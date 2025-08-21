Thứ Năm, 21/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Quy hoạch mới vùng Nghĩa Hưng – Ý Yên: Hoàn thiện nút giao Cao Bồ, bổ sung tuyến cảnh quan đê sông Đáy

Nguyễn Thuấn

21/08/2025, 12:58

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng – Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh quy hoạch tập trung chủ yếu vào hệ thống giao thông trọng điểm, gắn với định hướng liên kết vùng
Việc điều chỉnh quy hoạch tập trung chủ yếu vào hệ thống giao thông trọng điểm, gắn với định hướng liên kết vùng

Việc điều chỉnh quy hoạch tập trung chủ yếu vào hệ thống giao thông trọng điểm, gắn với định hướng liên kết vùng, bảo đảm kết nối thông suốt giữa Ninh Bình và các địa phương lân cận. Hàng loạt tuyến đường chiến lược được bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu phát triển mới, mở ra cơ hội để khu vực phát triển đồng bộ, hiện đại hơn.

Theo Quyết định, tuyến trục động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình được điều chỉnh để kết nối từ cầu Bến Mới đến Quốc lộ 1A. Đồng thời, bổ sung thêm cầu vượt sông Đáy nối xã Ý Yên với phường Tây Hoa Lư, góp phần tăng cường liên kết trực tiếp giữa các khu vực.

Một trong những điểm nhấn là việc bổ sung tuyến đường nối Trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình với cao tốc Bắc – Nam và trục TD07 kéo dài. Tuyến này sẽ có cầu vượt sông Đáy, qua đó không chỉ tạo điều kiện kết nối nhanh với mạng lưới quốc gia mà còn mở rộng không gian phát triển về phía Đông, hướng tới hình thành trục phát triển mới.

Bên cạnh đó, tuyến Thanh Liêm – Cao Bồ (T4 kéo dài) được điều chỉnh hướng tuyến, bổ sung cầu vượt sông Đáy kết nối với đường Trần Nhân Tông. Đường gom cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đoạn từ Liêm Sơn đến Cao Bồ cũng được điều chỉnh về quy mô nhằm phù hợp với năng lực khai thác thực tế, hạn chế tình trạng quá tải hạ tầng khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Đáng chú ý, quy hoạch còn bổ sung tuyến cảnh quan đê sông Đáy, kéo dài từ cầu Đoan Vĩ đến ngã ba sông Đào. Đây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng mà còn góp phần phát huy giá trị cảnh quan, xây dựng không gian sinh thái ven sông, mở hướng phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Trong quy hoạch lần này, tuyến trục dọc phía Đông cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (đoạn từ xã Tân Minh đến cầu Đống Cao) được bổ sung. Đồng thời, tuyến kết nối từ Quốc lộ 1A đến trục này (TD07 kéo dài) cũng được đưa vào, hình thành mạng lưới giao thông dày đặc, bảo đảm liên kết đa chiều giữa các trung tâm kinh tế.

Đặc biệt, vị trí nút giao Cao Bồ được điều chỉnh để bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ với hệ thống hạ tầng khu vực. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến cao tốc Bắc – Nam mà còn gia tăng khả năng kết nối với vùng, giúp giao thương thuận lợi hơn.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Việc đồng bộ hạ tầng giao thông sẽ mở ra cơ hội mới để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho việc xây dựng vùng động lực, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh, bản vẽ, cập nhật nội dung điều chỉnh vào đồ án quy hoạch. Các thủ tục phải được thực hiện đúng quy định, đồng thời tổ chức công bố công khai để người dân, doanh nghiệp và cơ quan liên quan nắm bắt, giám sát.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm cập nhật quy hoạch theo ngành, lĩnh vực quản lý để triển khai đồng bộ, thống nhất.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình với những điều chỉnh quan trọng nêu trên, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng – Ý Yên kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy kết nối kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng phát triển năng động, hiện đại, bền vững đến năm 2040 và tầm nhìn xa hơn đến năm 2050.

Từ khóa:

bất động sản Ninh Bình ninh bình quy hoạch vùng Vneconomy

Quy hoạch mới vùng Nghĩa Hưng – Ý Yên: Hoàn thiện nút giao Cao Bồ, bổ sung tuyến cảnh quan đê sông Đáy

Quy hoạch mới vùng Nghĩa Hưng – Ý Yên: Hoàn thiện nút giao Cao Bồ, bổ sung tuyến cảnh quan đê sông Đáy

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng – Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

