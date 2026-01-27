Hải Phòng hình thành tứ giác phát triển kinh tế chiến lược

Hải Phòng quy hoạch thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn
Cùng với việc ưu tiên phát triển ba nhóm ngành kinh tế chủ lực, Hải Phòng cũng sẽ tập trung phục hồi những ngành công nghiệp truyền thống để đẩy tốc độ tăng trưởng lên hơn 13%...
Thứ Ba, 27/01/2026
Nam Khanh - Đỗ Hoàng
27/01/2026, 15:09
Cùng với 2 khu kinh tế đã được thành lập, Hải Phòng định hướng quy hoạch thành lập thêm 2 khu kinh tế chuyên biệt tạo thành tứ giác phát triển kinh tế…
Nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, mở rộng các loại hình công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ cảng và công nghiệp hỗ trợ trong tương lai, Hải Phòng định hướng quy hoạch sẽ thành lập thêm hai Khu kinh tế chuyên biệt để cùng với hai Khu kinh tế hiện có trở thành “tứ giác phát triển kinh tế chiến lược”, là trọng tâm phát triển kinh tế hàng hải, dịch vụ tài chính, logisitics của tỉnh.
Theo định hướng cơ cấu không gian sản xuất công nghiệp, bên cạnh hai Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế phía Nam (khu vực Đông Hải Phòng), Hải Phòng sẽ nghiên cứu, thành lập hai Khu kinh tế chuyên biệt mới là các Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng (khu vực Tây Hải Phòng).
Đối với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với diện tích khoảng 22.540 ha sẽ tập trung đầu tư phát triển chiều sâu, tiếp tục mở rộng không gian ra biển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, trung tâm dịch vụ logistics, quốc tế, công nghiệp hoá dầu, dịch vụ hàng hải...
Khu kinh tế ven biển phía Nam khoảng 20.000 ha sẽ đầu tư, thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp tập trung quy mô đủ lớn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng bảo vệ môi trường đồng bộ, đô thị hiện đại gắn với các tuyến đường bộ cao tốc ven biển, cảng Nam Đồ Sơn, Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng, phát triển các ngành công nghiệp đa ngành, hàng hải, hàng không, logistics, công nghiệp vật liệu mới, công nghệ sinh học
Phát triển mô hình Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam với ưu đãi vượt trội về thuế, hải quan... để thu hút các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư, hình thành nên các Trung tâm tài chính, trung tâm thương mại quốc tế.
Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô khoảng 5.300 ha sẽ được nghiên cứu, thực hiện tại khu vực các xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.
Khu kinh tế này được đầu tư trên trục công nghiệp An Dương - Tràng Duệ - Nam Sách - Cẩm Giàng - Tứ Kỳ với định hướng là trung tâm sản xuất công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, logistics nội địa, là cực tăng trưởng mới, cầu nối giữa các khu đô thị, công nghiệp phía Đông với phía Tây Hải Phòng.
Khu kinh tế chuyên biệt phía Bắc Hải Phòng rộng khoảng 20.000 ha sẽ được định hướng phát triển tại khu vực các xã huyện Nam Sách, phía Nam thành phố Chí Linh (trước đây) để đón đầu xu hướng đầu tư khi sân bay Gia Bình - Bắc Ninh đi vào hoạt động.
Theo định hướng, từ nay đến năm 2050, Hải Phòng sẽ thành lập khoảng 33 khu công nghiệp mới với tổng diện tích quy hoạch dự kiến từ hơn 7.900 - hơn 8.100 ha. Trong số này, khu vực phía Đông sẽ thành lập 15 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 4.200 ha, khu vực phía Tây sẽ thành lập 33 khu công nghiệp với diện tích khoảng hơn 3.900 ha. Ngoài ra, khu vực phía Tây sẽ dự kiến thành lập thêm 5 khu công nghiệp trong 2 khu kinh tế chuyên biệt với tổng diện tích dự kiến khoảng từ 1.550 - 1.590 ha.
Đến nay, Hải Phòng đã thành lập 43 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 13.000 ha, trong đó, khu vực phía Đông có 23 khu công nghiệp diện tích 9.721ha, khu vực phía Tây có 20 khu công nghiệp diện tích 3.581 ha. Như vậy, diện tích đất khu công nghiệp khu vực phía Tây giai đoạn trước đây chỉ chiếm khoảng 27% tổng diện tích các khu công nghiệp nhưng thời gian tới diện tích này sẽ tăng lên, chiếm khoảng 48% tổng diện tích các khu công nghiệp được thành lập.
Nếu tính thêm các khu công nghiệp dự kiến tiếp tục thành lập với diện tích 9.778 ha, diện tích các khu công nghiệp được thành lập mới ở phía Tây sẽ là 5.534 ha (chiếm 56% diện tích khu công nghiệp được thành lập mới).
Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, việc dịch chuyển, phát triển mới các khu công nghiệp ở phía Tây, hình thành các cụm đô thị - khu công nghiệp là nhằm tái cơ cấu không gian phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tối ưu hoá sử dụng đất, thu hút đầu tư công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế.
Đồng thời, thực hiện chuyển đổi khu công nghiệp cũ ở nội đô thành khu đô thị - dịch vụ hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị và kinh tế, nâng cao khả năng tăng chuỗi liên kết liên vùng, phù hợp với định hướng phát triển các vành đai phát triển dịch vụ - công nghiệp.
Ngoài ra, Hải Phòng cũng chủ trương xây dựng công viên khoa học và đổi mới sáng tạo, thành lập khu công nghệ cao đặt trong khu kinh tế theo nguyên tắc tích hợp đa chức năng, kết nối chặt chẽ không gian nghiên cứu, thử nghiệm, ươm tạo với sản xuất công nghệ cao, công nghệ xanh.
Điều này sẽ giúp Hải Phòng mở rộng vành đai kinh tế, phân bố không gian công nghiệp, thúc đẩy cơ hội phát triển từng khu vực, tăng kết nối vùng theo định hướng xây dựng mô hình công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng trong tương lai.
