Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C. theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Cùng dự buổi gặp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là các cá nhân, doanh nhân, trí thức, chuyên gia; cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ - Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một trong những cộng đồng đông đảo, hội nhập ngày càng sâu rộng, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời luôn hướng về đất nước, đóng góp bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và các sáng kiến cụ thể.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chú trọng bảo hộ công dân, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng và tăng cường kết nối với trong nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ; đồng thời thông tin việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza với tư cách thành viên sáng lập, khẳng định tinh thần đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và trách nhiệm quốc tế theo định hướng Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng hội nhập, tuân thủ pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; qua đó đóng góp thiết thực cho đất nước và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ - Ảnh: TTXVN

Thông tin về các mục tiêu phát triển thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ định hướng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhấn mạnh Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao quan điểm ủng hộ Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, hướng tới lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định khu vực.

Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, Tổng Bí thư cho biết Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh, tạo điều kiện để chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn; tiếp tục hoàn thiện chính sách, phối hợp với sở tại bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con.

Thay mặt các cơ quan đại diện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trân trọng cảm ơn những chỉ đạo của Tổng Bí thư, khẳng định sẽ cụ thể hóa trong công tác đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa bàn, tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.