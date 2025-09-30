MBS sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho 322 cán bộ, nhân viên
Hà Anh
30/09/2025, 16:30
Được biết 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.
Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.
Theo đó, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.
Hiện, giá cổ phiếu MBS tăng thêm 4,27% lên 34.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá phát hành cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/3 thị giá.
Được biết 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.
MBS cũng công bố danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh là 528.194 cổ phiếu; Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...và người ít nhất là 5.000 cổ phiếu.
Theo công bố trước đó, đợt phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.
Ngày 25/9 vừa qua, MBS đã chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.
Cụ thể, MBS sẽ phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.
Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cùng với đó, MBS dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025.
Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu MBS kết phiên 12/9.
MBS dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, MBS ghi nhận tổng doanh thu giảm hơn 80,7 tỷ đồng đạt 1.482 tỷ đồng, Tổng chi phí giảm 171,5 tỷ đồng xuống gần 993 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 91 tỷ lên hơn 490 tỷ đồng
Theo MBS, mặc dù tổng doanh thu giảm 80,7 tỷ đồng (tương đương giảm 5,16%) so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng chi phí trong kỳ giảm 171,5 tỷ đồng, tương đương giảm 14,73% so với cùng kỳ do công ty đã quản trị tốt về chi phí qua đó góp phần quan trọng vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế của công ty, cụ thể lợi nhuận sau thuế tăng 90,8 tỷ tương ứng tăng 22,7% so với cùng kỳ.
Cổ đông MBS sắp được mua cổ phiếu thấp hơn 63% thị giá
07:54, 14/05/2025
Gia đình Chủ tịch DIC Corp tiếp tục bị MBS và VCSC bán giải chấp
07:48, 25/04/2025
MBS tiếp tục bán giải chấp cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch công ty
Vietnam Airlines chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 31.000 tỷ đồng
Kết thúc đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán với tổng số tiền thu được hơn 8.971 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 8.971 tỷ đồng.
Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025
Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của SSI Research cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái song so với quý trước thì tăng trưởng lại giảm...
Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB
Cả hai cá nhân này đều đăng ký giao dịch trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025...
VNSteel bán đấu giá 65% cổ phần Công ty Thép Việt Nam
VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu
Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: