông minh và bền vững

Ngày 22/8/2025, Gamuda Land Việt Nam (GLVN) và Công ty Điện tử Samsung Vina (Samsung) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Thoả thuận này khẳng định cam kết cùng đồng hành trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh vào lĩnh vực bất động sản, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC CÔNG NGHỆ TRONG BẤT ĐỘNG SẢN

Theo thỏa thuận hợp tác, Gamuda Land Việt Nam sẽ dành quỹ bất động sản thuộc phân khúc Nhà ở và Thương mại cho các dự án của Samsung, trở thành đối tác chiến lược tiên phong trong việc thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến tại thị trường Việt Nam.

Về phía Samsung, doanh nghiệp sẽ đóng góp thế mạnh về công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, khả năng nghiên cứu và phát triển, bao gồm đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức hội thảo, cũng như cung cấp nhân sự và thiết bị phục vụ các dự án thí điểm và triển khai thực tế.

Việc triển khai này không chỉ nâng cao chất lượng tiện ích trong từng dự án, mà còn hướng tới kiến tạo một phong cách sống hiện đại, thông minh và bền vững cho cộng đồng cư dân.

Gamuda Land Việt Nam (GLVN) và Công ty Điện tử Samsung Vina (Samsung) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên - Ảnh: Gamuda Land.

Theo chính sách của Samsung, Samsung và/hoặc các công ty liên kết sẽ cung cấp mức giá cạnh tranh cho các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ dành cho Gamuda Land Việt Nam và/hoặc các công ty liên kết, bao gồm chi phí phát triển vật liệu, vận chuyển và các chi phí liên quan khác.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp nghiên cứu và khai thác các nhu cầu công nghệ mới trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, đồng thời hợp tác trong các hoạt động tiếp thị và quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng và cộng đồng về lợi ích, tính khả thi và ứng dụng thực tiễn của các giải pháp thông minh.

Trước đó, năm 2024, Gamuda Land cũng đã hợp tác với Samsung Malaysia Electronics để trang bị hệ sinh thái Samsung Bespoke AI cho căn hộ mẫu The Camellia tại Gamuda Cove - Malaysia, kiến tạo AI Home tích hợp toàn diện đầu tiên tại thị trường này. Thành công tại Malaysia trở thành nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác sang Việt Nam.

HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ông Angus Liew, Chủ tịch HĐTV Gamuda Land Việt Nam chia sẻ: “Là một nhà phát triển bất động sản, chúng tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc kiến tạo những không gian sống có thể trường tồn với thời gian. Mỗi thành phần trong quy hoạch tổng thể đều được thiết kế tỉ mỉ, với yếu tố bền vững là trọng tâm hàng đầu.”

“Nhận thấy tầm quan trọng của lối sống bền vững, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Samsung - thương hiệu dẫn đầu thị trường về các thiết bị gia dụng thông minh và thân thiện môi trường- nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng xanh,bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy giới hạn đổi mới trong lối sống bền vững, và sự hợp tác này thể hiện rõ cam kết tạo ra những ngôi nhà thông minh, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Bằng cách tích hợp công nghệ AI vào các hệ thống nhà và đô thị thông minh, chúng tôi có thể mang lại giá trị vượt trội cho cư dân.”

Ông Angus Liew - Chủ tịch hội đồng thành viên Gamuda Land Việt Nam phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Gamuda Land.

Ông Hyung Bin Joo – Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina chia sẻ: “Samsung tiên phong mang đến các công nghệ thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự hợp tác cùng Gamuda Land Việt Nam là cơ hội để chúng tôi giới thiệu và ứng dụng rộng rãi các giải pháp công nghệ của Samsung vào đời sống thực tiễn, từ nhà thông minh đến hệ thống quản lý đô thị”.

Hợp tác giữa Gamuda Land Việt Nam và Samsung đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi, bền vững và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng cư dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam.

Về Gamuda Land: Gamuda Land là bộ phật phát triển bất động sản thuộc Gamuda Berhad - tập đoàn kỹ thuật, bất động sản và cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia. Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2007, Gamuda Land đã phát triển thành một trong 5 nhà phát triển bất động sản nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với các khu đô thị được quy hoạch tổng thể, chú trọng vào tính bền vững và đời sống cộng đồng.

Với 8 dự án tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như mở rộng sang Đồng Nai và Hải Phòng, công ty đang kiến tạo những điểm đến sôi động, cân bằng giữa thiên nhiên và phong cách sống. Với tầm nhìn tiên phong kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng toàn cầu - nơi mọi người khao khát được thuộc về và phát triển qua nhiều thế hệ - Gamuda Land tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới về kiến tạo không gian sống và giá trị lâu dài.

Tìm hiểu thêm về Gamuda Land Việt Nam tại: https://gamudaland.com.vn/

Về Samsung Electronics: Samsung truyền cảm hứng cho thế giới và định hình tương lai với những ý tưởng và công nghệ mang tính đột phá. Công ty đang tái định nghĩa các lĩnh vực từ TV, bảng quảng cáo kỹ thuật số, điện thoại thông minh, thiết bị đeo, máy tính bảng, thiết bị gia dụng và hệ thống mạng, cho đến bộ nhớ, hệ thống LSI và bán dẫn.

Samsung cũng tiên phong trong các công nghệ hình ảnh y tế, giải pháp HVAC và robot, đồng thời tạo ra những sản phẩm ô tô và âm thanh sáng tạo thông qua Harman. Với hệ sinh thái SmartThings, sự hợp tác mở với các đối tác và việc tích hợp AI trong toàn bộ danh mục sản phẩm, Samsung mang đến trải nghiệm kết nối thông minh và liền mạch. Để cập nhật những tin tức mới nhất, vui lòng truy cập Samsung Newsroom tại news.samsung.com/