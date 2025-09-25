Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Mới niêm yết, TAL đã huy động được gần 1.500 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hoài An

25/09/2025, 07:13

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Sơ đồ giá cổ phiếu TAL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TAL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, TAL đã phân phối thành công 48,15 triệu cổ phiếu, cho 15 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Taseco với giá bán bình quân 31.000 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền mà TAL thu về gần 1.500 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

VnEconomy

Đáng chú ý, các quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital đã chi 620 tỷ đồng để mua vào 20 triệu cổ phiếu TAL, chiếm 42% lượng phát hành. Qua đó nắm giữ 5,55% vốn TAL - trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited mua 7 triệu cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited mua 5,7 triệu cổ phiếu, Amersham Industries Limited mua 5,5 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Stragegies Public Limited Company mua 1,4 triệu cổ phiếu và Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust (Equity) mua 400.000 cổ phiếu.

Tiếp theo, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) đã chi 248 tỷ đồng để mua 8 triệu cổ phiếu TAL, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,22%. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank Securities (mã CTS-HOSE) chi 62 tỷ đồng cho 2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,56%.

VnEconomy
VnEconomy

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, TAL ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 253,96% từ lãi hơn 17 tỷ lên hơn 60,6 tỷ đồng - trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng giảm 18,74% từ 79,5 tỷ xuống 64,6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế tăng 253,96% so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp tăng 39,19% tương ứng 89,34 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 4,91% tương ứng 3,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 241,43% tương ứng 32,37 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,94% tương ứng 4,60 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 30,13% tương ứng 8,45 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận trên Báo cáo tài chính riêng giảm 18,74% so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp tăng 52,44% tương ứng 97,7 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 179,27% tương ứng 63,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 426,78% tương ứng 32,89 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,63% tương ứng 10,01 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 52,07% tương ứng 10,11 tỷ đồng.

Năm 2025, VCSC thận trọng dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TAL đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+149% so với cùng kỳ) và 529 tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ từ mức nền cao của 2024), được đóng góp chủ yếu nhờ việc bàn giao dự án khu đô thị Central Riverside (15,7 ha); khu đô thị Nghi Sơn Central Park (14,9 ha); khu đô thị Central Square Phổ Yên (2,1 ha ) và Khu công nghiệp Đồng Văn III (223 ha).

Đồng thời, TAL đặt mục tiêu đạt quỹ đất 5.000 ha vào 2030, tập trung tại các đô thị vệ tinh quanh “Vùng Thủ đô”, hứa hẹn hưởng lợi từ tiềm năng phát triển khu vực.

Theo VCSC, TAL hiện đang giao dịch với P/B là 2,8 lần – cao hơn so với trung vị các công ty cùng ngành; phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Theo dự báo thận trọng của VCSC, P/E và P/B dự phóng 2025 của TAL đạt 19,8x/2,4x.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ đối với TAL là triển vọng tăng thanh khoản nhờ chuyển sàn và phát hành cổ phần và lợi nhuận từ chuyển nhượng TTTM Landmark 55. Đồng thời, rủi ro đầu tư đối với TAL là thị trường bất động sản các tỉnh phục hồi chậm hơn dự kiến và rủi ro dòng tiền và lợi nhuận từ áp lực nợ vay.

Được biết, 311,85 triệu cổ phiếu TAL chính thức lên sàn HOSE vào ngày 1/8 vừa qua với giá 25.500 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 24/9, giá cổ phiếu này tăng thêm 5,51% lên 46.950 đồng/cổ phiếu.

NVL công bố hai tờ trình liên quan đến thực hiện khoản vay và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

08:56, 06/08/2025

KBC hủy bỏ hơn 75,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 23.900 đồng

09:02, 25/06/2025

Từ khóa:

chứng khoán cơ cấu nợ cổ phiếu riêng lẻ CTS củng cố vốn chủ sở hữu Dragon Capital SHS TAL

Đọc thêm

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 phục hồi từ mức nền thấp của năm ngoái hoặc nhờ hỗ trợ của lợi nhuận tài chính, do hoạt động bàn giao vẫn chủ yếu diễn ra tại các dự án hiện hữu.

ThuDuc House công bố thắng kiện cơ quan thuế

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trường Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

HAP muốn chuyển nhượng 35,31% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green

HAP cho biết giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, ước tính HAP sẽ thu về tối thiểu 423.8 tỷ đồng.

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Các doanh nghiệp có tỷ trọng tiêu thụ nội đia cao sẽ được hưởng lợi nhờ biên gộp cải thiện mạnh mẽ, cụ thể HPG và HSG dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt 56% và 244% so với cùng kỳ.

Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Chứng khoán HD dự kiến rót 1.470 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để góp vốn vào một doanh nghiệp trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa. Doanh nghiệp này dự kiến nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và có thể mang tên Công ty Cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa HD.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

Chứng khoán

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Tài chính

3

Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Kinh tế số

4

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế số

5

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy