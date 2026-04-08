Quốc hội xem xét sửa đổi ba luật, đẩy mạnh phân quyền và cải cách thủ tục
Dũng Hiếu
08/04/2026, 20:13
Chiều 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với ba dự án luật liên quan thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; và hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Dự thảo Luật tập trung xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung nguyên tắc chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể đi đầu, mang lại hiệu quả trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ. Đồng thời, dự thảo hướng tới cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang nền tảng dữ liệu số, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc.
Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật; nhất trí bổ sung nguyên tắc khen thưởng đối với các lĩnh vực mới và điều chỉnh thẩm quyền khen thưởng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị bổ sung đánh giá tác động tài chính, ngân sách; cân nhắc phân cấp cho các cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ tiêu chí giao thẩm quyền tặng giấy khen để bảo đảm thống nhất. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị giữ nguyên tiêu chuẩn thời gian đối với việc tặng, truy tặng Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.
Trình bày Tờ trình dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết việc sửa đổi nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, phát huy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện Luật. Dự thảo Luật gồm 9 chương, 61 điều, giảm 7 điều so với Luật năm 2016.
Dự thảo tập trung tăng cường phân quyền, phân cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bổ sung quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng.
Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi Luật; đánh giá dự thảo cơ bản bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích điều ước quốc tế.
Cơ quan thẩm tra đồng tình quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng nhưng lưu ý tránh trùng lặp; đề nghị tiếp tục rà soát phân quyền, phân cấp, nhất là ở cấp xã, và chỉ yêu cầu đăng ký đối với các hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở có tính phức tạp, quy mô lớn.
Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương đối ngoại của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại của hệ thống Cơ quan đại diện.
Dự thảo Luật gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung 16 khoản của Luật hiện hành, tập trung mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan đại diện; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, bảo hộ công dân; bổ sung chức năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, bảo đảm an ninh thông tin; hoàn thiện quy định về kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản và chế độ, chính sách đối với thành viên Cơ quan đại diện và thân nhân. Dự thảo cũng đề xuất mở rộng đối tượng bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tăng cường phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật; đánh giá dự thảo cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp điều ước quốc tế.
Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ một số nội dung về chức năng phục vụ phát triển đất nước, tiêu chuẩn Đại sứ, thẩm quyền kéo dài nhiệm kỳ Đại sứ và điều chỉnh khu vực lãnh sự nhằm bảo đảm chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.
Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
16:54, 08/04/2026
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
16:36, 08/04/2026
Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế
Chiều 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường - nền tảng để tiếp tục đổi mới kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới
Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vừa là lựa chọn vừa là yêu cầu có tính chiến lược của Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đã và sẽ tiếp tục là nền tảng cốt lõi để thực hiện thành công quá trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ và ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố phân công đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: