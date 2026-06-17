MB đạt Top 1 thương hiệu ngân hàng và sản phẩm vay cấp vốn dành cho khách hàng ưu tiên

Theo báo cáo khảo sát mức độ nhận diện thương hiệu/sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên do Mibrand công bố tháng 6/2026, MB được ghi nhận Top 1 về Top-of-mind (mức độ được nhắc nhớ đầu tiên) đối với thương hiệu Ngân hàng ưu tiên, đồng thời dẫn đầu Top-of-mind ở nhóm sản phẩm vay vốn được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

PRIORITY BANKING VÀ CUỘC ĐUA CHIẾM LĨNH NHÓM KHÁCH HÀNG CAO CẤP

Thị trường khách hàng cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu mới đối với dịch vụ ngân hàng ưu tiên. Dữ liệu thị trường cho thấy quy mô tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, tăng từ mức 363 tỷ USD năm 2022, tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm (theo Mckinsey).

Sự gia tăng nhanh của tầng lớp giàu và cận giàu đang khiến Priority Banking không còn chỉ là các đặc quyền như phòng giao dịch riêng, ưu đãi phí hay chăm sóc chuyên biệt. Trong bối cảnh đó, mức độ được khách hàng nghĩ đến đầu tiên (Top-of-mind) trở thành một chỉ báo quan trọng phản ánh vị thế thương hiệu, khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính và mức độ hiện diện của ngân hàng trong tâm trí nhóm khách hàng có giá trị cao này.

MB - NGÂN HÀNG DẪN ĐẦU TOP OF MIND VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN

MB đạt Top 1 về Top of Mind thương hiệu ngân hàng ưu tiên với kết quả 19,5%. Tiếp theo là Techcombank với 18,8% và Vietcombank với 14,9%. Kết quả này cho thấy MB là thương hiệu được khách hàng nhớ đến đầu tiên nhiều nhất khi nhắc tới dịch vụ ngân hàng ưu tiên. Các ngân hàng còn lại trong nhóm Top 6 gồm VPBank, TPBank và BIDV cho thấy cạnh tranh trong phân khúc Priority Banking đang mở rộng sang nhiều ngân hàng có định vị rõ về dịch vụ khách hàng cao cấp.

Không chỉ dừng ở mức độ được nhớ đến đầu tiên, hình ảnh thương hiệu cũng là một yếu tố quan trọng trong đánh giá của khách hàng ưu tiên. Khảo sát cho thấy các thuộc tính nổi bật khi khách hàng lựa chọn ngân hàng ưu tiên gồm Uy tín, An toàn bảo mật, Đáng tin cậy khi giao dịch, Tận tâm trong chăm sóc khách hàng và Chuyên nghiệp.

Trong đó, MB được khách hàng ghi nhận tích cực và dẫn đầu ở nhiều thuộc tính quan trọng, nổi bật là Uy tín (82,3%), Tận tâm trong chăm sóc khách hàng (63,0%) và An toàn bảo mật (68,3%). Bên cạnh đó, MB cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về Đáng tin cậy khi giao dịch (61,7%) và Chuyên nghiệp (60,3%).

Kết quả này cho thấy MB không chỉ có lợi thế về mức độ hiện diện trong tâm trí khách hàng, mà còn đang xây dựng được hình ảnh tương đối toàn diện trong phân khúc Priority. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh khách hàng cao cấp ngày càng kỳ vọng ngân hàng phải vừa đáng tin cậy, vừa nhanh, linh hoạt và đủ khả năng thiết kế giải pháp theo nhu cầu riêng. Thay vì chỉ nhấn mạnh các yếu tố sang trọng hay đặc quyền, MB lựa chọn thông điệp gắn với hạnh phúc, gia đình và trải nghiệm sống trọn vẹn. Cách tiếp cận này giúp dịch vụ tài chính cao cấp trở nên gần gũi hơn trong tâm trí khách hàng.

Các điểm chạm thương hiệu của MB Priority được triển khai theo hướng kết hợp giữa nhận diện đại chúng và trải nghiệm chọn lọc. Từ các chiến dịch truyền thông ngoài trời tại đô thị lớn, sự đồng hành với những gương mặt có sức ảnh hưởng trong đời sống gia đình, phong cách sống, đến việc gắn kết thương hiệu với các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn, MB Priority từng bước gia tăng mức độ hiện diện trong những bối cảnh gần với nhu cầu sống, giải trí và kết nối của nhóm khách hàng ưu tiên.

MB - NGÂN HÀNG DẪN ĐẦU TOP OF MIND SẢN PHẨM VAY VỐN ĐƯỢC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN LỰA CHỌN

Ở nhóm sản phẩm vay vốn dành riêng cho khách hàng Priority, MB (23,7%) tiếp tục giữ vị trí số 1 về Top of Mind. Các thương hiệu còn lại gồm Techcombank, Vietcombank, BIDV và VPBank.

Kết quả này có ý nghĩa đáng chú ý bởi vay vốn là nhóm sản phẩm có tính quyết định cao trong dịch vụ Priority. Theo báo cáo, 73,5% khách hàng được khảo sát cho biết đã sử dụng hoặc từng tìm hiểu, nhận tư vấn về sản phẩm vay/cấp vốn dành cho khách hàng ưu tiên trong 12 tháng gần đây cho thấy mối quan tâm đáng kể của nhóm khách hàng này với sản phẩm vay vốn. Vì vậy, ngân hàng được nhớ đến đầu tiên ở nhóm sản phẩm này thường là ngân hàng tạo được liên tưởng rõ ràng về năng lực vốn, độ tin cậy và khả năng đồng hành trong các quyết định tài chính quan trọng.

Khi lựa chọn khoản vay Priority, khách hàng không chỉ quan tâm đến lãi suất và phí, mà còn đặt trọng số lớn vào uy tín, độ tin cậy của ngân hàng và tốc độ xét duyệt. Điều này cho thấy trong phân khúc khách hàng ưu tiên, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm vay không chỉ nằm ở giá vốn, mà còn ở uy tín của ngân hàng và khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính.

Trên nền tảng đó, MB phát triển danh mục giải pháp vay/cấp vốn theo từng nhóm nhu cầu cụ thể của khách hàng Priority. Với nhu cầu vay mua bất động sản, các giải pháp như MB PriLand hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu, đầu tư hoặc nâng cấp tài sản nhà ở, bất động sản cao cấp, với yêu cầu cao về hạn mức, thời hạn vay và phương án trả nợ linh hoạt.

Với nhu cầu tiêu dùng và phong cách sống, các giải pháp vay linh hoạt như MB PriFlexi hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn vốn cho các kế hoạch cá nhân, gia đình, giáo dục, y tế, du lịch hoặc các nhu cầu tài chính phát sinh trong cuộc sống. Trong khi đó, với nhóm khách hàng là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc nhà đầu tư, các giải pháp cấp vốn toàn diện phục vụ sản xuất kinh doanh giúp khách hàng bổ sung dòng tiền, mở rộng hoạt động và nắm bắt cơ hội kinh doanh đúng thời điểm.

Nhận định về kết quả khảo sát, đại diện Mibrand – ông Lại Tiến Mạnh cho biết: “Trong phân khúc khách hàng Priority, mức độ được nghĩ đến đầu tiên cho thấy sức mạnh hiện diện của thương hiệu. Bên cạnh đó, các thuộc tính như uy tín, tốc độ và sự linh hoạt cũng là những yếu tố quan trọng trong đánh giá của khách hàng. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy sản phẩm Vay/Cấp vốn Priority đang trở thành một điểm chạm quan trọng, khi khách hàng cao cấp ngày càng cần các giải pháp tài chính riêng tư, linh hoạt và phù hợp với từng nhu cầu vốn. MB được ghi nhận tích cực ở các tiêu chí này, qua đó phản ánh hình ảnh thương hiệu tương đối toàn diện trong nhóm khách hàng cao cấp.”

Việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được khách hàng khảo sát đánh giá ở vị trí dẫn đầu ở cả hai hạng mục trọng tâm của khảo sát dành cho Khách hàng ưu tiên cũng phần nào phản ánh những nỗ lực của ngân hàng trong việc tiếp cận khách hàng theo hướng gần gũi hơn, chú trọng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu tài chính của từng nhóm khách hàng. Kết quả này cho thấy các yếu tố như sự đồng hành, khả năng thấu hiểu khách hàng và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế đang ngày càng được khách hàng ưu tiên đánh giá cao bên cạnh các lợi ích về sản phẩm và dịch vụ. Đây sẽ tiếp tục là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn và mức độ gắn bó của khách hàng với ngân hàng trong thời gian tới.