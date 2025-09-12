MISA "chơi lớn", xây nền tảng AI trên hạ tầng GPU NVIDIA
Hạ Chi
12/09/2025, 15:54
Ngày 12/9, Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức công bố MISA AMIS OneAI – nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in Vietnam”, phục vụ đa dạng đối tượng từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cho đến hộ kinh doanh…
https://www.youtube.com/embed/46a0e0orcYo
Đáng chú ý, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc MISA, thông tin nền tảng MISA AMIS OneAI và mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu tiếng Việt MISA AI 1.0 do công ty phát triển đều được xây dựng trên hạ tầng GPU hiện đại của NVIDIA đặt tại Việt Nam.
Điều này nhằm nâng cao tốc độ xử lý, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu, đồng thời giữ dữ liệu của doanh nghiệp và tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam – yếu tố quan trọng với các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp có yêu cầu cao về an toàn thông tin.
MISA AMIS OneAI tích hợp nhiều mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… với các phiên bản cao cấp và mới nhất. Điều này nhằm giúp người dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả từ nhiều mô hình AI khác nhau, cũng như tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và khai thác tri thức mới một cách linh hoạt.
Chia sẻ thêm với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về lý do lựa chọn công nghệ từ NVIDIA, ông Quang nhấn mạnh: “NVIDIA là một trong những nhà cung cấp GPU hàng đầu thế giới, chuyên xử lý các tác vụ AI. Với cam kết đầu tư bài bản để dẫn đầu và làm chủ công nghệ cùng Chính phủ, chúng tôi không ngần ngại dành ngân sách lớn để đầu tư. Mới đây, MISA cũng đã đưa vào vận hành hạ tầng AI hiện đại, ứng dụng những công nghệ tiên tiến từ NVIDIA”.
Lãnh đạo MISA cho biết, với kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển giải pháp công nghệ, do đó, MISA AMIS OneAI được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu những “nỗi đau” của tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, từ đó xây dựng những tính năng chuyên biệt, thiết thực.
Hiện nay, trên thị trường, trung bình chi phí cho tài khoản của mỗi mô hình AI là khoảng 500.000 đồng/tháng, như vậy, nếu người dùng muốn sử dụng nhiều mô hình một lúc, sẽ tốn kém nhiều chi phí. Trường hợp dùng chung tài khoản có thể tiết kiệm, nhưng thiếu tính cá nhân hóa và bảo mật dữ liệu.
Một doanh nghiệp siêu nhỏ nếu trang bị AI cho toàn bộ nhân sự có thể tốn khoảng 5–6 triệu đồng/tháng, tức xấp xỉ 70 triệu đồng/năm, còn với các doanh nghiệp lớn, con số này có thể lên tới 700–800 triệu đồng/năm.
Trong khi đó, thay vì phải trải nghiệm rời rạc và tốn kém, chỉ với 1.000.000 đồng/tháng, một doanh nghiệp có thể khai báo cho 10 người dùng MISA AMIS OneAI, đồng nghĩa với việc sử dụng đồng thời nhiều mô hình AI tiên tiến trên thế giới từ nghiên cứu chuyên sâu với Gemini, tìm kiếm với ChatGPT,... để nâng cao năng suất song vẫn đảm bảo quyền riêng tư.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn được chủ động phân quyền, thu hồi, cấp phát định mức sử dụng theo từng bộ phận và nhân sự.
Còn với đối với gia đình, chỉ với một tài khoản trên MISA OneAI for Family, cả gia đình có thể truy cập và khai thác trọn vẹn các mô hình hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E hay MISA AI… Và chỉ cần một người đăng ký tiện ích AI nâng cao, toàn bộ thành viên đều được hưởng đầy đủ mà không phát sinh thêm chi phí.
Bên cạnh đó, nền tảng còn đảm bảo bảo mật và riêng tư tuyệt đối khi mỗi thành viên sở hữu tài khoản cùng lịch sử trò chuyện riêng biệt, dữ liệu không bị chia sẻ với bất kỳ ai trong gia đình.
Phó Chủ tịch của MISA, bà Đinh Thị Thúy, khẳng định sự kiện ra mắt MISA AMIS OneAI là dấu mốc chiến lược khẳng định quyết tâm làm chủ của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đối với công nghệ AI. Mục tiêu dài hạn của MISA là phổ cập AI đến mọi tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, thông qua chính sách giá tiết kiệm và mô hình thanh toán linh hoạt.
Mới đây, tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, căn cứ nghiên cứu, và ý kiến đóng góp từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện đề xuất Danh sách các sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025, trong đó Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt là một trong 3 sản phẩm được Bộ ưu tiên triển khai ngay là.
Đặc biệt, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và trợ lý ảo được kỳ vọng sẽ là nền tảng phục vụ kinh tế số, chính quyền số và nhu cầu giao tiếp, tra cứu của hàng chục triệu người dùng.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: