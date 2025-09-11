Thứ Năm, 11/09/2025

Doanh nghiệp niêm yết

PVD dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

Hoài An

11/09/2025, 14:14

PVD thông báo ngày 1/10/2025 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu PVD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PVD trên TradingView.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (mã PVD-HOSE) thông báo ngày 1/10/2025 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2025.

Theo đó, PV Drilling dự kiến trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu, ngày thanh toán dự kiến vào 17/10 tới.

Với gần 556 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PV Drilling dự kiến chi khoảng 278 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra, PV Drilling sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10, với nội dung bao gồm miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát, PVD ghi nhận doanh thu tăng 4% lên 4.265,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% lên gần 393 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng là do tăng doanh thu mảng dịch vụ liên quan đến khoan do tăng khối lượng công việc; Tăng cổ tức, lợi nhuận được chia từ Liên doanh; Ghi nhận khoản thu nhập từ bảo hiểm liên quan đến doanh thu giàn PV DRILLING VI; Ghi nhận khoản thu nhập từ việc thanh lý giàn khoan đất liền.

Ngoài ra, công ty được cấn trừ giảm hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng (6 tháng 2025: 84% so với 6 tháng 2024: 100%) do cả 02 giàn PV DRILLING III và PV DRILLING VI thực hiện bảo trì, bảo dưỡng lớn.

Còn, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 39,9% so với cùng kỳ chủ yếu do các nguyên nhân được trình bày như trên và giảm lỗ chênh lệch tỷ giá do mức biến động tỷ giá đồng USD thấp hơn cùng kỳ và giảm chi phí lãi vay do nợ gốc vay giảm.

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

09:27, 17/08/2025

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

Trước ngày trả cổ tức bằng tiền, cổ đông lớn TNC thoái sạch vốn

00:00, 09/08/2025

Trước ngày trả cổ tức bằng tiền, cổ đông lớn TNC thoái sạch vốn

MBB trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

09:39, 06/08/2025

MBB trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Từ khóa:

chia cổ tức bằng tiền doanh thu tăng giàn khoan tự nâng lợi nhuận tăng PVD tỷ giá usd

Đọc thêm

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, bà Hằng sẽ nâng sở hữu tại TVC từ 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% lên 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,44% vốn.

SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland

SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland

Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971,698 tỷ đồng và điều trên gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.

Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

HFIC bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM

Sau 2 lần đăng ký, HFIC đã bán hết toàn bộ số quyền mua cổ phiếu HCM và sau đợt chào bán này, HFIC vẫn giữ nguyên 121,6 triệu cổ phiếu, chiếm 16,88% vốn điều lệ tại HCM.

BKAV tiếp tục chậm trả lãi cho mã trái phiếu BKPCB2124001

BKAV tiếp tục chậm trả lãi cho mã trái phiếu BKPCB2124001

Hiện nay công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm gần 9 tỷ đồng lãi và 162,5 tỷ đồng gốc lô trái phiếu và các khoản này đều đang được đàm phán với các trái chủ.

