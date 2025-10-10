Một cá nhân rời ghế cổ đông lớn của DQC

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Hà Anh
10/10/2025, 07:07
Sau giao dịch, bà Lĩnh đã giảm sở hữu từ gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,44% xuống còn 349.722 cổ phiếu, chiếm 1,27%.
Bà Trần Thị Lĩnh báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE).
Theo đó, bà Trần Thị Lĩnh đã bán ra 1,15 triệu cổ phiếu DQC trong phiên 07/10, qua đó không còn là cổ đông lớn của DQC
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 07/10, số cổ phiếu DQC giao dịch thỏa thuận đúng bằng số cổ phiếu bà Lĩnh bán ra. Tổng giá trị thương vụ được ghi nhận hơn 14 tỷ đồng.
Trước đó trong phiên 19/09, bà Lĩnh cũng đã bán ra 850.000 cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 8,52% xuống còn 5,44%.
Cũng trong ngày 19/09, bà Trần Thị Xuân Mỹ - mẹ ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Huỳnh Hưng cũng đã thoái sạch hơn 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43%.
Trong phiên 19/9, ghi nhận hơn 2 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị gần 25,3 tỷ đồng - bằng đúng số cổ phiếu của bà Lĩnh và bà Mỹ giao dịch, tương ứng 12.200 đồng/cổ phiếu.
Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang – do ông Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 10,2% lên hơn 4,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,72%.
Trên thị trường, cổ phiếu DQC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 210/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2024 do tổ chức kiểm toán có kết luận soát xét ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025.
Đồng thời, cổ phiếu DQC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 211/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2025 do công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 là số âm căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025.
Ngoài ra, cổ phiếu DQC giữ nguyên diện kiểm soát theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2025 do tổ chức kiểm toán có kết luận soát xét ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025.
Theo số liệu mới công bố của Viện Chính trị học Századvég (Hungary), phần lớn người dân các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không đồng tình với sáng kiến của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ...
Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/10 có một động thái chưa từng có là can thiệp vào thị trường ngoại hối Argentina, nhằm hỗ trợ Tổng thống Javier Milei trong việc bảo vệ tỷ giá đồng peso...
Nước đi này cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị đòn bẩy cho các vòng đàm phán thương mại quan trọng tiếp theo với Washington...
Việc hoãn tăng thuế nhằm mục đích để Chính phủ Mexico nghiên cứu thêm và đưa ra các điều chỉnh cần thiết...
