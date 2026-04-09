Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm dẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV dành cho báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh yêu cầu mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết, gắn với thực tiễn và phục vụ nhân dân.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Hội nghị tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời định hướng phương thức triển khai Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa – văn nghệ và khoa học – công nghệ.

HỆ THỐNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, LOGIC VÀ GẮN KẾT

Trình bày chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn cho biết Đại hội XIV đã xác lập hệ thống định hướng phát triển toàn diện, có cấu trúc rõ ràng và logic chặt chẽ.

Theo ông Tạ Ngọc Tấn, trong hệ thống đó, mô hình tăng trưởng mới giữ vai trò trung tâm; khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu; con người và văn hóa là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là điều kiện bảo đảm; xây dựng Đảng là nhân tố quyết định. Sự phân tầng và liên kết hữu cơ giữa các yếu tố này tạo nên chỉnh thể chiến lược phát triển có tính hệ thống cao.

Ông Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV, theo ông Tạ Ngọc Tấn, không chỉ là sự tiếp nối mà là bước phát triển mới về chất trong tư duy lý luận và hoạch định chiến lược phát triển đất nước, thể hiện khả năng chủ động thích ứng và định hình con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp.

Làm rõ quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV, Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, gắn trực tiếp với năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Lê Xuân Định, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn dừng ở việc khẳng định vai trò của khoa học – công nghệ, mà là tổ chức thực hiện hiệu quả để các quan điểm lớn của Đại hội XIV được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Ở lĩnh vực văn hóa, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cho rằng Văn kiện Đại hội XIV đã hoàn thiện quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đóng vai trò kim chỉ nam cho quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trình bày chuyên đề về báo chí, xuất bản, Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Văn kiện Đại hội XIV đã định vị rõ báo chí, xuất bản trong mục tiêu “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Theo ông Lê Quốc Minh, đây là cơ sở để quy hoạch đồng bộ hệ thống công cụ tư tưởng, tăng cường sự liên thông giữa tin tức thời sự và tri thức chuyên sâu, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai các quyết sách chiến lược, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

CHUYỂN MẠNH TỪ “QUẢN LÝ” SANG “KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN”

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị dành riêng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo và xuất bản thể hiện sự khẳng định vị trí, vai trò và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng chủ lực trong công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học – công nghệ.

Theo ông Trần Thanh Lâm, để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV thực sự hiệu quả, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, các liên hiệp hội và hội chuyên ngành cần xác định việc học tập Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, phù hợp đặc thù từng lĩnh vực.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật, mỗi công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, phản ánh hơi thở cuộc sống, khát vọng phát triển của dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và phục vụ thiết thực nhân dân.

Ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền báo chí, xuất bản “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là định hướng mà là nhiệm vụ và nguyên tắc vận hành trong giai đoạn hiện nay.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, tạo không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện tốt sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia và tạo lập giá trị xã hội.

Cùng với đó, ông yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm làm chủ không gian truyền thông, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ khoa học, thuyết phục; đồng thời chú trọng yếu tố con người – khâu đột phá của mọi đột phá – trong triển khai Nghị quyết, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.