Mới niêm yết, TAL đã huy động được gần 1.500 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, TAL đã phân phối thành công 48,15 triệu cổ phiếu, cho 15 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Taseco với giá bán bình quân 31.000 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền mà TAL thu về gần 1.500 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, các quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital đã chi 620 tỷ đồng để mua vào 20 triệu cổ phiếu TAL, chiếm 42% lượng phát hành. Qua đó nắm giữ 5,55% vốn TAL - trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited mua 7 triệu cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited mua 5,7 triệu cổ phiếu, Amersham Industries Limited mua 5,5 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Stragegies Public Limited Company mua 1,4 triệu cổ phiếu và Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust (Equity) mua 400.000 cổ phiếu.

Tiếp theo, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) đã chi 248 tỷ đồng để mua 8 triệu cổ phiếu TAL, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,22%. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank Securities (mã CTS-HOSE) chi 62 tỷ đồng cho 2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,56%.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, TAL ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 253,96% từ lãi hơn 17 tỷ lên hơn 60,6 tỷ đồng - trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng giảm 18,74% từ 79,5 tỷ xuống 64,6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế tăng 253,96% so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp tăng 39,19% tương ứng 89,34 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 4,91% tương ứng 3,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 241,43% tương ứng 32,37 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,94% tương ứng 4,60 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 30,13% tương ứng 8,45 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận trên Báo cáo tài chính riêng giảm 18,74% so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp tăng 52,44% tương ứng 97,7 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 179,27% tương ứng 63,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 426,78% tương ứng 32,89 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,63% tương ứng 10,01 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 52,07% tương ứng 10,11 tỷ đồng.

Năm 2025, VCSC thận trọng dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TAL đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+149% so với cùng kỳ) và 529 tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ từ mức nền cao của 2024), được đóng góp chủ yếu nhờ việc bàn giao dự án khu đô thị Central Riverside (15,7 ha); khu đô thị Nghi Sơn Central Park (14,9 ha); khu đô thị Central Square Phổ Yên (2,1 ha ) và Khu công nghiệp Đồng Văn III (223 ha).

Đồng thời, TAL đặt mục tiêu đạt quỹ đất 5.000 ha vào 2030, tập trung tại các đô thị vệ tinh quanh “Vùng Thủ đô”, hứa hẹn hưởng lợi từ tiềm năng phát triển khu vực.

Theo VCSC, TAL hiện đang giao dịch với P/B là 2,8 lần – cao hơn so với trung vị các công ty cùng ngành; phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Theo dự báo thận trọng của VCSC, P/E và P/B dự phóng 2025 của TAL đạt 19,8x/2,4x.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ đối với TAL là triển vọng tăng thanh khoản nhờ chuyển sàn và phát hành cổ phần và lợi nhuận từ chuyển nhượng TTTM Landmark 55. Đồng thời, rủi ro đầu tư đối với TAL là thị trường bất động sản các tỉnh phục hồi chậm hơn dự kiến và rủi ro dòng tiền và lợi nhuận từ áp lực nợ vay.

Được biết, 311,85 triệu cổ phiếu TAL chính thức lên sàn HOSE vào ngày 1/8 vừa qua với giá 25.500 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 24/9, giá cổ phiếu này tăng thêm 5,51% lên 46.950 đồng/cổ phiếu.