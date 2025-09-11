Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Hoài An

11/09/2025, 13:59

Nếu thành công, bà Hằng sẽ nâng sở hữu tại TVC từ 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% lên 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,44% vốn.

Sơ đồ giá cổ phiếu TVC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TVC trên TradingView.

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã TVC-HNX) thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ công ty.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị TVC vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu TVC, trong thời gian từ 11/09-09/10 nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Nếu thành công, bà Hằng sẽ nâng sở hữu tại TVC từ 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% lên 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,44% vốn tại TVC.

Hiện giá cổ phiếu này đang giảm 0,92% về mốc 10.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Chủ tịch TVC cần chi khoảng 16,2 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Kết thúc quý 2, TVC ghi nhận doanh thu giảm 52% còn hơn 51 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng 57% lên 33,6 tỷ; doanh thu tài chính và thu nhập khác giảm 29% còn 68,6 tỷ đồng; các loại chi phí như: tài chính, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác giảm 110% là -gần 3,2 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 38% từ 127 tỷ xuống còn hơn 79 tỷ đồng.

TVC cho biết lợi nhuận giảm là do doanh thu giảm do thị trường chứng khoán biến động, chịu tác động mạnh từ các yếu tố thuế quan và tình hình địa chính trị thế giới diễn biến khó lường.

Lũy kế năm 2025, TVC ghi nhận doanh thu giảm từ 175 tỷ xuống còn 51,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh từ gần 286 tỷ chỉ còn gần 37 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng, TVC mới thực hiện được 15% kế hoạch doanh thu và 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Cũng trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của TVC, bà Hằng được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch vào ngày 29/3/2024, được hưởng mức lương 285,6 triệu đồng - giảm 25 triệu so với cùng kỳ năm trước.

Vừa qua, HNX vừa thông báo đưa cổ phiếu TVC ra khỏi diện kiểm soát do tổ chức niêm yết đã hoàn tất khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục, kể từ ngày ra quyết định bị kiểm soát.

