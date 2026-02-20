Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ
Dũng Hiếu
20/02/2026, 11:52
Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C. theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Cùng dự buổi gặp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là các cá nhân, doanh nhân, trí thức, chuyên gia; cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một trong những cộng đồng đông đảo, hội nhập ngày càng sâu rộng, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời luôn hướng về đất nước, đóng góp bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và các sáng kiến cụ thể.
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chú trọng bảo hộ công dân, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng và tăng cường kết nối với trong nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ; đồng thời thông tin việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza với tư cách thành viên sáng lập, khẳng định tinh thần đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và trách nhiệm quốc tế theo định hướng Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng hội nhập, tuân thủ pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; qua đó đóng góp thiết thực cho đất nước và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Thông tin về các mục tiêu phát triển thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ định hướng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Nhấn mạnh Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao quan điểm ủng hộ Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, hướng tới lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định khu vực.
Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, Tổng Bí thư cho biết Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh, tạo điều kiện để chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn; tiếp tục hoàn thiện chính sách, phối hợp với sở tại bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con.
Thay mặt các cơ quan đại diện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trân trọng cảm ơn những chỉ đạo của Tổng Bí thư, khẳng định sẽ cụ thể hóa trong công tác đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa bàn, tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
10:58, 20/02/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy
10:57, 20/02/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thúc đẩy sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio
Nhân dịp tham gia đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ
Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19/2 tại Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby, trao đổi về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy
Chiều 19/2 theo giờ địa phương, trong thời gian dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy, người bạn thân thiết của Việt Nam, trao đổi về quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thúc đẩy sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Jamieson Greer. Hai bên trao đổi về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: