Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19/2 tại Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby, trao đổi về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Tại cuộc tiếp, Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Hoa Kỳ tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích, cũng như trong giáo dục – đào tạo. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp hiệu quả trong triển khai các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, nổi bật ở các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; giáo dục – đào tạo. Bộ trưởng cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Về phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn, gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích, cũng như trong giáo dục – đào tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm cho Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh (tháng 10/2025); sớm hiện thực hóa các cam kết, nhất là dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA), đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết cán bộ, sĩ quan Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam; tin tưởng Văn phòng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.