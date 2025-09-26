Một "đại gia" ở Nghệ An nợ thuế trên một nghìn tỷ đồng

Thuế Nghệ An vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác của tháng 8/2025. Tổng số nợ gần 1.260 tỷ đồng, trong đó có một doanh nghiệp chiếm gần như toàn bộ số nợ nói trên.

Danh sách công khai lần này lập tức gây chú ý khi nổi bật ở vị trí đầu tiên là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, có trụ sở tại số 2A đường Lê Mao, thành phố Vinh. Doanh nghiệp này đang nợ hơn 1.098,8 tỷ đồng, tương đương gần 94% tổng số nợ của toàn bộ danh sách. Đây cũng là trường hợp nợ lớn nhất từ trước đến nay được Thuế tỉnh Nghệ An công khai.

Số nợ thuế nói trên của Tập đoàn Thiên Minh Đức được ngành thuế xác định từ cuối năm 2023. Thời điểm đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ban hành nhiều quyết định thu hồi và xử phạt, trong đó có cả quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn trong 1 năm. Ngoài nợ thuế, doanh nghiệp này cũng vi phạm quy định đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kê khai thuế bảo vệ môi trường. Ngày 17/1/2025, Bộ Công an khởi tố vụ án về mua bán hoá đơn trái phép tại tập đoàn này.

Xếp sau với khoảng cách rất xa là Công ty TNHH Xuân Quỳnh, địa chỉ tại phường Quỳnh Mai, thị xã Hoàng Mai, với số nợ 22,1 tỷ đồng. Tiếp đến, Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, nợ 14,8 tỷ đồng. Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình Miền Trung ở Nghệ An nợ 13,9 tỷ đồng. Công ty CP 475 ghi nhận số nợ 10,1 tỷ đồng. Đây là nhóm doanh nghiệp hiếm hoi có số nợ từ chục tỷ đồng trở lên trong danh sách, cho thấy sự tập trung phần lớn nghĩa vụ chưa thực hiện ở một vài doanh nghiệp quy mô lớn.

Nhóm tiếp theo là những doanh nghiệp nợ từ 4 đến dưới 10 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Tecco chi nhánh Nghệ An có số nợ gần 9,7 tỷ đồng. Công ty CP Cơ khí Vinh nợ 9,4 tỷ đồng. Công ty TNHH Thiết bị y tế – Dược Trường Thịnh Phát nợ 8,9 tỷ đồng. Công ty CP Hóa chất Vinh nợ 8,4 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 874 nợ 4,7 tỷ đồng. Cũng mức nợ tương tự là Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 410 tại Nghệ An với 4,7 tỷ đồng. Các con số này phản ánh tình trạng nợ thuế vẫn còn hiện hữu ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ xây dựng, cơ khí đến dược phẩm và hóa chất.

Một số doanh nghiệp khác cũng nằm trong diện công khai khi có số nợ từ 2 đến 4 tỷ đồng. Đáng chú ý là Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh nợ gần 3,9 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng 16 – Vinaconex nợ 2,8 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Thanh Sơn nợ hơn 2 tỷ đồng. Công ty CP Tập đoàn Du lịch Việt An nợ 2,18 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Phát triển Nhà 68 Nghệ An nợ hơn 2 tỷ đồng. Công ty CP Synot Asean nợ gần 2 tỷ đồng. Công ty CP Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí có số nợ hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có các doanh nghiệp quy mô vừa với số nợ xấp xỉ 1 tỷ đồng như Công ty CP Xi măng Hoàng Mai nợ 728 triệu đồng, Công ty CP May xuất nhập khẩu TUS nợ 562 triệu đồng, Công ty TNHH Xây lắp và Môi trường Anh nợ 492 triệu đồng, Công ty TNHH Thiên Lộc Đức nợ 488 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tiêu chí công bố lần này, Thuế tỉnh Nghệ An tập trung vào những doanh nghiệp nợ trên 1 tỷ đồng để cảnh báo mạnh mẽ tình trạng nợ đọng kéo dài, do đó nhóm doanh nghiệp nợ dưới ngưỡng này không nằm trong danh sách chính.

Tính chung, tổng số nợ thuế và các khoản thu khác của 13 doanh nghiệp có số nợ từ 1 tỷ đồng trở lên tại Nghệ An đã lên tới hơn 1.250 tỷ đồng. Số tiền này nếu được thu hồi sẽ bổ sung đáng kể cho ngân sách địa phương, đồng thời góp phần giảm áp lực cho công tác quản lý thuế.

Theo Thuế tỉnh Nghệ An, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế được thực hiện định kỳ hàng tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đây là biện pháp vừa mang tính minh bạch, vừa tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải có trách nhiệm với nghĩa vụ tài chính. Những trường hợp cố tình chây ì, kéo dài tình trạng nợ đọng sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như phong tỏa tài khoản, hóa đơn hoặc đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh.