Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn

10/09/2025, 16:03

Dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vừa được “khởi động lại” khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn, kỳ vọng giúp tuyến metro có vốn đầu tư hơn 47.900 tỷ đồng có thể khởi công vào cuối năm 2025…

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa phê duyệt gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật (FEED) và đấu thầu xây dựng tuyến Metro số 2 TP.HCM (Metro Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. (Trung Quốc) - CTCP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - CTCP Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS là đơn vị trúng thầu với giá trị hơn 175 tỷ đồng.

Giá trúng thầu đã bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi, bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp và đã bao gồm chi phí dự phòng, thời gian thực hiện 12 tháng.

Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ lập báo cáo khả thi điều chỉnh (bổ sung quy mô, chuyển đổi nguồn vốn từ ODA sang ngân sách Thành phố), cập nhật thiết kế kỹ thuật cho phù hợp thực tế và hỗ trợ đấu thầu chọn nhà thầu thi công.

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, trong đó hơn 9 km đi ngầm, còn lại chạy trên cao, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía tây bắc. Đây là tuyến tàu điện thứ hai ở TP.HCM với tổng mức đầu tư dự kiến gần 47.900 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ 2010 nhưng nhiều lần chậm tiến độ, nay lùi hoàn thành đến 2030.

Do khó khăn khi tiếp tục sử dụng vốn ODA, TP.HCM chuyển sang vốn đầu tư công theo Nghị quyết 188 và đặt mục tiêu khởi công cuối 2025. Đây cũng là tuyến metro đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù cho phát triển đường sắt đô thị.

Thực tế metro số 2 có 7 gói thầu xây lắp chính, nhưng đến nay mới hoàn thành gói thầu CP1 (xây dựng trụ sở depot Tham Lương). Các gói còn lại đình trệ sau khi liên danh tư vấn Metro Team Line 2 đơn phương chấm dứt hợp đồng năm 2022. Việc tìm tư vấn thay thế cũng tạm dừng để điều chỉnh nguồn vốn theo quy định mới.

TP.HCM cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư đồng loạt và hoàn thành 7 tuyến metro với tổng chiều dài 355 km trong 10 năm, từ nay đến năm 2035. Hiện, Thành phố mới có tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km được đưa vào hoạt động, khai thác vào cuối 2024.

metro Bến Thành - Tham Lương metro số 2 TP.HCM

