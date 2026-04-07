Meta tuân thủ quy định gắn nhãn nội dung AI tại Việt Nam ra sao?

Meta Việt Nam đang sử dụng các hệ thống AI để quét, phát hiện, thậm chí xoá nội dung tạo bởi AI vi phạm quy định, trước cả khi để chúng tiếp cận người dùng...

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 của Việt Nam (Luật AI) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, yêu cầu âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng máy đọc được để phân biệt với nội dung thật, qua đó góp phần hạn chế giả mạo, deepfake và bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Bên cạnh đó, bảo đảm âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế phải được gắn nhãn dễ nhận biết để phân biệt với nội dung thật.

Với các nội dung AI có chất lượng cao, Meta thậm chí bổ sung thêm nhãn như “Imagined with AI” nhằm tăng cường mức độ nhận diện.

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 7/4, liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Luật AI, trả lời VnEconomy, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết đang triển khai một hệ thống kiểm soát theo cấu trúc ba lớp.

Thứ nhất là lớp chính sách. Theo đó, các nội dung do AI tạo ra phải chịu sự điều chỉnh của bộ “Tiêu chuẩn cộng đồng” vốn trước đây được Meta xây dựng để quản lý nội dung do người dùng đăng tải. Điều này đồng nghĩa, bất kỳ nội dung AI nào vi phạm quy định, chẳng hạn liên quan đến bạo lực, đều sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.

Thứ hai là lớp thực thi. Meta áp dụng ba biện pháp song song gồm: gỡ bỏ (remove), hạn chế lan tỏa (reduce) và cung cấp thông tin (inform). Với các nội dung do AI tạo ra vi phạm quy định của nền tảng, hệ thống sẽ xóa bỏ. Với những nội dung AI chưa vi phạm chính sách, nền tảng sẽ giảm mức độ tiếp cận, khiến nội dung ít xuất hiện hơn trước người dùng.

Thứ ba là lớp minh bạch thông tin. Meta sử dụng các tín hiệu và tiêu chuẩn nhận diện AI toàn cầu để xác định nội dung do AI tạo ra, từ đó gắn nhãn “AI info” trên các định dạng như video, hình ảnh hay âm thanh.

Trong trường hợp người dùng chủ động khai báo, quá trình này càng được thực hiện thuận lợi hơn; ngược lại, hệ thống vẫn có thể tự động phát hiện và gắn nhãn. Với các nội dung AI có chất lượng cao, Meta thậm chí bổ sung thêm nhãn như “Imagined with AI” nhằm tăng cường mức độ nhận diện.

"Meta hiện ứng dụng chính AI để kiểm soát AI. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để quét, phát hiện, thậm chí xoá nội dung vi phạm từ sớm, trước cả khi để chúng tiếp cận người dùng. Hiện các cơ chế này đã được triển khai tại thị trường Việt Nam", ông Khôi nói.

Cũng tại họp báo, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin Meta tiến hành tái cấu trúc nhân sự trên quy mô lớn, với kế hoạch cắt giảm có thể lên tới hàng chục nghìn lao động nhằm tái phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm như AI, câu hỏi về thay đổi nhân sự tại các thị trường khu vực của tập đoàn hiện nhận được nhiều sự quan tâm, cũng đã được ông Khôi đưa ra những chia sẻ.

Ông cho hay việc rà soát và điều chỉnh nhân sự là hoạt động mang tính thường xuyên ở bất kỳ doanh nghiệp nào, nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh trước mắt và chiến lược dài hạn, Meta cũng không nằm ngoài quy luật đó.

"Tuy nhiên, riêng tại thị trường Việt Nam, Meta hiện chưa có bất kỳ thay đổi nào về bộ máy nhân sự", ông Khôi nói với VnEconomy.