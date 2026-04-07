Meta tuân thủ quy định gắn nhãn nội dung AI tại Việt Nam ra sao?
Ngô Huyền
07/04/2026, 15:38
Meta Việt Nam đang sử dụng các hệ thống AI để quét, phát hiện, thậm chí xoá nội dung tạo bởi AI vi phạm quy định, trước cả khi để chúng tiếp cận người dùng...
LuậtTrí tuệ nhân tạo 2025 của Việt Nam (Luật AI) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, yêu cầu âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng máy đọc được để phân biệt với nội dung thật, qua đó góp phần hạn chế giả mạo, deepfake và bảo vệ người dùng trên môi trường số.
Bên cạnh đó, bảo đảm âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế phải được gắn nhãn dễ nhận biết để phân biệt với nội dung thật.
Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 7/4, liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Luật AI, trả lời VnEconomy, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết đang triển khai một hệ thống kiểm soát theo cấu trúc ba lớp.
Thứ nhất là lớp chính sách. Theo đó, các nội dung do AI tạo ra phải chịu sự điều chỉnh của bộ “Tiêu chuẩn cộng đồng” vốn trước đây được Meta xây dựng để quản lý nội dung do người dùng đăng tải. Điều này đồng nghĩa, bất kỳ nội dung AI nào vi phạm quy định, chẳng hạn liên quan đến bạo lực, đều sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.
Thứ hai là lớp thực thi. Meta áp dụng ba biện pháp song song gồm: gỡ bỏ (remove), hạn chế lan tỏa (reduce) và cung cấp thông tin (inform). Với các nội dung do AI tạo ra vi phạm quy định của nền tảng, hệ thống sẽ xóa bỏ. Với những nội dung AI chưa vi phạm chính sách, nền tảng sẽ giảm mức độ tiếp cận, khiến nội dung ít xuất hiện hơn trước người dùng.
Thứ ba là lớp minh bạch thông tin. Meta sử dụng các tín hiệu và tiêu chuẩn nhận diện AI toàn cầu để xác định nội dung do AI tạo ra, từ đó gắn nhãn “AI info” trên các định dạng như video, hình ảnh hay âm thanh.
Trong trường hợp người dùng chủ động khai báo, quá trình này càng được thực hiện thuận lợi hơn; ngược lại, hệ thống vẫn có thể tự động phát hiện và gắn nhãn. Với các nội dung AI có chất lượng cao, Meta thậm chí bổ sung thêm nhãn như “Imagined with AI” nhằm tăng cường mức độ nhận diện.
"Meta hiện ứng dụng chính AI để kiểm soát AI. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để quét, phát hiện, thậm chí xoá nội dung vi phạm từ sớm, trước cả khi để chúng tiếp cận người dùng. Hiện các cơ chế này đã được triển khai tại thị trường Việt Nam", ông Khôi nói.
Cũng tại họp báo, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin Meta tiến hành tái cấu trúc nhân sự trên quy mô lớn, với kế hoạch cắt giảm có thể lên tới hàng chục nghìn lao động nhằm tái phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm như AI, câu hỏi về thay đổi nhân sự tại các thị trường khu vực của tập đoàn hiện nhận được nhiều sự quan tâm, cũng đã được ông Khôi đưa ra những chia sẻ.
Ông cho hay việc rà soát và điều chỉnh nhân sự là hoạt động mang tính thường xuyên ở bất kỳ doanh nghiệp nào, nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh trước mắt và chiến lược dài hạn, Meta cũng không nằm ngoài quy luật đó.
"Tuy nhiên, riêng tại thị trường Việt Nam, Metahiện chưa có bất kỳ thay đổi nào về bộ máy nhân sự", ông Khôi nói với VnEconomy.
An ninh mạng vững chắc là điều kiện để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, chúng ta cần nền tảng an ninh mạng vững chắc, để đổi mới sáng tạo luôn song hành với an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro…
AI đang thay đổi “luật chơi” trong quản trị nhân lực
Không còn dừng ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang từng bước định hình lại chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, làn sóng ứng dụng AI đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nguồn lực và thiết lập các chuẩn mực quản trị mới...
Lý do AI chưa thay thế nhiều việc làm ở Trung Quốc
Bên cạnh định hướng từ nhà nước, chi phí lao động thấp hơn tại Trung Quốc cũng khiến các doanh nghiệp trong nước chưa phải cắt giảm nhân sự mạnh sau khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như tại các công ty cùng ngành ở Mỹ...
Đặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu vào khuôn khổ doanh thu
Quy định xử phạt theo doanh thu nếu gây lộ lọt dữ liệu không chỉ là công cụ xử phạt, mà còn là “biển chỉ báo” để doanh nghiệp nhận biết trách nhiệm tương xứng với quy mô và mức độ khai thác dữ liệu của mình...
Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng ứng dụng công nghệ blockchain
Các cơ quan quản lý thuế và tài chính Trung Quốc đang kêu gọi hệ thống ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ blockchain nhằm tăng cường năng lực cấp tín dụng và nâng cao minh bạch dữ liệu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: