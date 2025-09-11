PVD dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

PVD thông báo ngày 1/10/2025 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2025.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (mã PVD-HOSE) thông báo ngày 1/10/2025 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2025.

Theo đó, PV Drilling dự kiến trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu, ngày thanh toán dự kiến vào 17/10 tới.

Với gần 556 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PV Drilling dự kiến chi khoảng 278 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra, PV Drilling sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10, với nội dung bao gồm miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát, PVD ghi nhận doanh thu tăng 4% lên 4.265,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% lên gần 393 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng là do tăng doanh thu mảng dịch vụ liên quan đến khoan do tăng khối lượng công việc; Tăng cổ tức, lợi nhuận được chia từ Liên doanh; Ghi nhận khoản thu nhập từ bảo hiểm liên quan đến doanh thu giàn PV DRILLING VI; Ghi nhận khoản thu nhập từ việc thanh lý giàn khoan đất liền.

Ngoài ra, công ty được cấn trừ giảm hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng (6 tháng 2025: 84% so với 6 tháng 2024: 100%) do cả 02 giàn PV DRILLING III và PV DRILLING VI thực hiện bảo trì, bảo dưỡng lớn.

Còn, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 39,9% so với cùng kỳ chủ yếu do các nguyên nhân được trình bày như trên và giảm lỗ chênh lệch tỷ giá do mức biến động tỷ giá đồng USD thấp hơn cùng kỳ và giảm chi phí lãi vay do nợ gốc vay giảm.