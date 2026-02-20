“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Theo dự báo, Khu kinh tế ven biển phía Nam có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030, và khoảng 40 tỷ USD đến năm 2040. Sự phát triển của khu kinh tế này hứa hẹn sẽ tạo ra lực hấp dẫn đầu tư chưa từng có, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và dịch vụ logistics thông minh...

Hải Phòng, một trong những thành phố cảng lớn nhất Việt Nam, đang nổi lên như một trung tâm kinh tế biển hàng đầu châu Á và quốc tế. Với định hướng phát triển ba trụ cột kinh tế là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, và du lịch - thương mại, Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực. Đặc biệt, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, mặc dù mới được thành lập, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng loạt dự án đầu tư lớn, trở thành động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, với quy mô hơn 22.540 ha, đã trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như LG Group, Bridgestone, và VinGroup đã tạo nên một trung tâm kinh tế biển đa ngành, giúp Hải Phòng duy trì mức tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong nhiều năm liền. Thành công này đã thúc đẩy Hải Phòng mở rộng không gian phát triển về phía Nam, nơi có những ưu thế chiến lược như gần Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và hội tụ đủ các hình thức giao thông hiện hữu.

Tháng 12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu kinh tế phía Nam với quy mô hơn 20.000 ha, bao gồm các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, quận Đồ Sơn, và Dương Kinh. Khu kinh tế này được định hướng phát triển với các trụ cột chính như Cảng cửa ngõ quốc tế Nam Đồ Sơn, trung tâm logistics hiện đại, và các khu công nghiệp sinh thái. Đặc biệt, việc quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng và hoàn thiện hệ thống đường cao tốc ven biển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Theo dự báo, Khu kinh tế ven biển phía Nam có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030, và khoảng 40 tỷ USD đến năm 2040. Điều này không chỉ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mà còn đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Sự phát triển của khu kinh tế này hứa hẹn sẽ tạo ra lực hấp dẫn đầu tư chưa từng có, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và dịch vụ logistics thông minh.

Hải Phòng cũng đã thành lập Khu thương mại tự do nhằm tự do hóa dòng vốn đầu tư, thu hút công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng quốc tế. Với diện tích rộng lớn và các ưu đãi về thuế, Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của thành phố cảng. Những chính sách mở cửa tối đa và đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhanh chóng gia nhập thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển bền vững.

