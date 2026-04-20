Mộc Châu Milk 2026: Đổi mới để tăng trưởng bền vững

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Mộc Châu Milk (Mã chứng khoán: MCM) đã khẳng định định hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là năng lực đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng xu hướng ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng.

BỨT PHÁ LỢI NHUẬN TỪ NHỮNG "CON SỐ BIẾT NÓI"

Năm 2025 khép lại với bức tranh kinh tế nhiều gam màu đan xen, đặt ra không ít thách thức cho ngành hàng. Trong bối cảnh ngành sữa Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ cả doanh nghiệp trong nước và các thương hiệu quốc tế, cùng sự dịch chuyển mạnh mẽ của người tiêu dùng sang các sản phẩm giàu dinh dưỡng, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã cho thấy bản lĩnh của một thương hiệu có bề dày lịch sử gần 70 năm, duy trì hoạt động ổn định và thích ứng hiệu quả với bối cảnh thị trường.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Mộc Châu Milk tổ chức vào sáng ngày 20/4 tại TP HCM. Ảnh: Mộc Châu Milk.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán công bố tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra ngày 20/4/2026, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.834,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 248,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chạm mốc 215,7 tỷ đồng. Những con số này không chỉ minh chứng cho khả năng chủ động kiểm soát chi phí và linh hoạt thích ứng với các thách thức vĩ mô của Ban điều hành, mà còn cho thấy nền tảng tài chính vững mạnh của doanh nghiệp khi từng bước gia tăng giá trị vốn chủ sở hữu.

Thành quả này cũng cho phép công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận hấp dẫn.

Cụ thể, Đại hội đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20%/1 cổ phiếu, tương đương 220 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.126,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng, đồng thời chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026. Đây là minh chứng rõ nét cho sức khỏe tài chính lành mạnh và sự trân trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư.

Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.126,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng trong năm 2026. Ảnh: Mộc Châu Milk.

BẢN LĨNH THƯƠNG HIỆU TỪ HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP KHÉP KÍN VÀ HIỆN ĐẠI

Sức mạnh cốt lõi giúp Mộc Châu Milk đứng vững trong thị trường chính là nhờ kế thừa di sản và không ngừng nâng tầm tinh hoa từ chuỗi giá trị khép kín. Doanh nghiệp hiện đang duy trì lợi thế cạnh tranh khác biệt nhờ đàn bò hơn 26.000 con, được chăn nuôi tại các nông trại tập trung và sự cộng tác bền chặt với hơn 500 hộ dân cộng tác tại địa phương.

Để đảm bảo chất lượng từng giọt sữa thành phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, Mộc Châu Milk đã mạnh tay ứng dụng các công nghệ quản lý chăn nuôi hàng đầu thế giới như hệ thống Delpro, thiết bị giám sát sức khỏe đàn bò SCR và quy trình vắt sữa khép kín của De Laval. Việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu thức ăn, chăm sóc sức khỏe đàn bò đến khâu chế biến tại nhà máy đã giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm chất lượng mang đậm bản sắc thảo nguyên.

Gần 70 năm phát triển không chỉ là hành trình mở rộng quy mô, mà còn là quá trình bền bỉ chăm chút cho chất lượng - từ đồng cỏ, đàn bò đến từng giọt sữa thành phẩm. Ảnh: Mộc Châu Milk.

Năm 2025 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược định vị thương hiệu của công ty với sự ra mắt của Mộc Châu Creamery. Đây được coi là "át chủ bài" trong phân khúc sữa cao cấp, thể hiện nỗ lực của Mộc Châu Milk trong việc nâng cấp trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Theo đó, Mộc Châu Creamery không chỉ kế thừa nguồn nguyên liệu tinh túy từ cao nguyên mà còn được đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển để tạo ra những dòng sản phẩm thượng hạng, tinh tế như sữa chua ăn cao cấp đa vị và sữa thanh trùng đạt chuẩn. Định hướng này góp phần từng bước làm mới hình ảnh thương hiệu theo hướng hiện đại, phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Bước sang giai đoạn mới, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua định hướng tiếp tục lấy sáng tạo và công nghệ làm kim chỉ nam. Một trong những điểm nhấn quan trọng là tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển để hướng tới các sản phẩm đáp ứng thị trường.

Có thể thấy, những nỗ lực bền bỉ của hôm nay chính là lời cam kết mạnh mẽ cho một tương lai phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế bản sắc của thương hiệu sữa thảo nguyên trên bản đồ ngành sữa Việt Nam và vươn tầm quốc tế.