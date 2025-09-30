MBS sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho 322 cán bộ, nhân viên

Được biết 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Hiện, giá cổ phiếu MBS tăng thêm 4,27% lên 34.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá phát hành cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/3 thị giá.

Được biết 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

MBS cũng công bố danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh là 528.194 cổ phiếu; Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...và người ít nhất là 5.000 cổ phiếu.

Theo công bố trước đó, đợt phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Ngày 25/9 vừa qua, MBS đã chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.

Cụ thể, MBS sẽ phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cùng với đó, MBS dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025.

Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu MBS kết phiên 12/9.

MBS dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, MBS ghi nhận tổng doanh thu giảm hơn 80,7 tỷ đồng đạt 1.482 tỷ đồng, Tổng chi phí giảm 171,5 tỷ đồng xuống gần 993 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 91 tỷ lên hơn 490 tỷ đồng

Theo MBS, mặc dù tổng doanh thu giảm 80,7 tỷ đồng (tương đương giảm 5,16%) so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng chi phí trong kỳ giảm 171,5 tỷ đồng, tương đương giảm 14,73% so với cùng kỳ do công ty đã quản trị tốt về chi phí qua đó góp phần quan trọng vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế của công ty, cụ thể lợi nhuận sau thuế tăng 90,8 tỷ tương ứng tăng 22,7% so với cùng kỳ.