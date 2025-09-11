Thứ Năm, 11/09/2025

Tài chính

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Tùng Thư

11/09/2025, 13:23

Liên quan vụ án 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), doanh nghiệp này vừa chính thức phản hồi về những tin đồn lan truyền gần đây…

VnEconomy

Theo đó, SJC bác bỏ các thông tin cho rằng 6.255 lượng vàng miếng SJC kém chất lượng, khẳng định đó là thông tin “hoàn toàn thất thiệt”, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu vàng quốc gia.

“Thông tin này hoàn toàn không chính xác. Toàn bộ số vàng do Công ty SJC sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng theo đúng quy chuẩn công bố,” đại diện công ty nhấn mạnh.

SJC hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất vàng miếng. Doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Mỗi khâu từ nguyên liệu đầu vào, dập định hình, kiểm định hàm lượng cho đến khâu ép bao, đều được kiểm soát chặt chẽ. 

Cụ thể, vàng nguyên chất được kiểm định ngay từ đầu vào. Từng miếng vàng được cân chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình. Sau đó, bộ phận KCS (Knowledge Centered Support) tiến hành kiểm tra chất lượng; chỉ những miếng đạt chuẩn mới được gắn số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng bằng công nghệ có độ chính xác cao. Cuối cùng, sản phẩm được ép bao, niêm phong trước khi xuất xưởng.

Theo SJC, chính nhờ cơ chế kiểm soát nhiều tầng nấc cùng tiêu chuẩn quốc tế, mọi sản phẩm vàng miếng đưa ra thị trường đều đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng như những thông tin thất thiệt gần đây.

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng Giám đốc SJC, khẳng định: “Cơ chế kiểm soát của công ty đủ sức ngăn chặn mọi sản phẩm không đạt chuẩn lọt ra thị trường. Do đó, 6.255 lượng vàng miếng đang lưu thông hoàn toàn đủ tiêu chuẩn lưu hành hợp pháp. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chất lượng sản phẩm.”

Trước bối cảnh thị trường vàng thường xuyên biến động và nhạy cảm với tin đồn, SJC cho biết sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Công ty cam kết cung cấp cho thị trường những sản phẩm đúng tuổi vàng, minh bạch về nguồn gốc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

chất lượng vàng sjc giá vàng sjc SJC vàng miếng

