“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới
Anh Đức
20/02/2026, 12:45
Theo dự báo, Khu kinh tế ven biển phía Nam có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030, và khoảng 40 tỷ USD đến năm 2040. Sự phát triển của khu kinh tế này hứa hẹn sẽ tạo ra lực hấp dẫn đầu tư chưa từng có, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và dịch vụ logistics thông minh...
Hải Phòng, một trong những thành phố cảng lớn nhất Việt Nam, đang nổi lên như một trung tâm kinh tế biển hàng đầu châu Á và quốc tế. Với định hướng phát triển ba trụ cột kinh tế là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, và du lịch - thương mại, Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực. Đặc biệt, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, mặc dù mới được thành lập, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng loạt dự án đầu tư lớn, trở thành động lực mới cho sự phát triển của thành phố.
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, với quy mô hơn 22.540 ha, đã trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như LG Group, Bridgestone, và VinGroup đã tạo nên một trung tâm kinh tế biển đa ngành, giúp Hải Phòng duy trì mức tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong nhiều năm liền. Thành công này đã thúc đẩy Hải Phòng mở rộng không gian phát triển về phía Nam, nơi có những ưu thế chiến lược như gần Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và hội tụ đủ các hình thức giao thông hiện hữu.
Tháng 12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu kinh tế phía Nam với quy mô hơn 20.000 ha, bao gồm các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, quận Đồ Sơn, và Dương Kinh. Khu kinh tế này được định hướng phát triển với các trụ cột chính như Cảng cửa ngõ quốc tế Nam Đồ Sơn, trung tâm logistics hiện đại, và các khu công nghiệp sinh thái. Đặc biệt, việc quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng và hoàn thiện hệ thống đường cao tốc ven biển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.
Theo dự báo, Khu kinh tế ven biển phía Nam có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030, và khoảng 40 tỷ USD đến năm 2040. Điều này không chỉ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mà còn đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Sự phát triển của khu kinh tế này hứa hẹn sẽ tạo ra lực hấp dẫn đầu tư chưa từng có, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và dịch vụ logistics thông minh.
Hải Phòng cũng đã thành lập Khu thương mại tự do nhằm tự do hóa dòng vốn đầu tư, thu hút công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng quốc tế. Với diện tích rộng lớn và các ưu đãi về thuế, Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của thành phố cảng. Những chính sách mở cửa tối đa và đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhanh chóng gia nhập thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển bền vững.
Nhìn chung, với những bước đi chiến lược và sự đầu tư mạnh mẽ, Hải Phòng đang trên đà trở thành một trung tâm kinh tế biển hàng đầu, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Sự phát triển của các khu kinh tế ven biển không chỉ giải phóng áp lực cho các khu vực đã phát triển mà còn mở ra những cơ hội mới, đưa Hải Phòng tiến xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 7+8-2026 phát hành ngày 16-23/02/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc củng cố quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế – thương mại – đầu tư và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Vietnam Airlines nhấn ga tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay
Thương vụ 50 tàu bay Boeing 737-8 “xanh”, hiện đại, trị giá 8,1 tỷ USD không chỉ giúp mở rộng đội bay cho riêng Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines mà còn góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
Đề xuất nhà đầu tư ngoại được góp tối đa 49% vào hãng bay Việt Nam
Bộ Xây dựng đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại hãng hàng không Việt Nam lên tối đa 49%, thay cho mức 34% hiện hành, đồng thời đề xuất điều chỉnh điều kiện về vốn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến ký kết các thỏa thuận Việt Nam – Hoa Kỳ trị giá 37,2 tỷ USD
Chiều 18/2 theo giờ địa phương, tại Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế, với tổng giá trị 37,2 tỷ USD, trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8, tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay
Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: