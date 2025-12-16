Chính phủ Mỹ tham gia liên doanh với công ty khoáng sản Hàn Quốc

Liên doanh dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD, phần còn lại đến từ các khoản vay và tài trợ của chính phủ Mỹ cùng đóng góp vốn của Korea Zinc...

Theo tờ báo Financial Times, Chính phủ Mỹ sẽ góp mặt trong một liên doanh cùng công ty luyện kim Korea Zinc của Hàn Quốc để triển khai dự án nhà máy chế biến khoáng sản chiến lược trị giá 7,4 tỷ USD tại bang Tennessee.

Động này nằm trong nỗ lực của Washington nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kim loại chiến lược.

Theo kế hoạch, liên doanh dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD, phần còn lại đến từ các khoản vay và tài trợ của chính phủ Mỹ cùng đóng góp vốn của Korea Zinc.

Korea Zinc, công ty luyện kẽm lớn nhất thế giới, cho biết chính phủ Mỹ đã đề nghị doanh nghiệp xây dựng cơ sở này nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng đang gia tăng đối với các vật liệu thiết yếu cho nhiều ngành, từ ô tô đến quốc phòng.

Nhà máy này dự kiến sản xuất antimon, germani và gali - các vật liệu phục vụ ngành chất bán dẫn và điện tử - bên cạnh các kim loại màu như kẽm, chì, đồng và các kim loại quý gồm vàng, bạc.

Theo hồ sơ công bố thông tin gửi cơ quan quản lý ngày 15/12, dự án dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2027-2029, sau đó nhà máy sẽ đi vào khai thác để bán sản phẩm ra thị trường, với công suất được nâng dần theo từng giai đoạn.

Cổ phiếu Korea Zinc tăng có lúc 27% trong phiên giao dịch 15/12 sau khi truyền thông địa phương đưa tin về thỏa thuận.

Dự án được công bố sau khi Hàn Quốc nhất trí đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để được hưởng mức thuế quan thấp hơn trong thỏa thuận thương mại ký vào cuối tháng 10. Ông Choi Yun-birm, Chủ tịch Korea Zinc, cũng từng tham gia phái đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc sang Washington trong khuôn khổ các cuộc trao đổi về thương mại và đầu tư hồi tháng 8.

Dự án là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc vào lĩnh vực khoáng sản chiến lược tại Mỹ, qua đó cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của Korea Zinc khi các vật liệu then chốt trở thành trọng tâm trong chính sách an ninh quốc gia và chính sách công nghiệp của Mỹ.

Về phía Korea Zinc, ngày 15/12, hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt kế hoạch thành lập liên doanh ở nước ngoài, trong đó có sự tham gia của Chính phủ Mỹ.

Theo hồ sơ công bố, liên doanh dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD cho dự án. Phần vốn còn lại sẽ đến từ các khoản vay và tài trợ của chính phủ Mỹ, cùng phần góp vốn của Korea Zinc.

Korea Zinc cho biết cơ sở mới tại Mỹ sẽ giúp công ty xây dựng “vị thế chiến lược” trên thị trường khoáng sản chiến lược Mỹ và nâng sức cạnh tranh. Công ty cũng kỳ vọng dự án sẽ giúp tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông, nhờ mang lại thêm các động lực tăng trưởng trong tương lai.

Để triển khai dự án, Korea Zinc dự kiến mua lại một cơ sở luyện kim thuộc sở hữu của công ty Nyrstar tại bang Tennessee, đồng thời cải tạo hạ tầng để sản xuất 13 loại kim loại và axit sulfuric phục vụ ngành sản xuất chip. Mục tiêu sản lượng là 300.000 tấn kẽm, 35.000 tấn đồng, 200.000 tấn chì và 5.100 tấn đất hiếm mỗi năm.

Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về khoáng sản chiến lược, các bên gần đây đẩy mạnh nỗ lực xây dựng một chuỗi cung ứng “không phụ thuộc Trung Quốc”.

Korea Zinc cũng sản xuất nhiều vật liệu then chốt như antimon, indi, telu, cadimi và germani, trong đó một số mặt hàng hiện nằm trong diện Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu.

Bắc Kinh tuần trước cho biết đã cấp các giấy phép chung về xuất khẩu đất hiếm, như một phần của thỏa thuận “đình chiến” trong chiến tranh thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đạt được vào cuối tháng 10. Động thái này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ và các đồng minh, đồng thời phần nào giảm tình trạng thiếu hụt đất hiếm đang gây sức ép lên các chuỗi cung ứng toàn cầu.