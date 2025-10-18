Mẹ Tổng giám đốc GEX mua thành công 12 triệu cổ phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Hà Anh
18/10/2025, 08:07
Trong khoảng thời gian trên, GEX cũng ghi nhận đà tăng mạnh từ vùng 55.000 đồng/cổ phiếu lên 65.400 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong 1 năm qua và tính từ đầu năm, cổ phiếu GEX đã tăng 260%.
Bà Đào Thị Lơ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE).
Theo đó, bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc đã mua thành công 12 triệu cổ phiếu GEX như đã đăng ký theo hình thức khớp lệnh/thỏa thuận trong các ngày 9 - 16/10.
Qua đó, bà Lơ nâng số cổ phiếu sở hữu lên 39,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,374% vốn tại GEX và tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan hiện lên 252.697.788 cổ phiếu, chiếm 28,003% vốn tại GEX.
Trong khoảng thời gian trên, GEX cũng ghi nhận đà tăng mạnh từ vùng 55.000 đồng/cổ phiếu lên 65.400 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong 1 năm qua và tính từ đầu năm, cổ phiếu GEX đã tăng 260%.Tạm tính mức giá trung bình khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu, thì bà Lơ chi khoảng 720 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Hiện công ty chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 nhưng công ty con của GEX là CTCP Điện lực Gelex (mã GEE-HOSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 4,6x so với cùng kỳ năm trước nhờ lợi nhuận từ thương vụ thoái vốn Gelex Infrastructure và lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng.
VCSC nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đối với dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi năm 2025 của GEE (ước tính đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, +20% so với cùng kỳ năm trước) nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng, đồng thời cũng ghi nhận tiềm năng điều chỉnh tăng đối với lợi nhuận báo cáo, nhờ ghi nhận lãi từ thương vụ thoái 14% vốn cổ phần tại Gelex Infrastructure, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Về kết quả kinh doanh quý 3/2025: GEE ghi nhận doanh thu đạt 6,4 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), được thúc đẩy bởi việc mở rộng thị phần và giá bán trung bình (ASP) tăng; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 514 tỷ đồng (+47% so với cùng kỳ năm trước) nhờ tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 1,7 nghìn ỷ đồng (tăng 4,6x so với cùng kỳ năm trước), nhờ lợi nhuận cốt lõi và lãi thoái vốn đạt 1,5 nghìn tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,6% (+210 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, +70 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước).
Lũy kế 9 tháng 2025, GEE ghi nhận doanh thu đạt 18,2 nghìn tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước, ~80% dự báo năm 2025); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 90% dự báo năm 2025); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 160% dự báo năm 2025). Biên lợi nhuận gộp đạt 16,1% (+2,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước), cao hơn 30 điểm cơ bản so với dự phóng năm 2025.
GEX hiện đang nắm giữ 79% cổ phần tại GEE. VCSC duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với cổ phiếu GEX, với giá mục tiêu là 52.300 đồng/cổ phiếu.
Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý.
Ngày 04/7/2025, ông Nguyễn Văn Thiện đã bán 1.176.300 cổ phiếu FID nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Hiện KDF có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng - trong đó Kido sở hữu 49%, tương đương 36,33 triệu cổ phần KDF và hạch toán là công ty liên kết. Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần KDF với mức giá dự kiến 2.500 tỷ đồng.
Trong quý 3/2025, ban lãnh đạo ước tính doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế khoảng 300 tỷ đồng, tăng 710% so với cùng kỳ.
