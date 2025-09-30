Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

MBS sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho 322 cán bộ, nhân viên

Hà Anh

30/09/2025, 16:30

Được biết 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

Sơ đồ giá cổ phiếu MBS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MBS trên TradingView.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Hiện, giá cổ phiếu MBS tăng thêm 4,27% lên 34.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá phát hành cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/3 thị giá.

Được biết 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

MBS cũng công bố danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh là 528.194 cổ phiếu; Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...và người ít nhất là 5.000 cổ phiếu.

VnEconomy

Theo công bố trước đó, đợt phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Ngày 25/9 vừa qua, MBS đã chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.

Cụ thể, MBS sẽ phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cùng với đó, MBS dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025.

Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu MBS kết phiên 12/9.

MBS dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, MBS ghi nhận tổng doanh thu giảm hơn 80,7 tỷ đồng đạt 1.482 tỷ đồng, Tổng chi phí giảm 171,5 tỷ đồng xuống gần 993 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 91 tỷ lên hơn 490 tỷ đồng

Theo MBS, mặc dù tổng doanh thu giảm 80,7 tỷ đồng (tương đương giảm 5,16%) so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng chi phí trong kỳ giảm 171,5 tỷ đồng, tương đương giảm 14,73% so với cùng kỳ do công ty đã quản trị tốt về chi phí qua đó góp phần quan trọng vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế của công ty, cụ thể lợi nhuận sau thuế tăng 90,8 tỷ tương ứng tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Cổ đông MBS sắp được mua cổ phiếu thấp hơn 63% thị giá

07:54, 14/05/2025

Gia đình Chủ tịch DIC Corp tiếp tục bị MBS và VCSC bán giải chấp

07:48, 25/04/2025

MBS tiếp tục bán giải chấp cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch công ty

07:58, 09/04/2025

Từ khóa:

322 cán bộ nhân viên chứng khoán cổ phiếu thưởng ESOP mbs MBS dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu

Đọc thêm

Vietnam Airlines chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 31.000 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán với tổng số tiền thu được hơn 8.971 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 8.971 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của SSI Research cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái song so với quý trước thì tăng trưởng lại giảm...

Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

Cả hai cá nhân này đều đăng ký giao dịch trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025...

VNSteel bán đấu giá 65% cổ phần Công ty Thép Việt Nam

VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chia sẻ, động viên nhân dân Thanh Hóa vượt qua thiệt hại bão số 10

Tiêu điểm

2

Manfusi Solar ký kết chiến lược với Huawei tại "Vietnam Installer Summit 2025"

Kinh tế xanh

3

MBS sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho 322 cán bộ, nhân viên

Doanh nghiệp niêm yết

4

Blog chứng khoán: Ảo giác với chỉ số

Chứng khoán

5

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy